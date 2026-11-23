Clap de fin pour la 11e journée de Ligue 1, place au retour de la Ligue des champions la semaine prochaine.
La Ligue 1 a connu un scénario spectaculaire ce dimanche 22 novembre 2026 au Vélodrome, où Marseille s'est incliné 3 buts à 2 face au Mans après avoir pourtant mené largement en première période. A. Gouiri avait ouvert le score pour les Olympiens à la 33e minute avant qu'Igor Paixão ne porte l'avantage marseillais à 2-0 dès la 40e, un scénario qui plaçait l'OM en position de force à la pause. Le Mans a pourtant renversé la situation dans le dernier quart d'heure : L. Mafouta a réduit l'écart à la 70e minute, puis a manqué un penalty à la 79e avant qu'E. Colas n'égalise à la 84e. Dans les arrêts de jeu, J. Vercruysse a offert la victoire aux Manceaux d'un but décisif.
La veille, samedi 21 novembre, la Ligue 1 avait déjà offert d'autres rencontres à suivre, à commencer par le succès du Paris-SG, vainqueur 3-2 à Nice sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Amoura avait pourtant ouvert le score pour les Aiglons dès la 8e minute, avant que les Parisiens ne renversent la situation en l'espace d'une minute grâce à Mayulu, auteur d'un penalty obtenu après recours à la VAR (31e), puis à Doué (32e), ce dernier contraint de céder sa place peu avant la pause après avoir été touché. Toujours samedi, la Ligue 1 a également été le théâtre d'une défaite lilloise 0-1 face à Lyon à la Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy. Mads Bidstrup avait fait la différence dès la 40e minute pour les Rhodaniens, avant qu'un second but lyonnais ne soit refusé après recours à la VAR dans la foulée. Lille a ensuite poussé sans jamais parvenir à recoller au score.
Ce même samedi, la Ligue 1 a par ailleurs réservé un match nul entre Lens et Toulouse, 1-1 au stade Félix Bollaert-Delélis. Toulouse avait ouvert le score par J. Russell-Rowe à la 39e minute, avant que M. Cuisance n'égalise pour Lens dès la 47e, juste après le retour des vestiaires. Enfin, la Ligue 1 a vu Monaco et Auxerre se neutraliser 1-1 ce samedi. Richard Faivre avait surpris les Monégasques dès la 29e minute, avant qu'Eli Diop n'égalise à la 82e malgré une large domination monégasque de la possession (66%).
À l'issue de cette journée, les résultats dessinent le classement de la Ligue 1 dans cet ordre : le PSG occupe la première place avec 26 points, Lille pointe à la troisième place avec 21 points, Lyon le suit à la quatrième place avec 20 points, Marseille est cinquième avec 18 points, Nice se classe septième avec 17 points, Monaco complète ce total de 17 points à la huitième place, Lens occupe la onzième place avec 14 points, Toulouse suit au même total de 14 points à la douzième place, Le Mans pointe à la treizième place avec 11 points, et Auxerre ferme la marche à la quinzième place avec 11 points.
Le calendrier de la Ligue 1
Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.
Le classement de la Ligue 1
Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.
Les résultats de la Ligue 1
Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.
Dernières mises à jour
- Marseille - Le Mans : l'OM reste 5e malgré la défaite, Le Mans respire un peu au classement
Marseille conserve sa 5e place avec 18 points malgré ce revers. Le Mans s'est imposé 3-2 au Vélodrome après avoir été mené 2-0 à la pause. Les Manceaux grimpent à 11 points et occupent désormais la 13e place, s'éloignant un peu de la zone rouge. Pour l'OM, ce faux pas stoppe l'élan affiché en première période et laisse les Olympiens scotchés dans le top 5 sans avancer. Patrick Videira, lui, voit ses efforts récompensés par ce succès précieux.
- Marseille - Le Mans : incroyable renversement au Vélodrome, Le Mans s'impose 3-2
Longtemps menés après le festival offensif marseillais de la première période, les Manceaux ont renversé la rencontre dans le dernier quart d'heure. L. Mafouta réduit l'écart à la 70e minute puis manque un penalty à la 79e avant qu'E. Colas n'égalise à la 84e. Le suspense a tenu jusqu'au bout : dans les arrêts de jeu, J. Vercruysse a offert la victoire au Mans, 3 buts à 2, au terme d'un match disputé jusqu'au coup de sifflet final.
- Marseille - Le Mans : les Phocéens déjà devant à la pause
Tout a basculé en quelques minutes au Vélodrome. A. Gouiri ouvre le score à la 33e minute pour Marseille, avant qu'Igor Paixão ne double la mise dès la 40e. A la mi-temps, les Olympiens mènent 2-0 face au Mans, portés par une possession de 59% et quatre tirs cadrés contre deux pour les Manceaux. Rien n'est joué pour autant : Le Mans, encore dans le match, devra hausser le ton en seconde période pour espérer renverser la situation.
- Marseille - Le Mans : un rendez-vous à enjeux inégaux au Vélodrome
Ce dimanche soir, Marseille reçoit Le Mans au stade CEPAC Vélodrome pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, sous la houlette de l'arbitre Eric Wattellier. Si l'Olympien Bruno Génésio aligne un groupe solide avec notamment Gouiri et Aguerd, la tension est surtout du côté de Patrick Videira, dont les Manceaux, 16es avec 8 points, doivent impérativement réagir pour sortir de la zone rouge. Marseille, 5e avec 18 unités, aborde ce match avec l'ambition de confirmer sa place dans le haut du tableau.
- Lens - Toulouse : le nul maintient les deux équipes dans le ventre mou
Dans une partie disputée à Bollaert-Delélis, Lens et Toulouse se sont séparés sur un score de parité, 1-1. Ce point ne bouleverse rien pour les Sang et Or, 11es avec 14 points, toujours coincés loin des places qualificatives pour l'Europe. Même constat pour Toulouse, 12e avec également 14 unités, qui ne parvient pas à sortir de cette zone neutre du classement. Les deux formations restent scotchées dans ce milieu de tableau, sans avancée significative dans la lutte pour les places qualificatives.
- Monaco - Auxerre : Auxerre reste scotché, Monaco recolle sans décoller
Battu par Richard Faivre en première période puis sauvé par Eli Diop, Auxerre a dû se contenter du nul 1-1 face à Monaco malgré 66% de possession monégasque. Les Auxerrois restent empêtrés à la 14e place avec 11 points, un point qui ne change rien à leur situation inconfortable. Monaco, de son côté, stagne également avec ce partage des points et pointe à la 8e place avec 17 unités, loin de son ambition de grimper plus haut dans le tableau de Ligue 1.
- Lille - Lyon : la défaite coûte cher aux Lillois au classement
Battu 0-1 par Lyon à la Decathlon Arena, Lille voit sa marche vers le sommet brutalement stoppée. Les Dogues conservent malgré tout la 2e place, mais avec seulement 21 points, l'addition reste cruelle après cette désillusion à domicile. En face, Lyon savoure : la victoire propulse les Rhodaniens à la 4e position avec 20 points, à seulement un point du podium. Un écart désormais resserré qui promet une lutte intense pour les places européennes dans les prochaines journées.
- Lens et Toulouse se neutralisent à Bollaert
Au stade Félix Bollaert-Delélis, Lens et Toulouse se sont séparés sur un match nul 1-1 au terme d'une rencontre équilibrée de cette 11e journée de Ligue 1. Toulouse avait ouvert le score par J. Russell-Rowe à la 39e minute, avant que M. Cuisance ne réponde pour Lens dès la 47e minute, juste après la pause. La rencontre a été émaillée de plusieurs avertissements, avec des cartons jaunes pour N. Sigur, F. Thauvin, S. Hidalgo puis A. Haidara. Lens a terminé avec 60% de possession contre 40% pour Toulouse.
- Monaco - Auxerre : courte parenthèse d'espoir brisée, les Auxerrois arrachent le nul
Longtemps tenu en respect par une défense auxerroise solide, Monaco n'est jamais parvenu à transformer sa large domination du ballon en victoire face à Auxerre. Richard Faivre avait pourtant surpris les Monégasques dès la 29e minute, douchant d'entrée les ambitions du club de la Principauté. Il aura fallu attendre la 82e minute pour voir Eli Diop égaliser et arracher le point du match nul. Score final : 1-1, au terme d'une rencontre où Monaco a largement dominé la possession (66%) sans parvenir à convertir cette maîtrise en but décisif.
- Lille - Lyon : Bidstrup fait chuter les Lillois
Tout avait basculé à la 40e minute, quand Mads Bidstrup surgissait pour tromper la défense lilloise et offrir l'avantage à Lyon. Le suspense grimpait d'un cran dans la foulée : un second but lyonnais était refusé après recours à la VAR. Lille a poussé sans parvenir à recoller, malgré une domination au nombre de duels gagnés. Carlos Tolisso, averti en toute fin de rencontre, voyait son équipe tenir jusqu'au bout. Score final : Lille 0, Lyon 1, au terme d'un match à suspense disputé à la Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.
- Lens - Toulouse : Russell-Rowe fait la différence à la pause
Au stade Félix Bollaert-Delélis, Toulouse mène 1-0 face à Lens à la mi-temps de cette rencontre de la 11e journée de Ligue 1. L'unique but de cette première période a été inscrit par J. Russell-Rowe à la 39e minute. Avant cette ouverture du score, la rencontre avait été marquée par deux cartons jaunes côté toulousain, pour N. Sigur (28e) puis S. Hidalgo (43e), tandis que F. Thauvin a lui aussi été averti à la 33e minute côté lensois. Lens domine légèrement la possession avec 54% contre 46% pour Toulouse.
- Lille 0-1 Lyon à la pause : Bidstrup fait déjà trembler les filets
Lille 0-1 Lyon à la mi-temps. Seul vrai frisson de cette première période : la frappe de Mads Bidstrup, qui a surgi à la 40e minute pour tromper la défense lilloise et offrir l'avantage aux Lyonnais. Dans la foulée, le suspense est monté d'un cran : à la 41e minute, l'arbitre a dû consulter la VAR avant de refuser un second but. Lille, pourtant dominé au tableau des tirs cadrés, cherche encore la faille pour recoller avant la seconde période.
- Avant-match : Lens et Toulouse se neutralisent dans le ventre mou
Onzième avec treize points, Lens aborde cette réception de Toulouse avec l'ambition de prendre le dessus dans un duel serré du ventre mou. En face, les Toulousains, douzièmes avec le même total de points, veulent recoller et sortir de cette zone de turbulence. Rendez-vous au stade Félix Bollaert-Delélis pour cette 11e journée de Ligue 1, dirigée par l'arbitre Bastien Dechepy. Didier Digard, sur le banc lensois, affronte Jens Berthel Askou, qui dirige les Toulousains. Un match à enjeux pour ces deux équipes au coude-à-coude.
- Avant-match : Auxerre tente de sortir de la zone rouge face à Monaco
Auxerre se déplace au Stade Louis-II avec l'ambition de quitter la 15e place, qu'il occupe avec 10 points avant cette 11e journée de Ligue 1. Face aux Auxerrois, Monaco, 7e avec 16 points, cherche à confirmer sa position dans le haut du classement. Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu samedi 21 novembre à 20h45, sous la direction de l'arbitre Jeremy Stinat. Un test pour les Bourguignons, qui devront hausser leur niveau face à des Monégasques solides sur leurs terres.
- Avant-match : Lille, le dauphin, défie un OL en quête de rattrapage
Deuxième contre cinquième, l'écart est net avant le coup d'envoi à la Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy. Lille, fort de ses 21 points, aborde cette 11e journée de Ligue 1 en position de force face à Lyon, 5e avec 17 unités. Pour les Lillois, l'enjeu est clair : consolider leur statut de dauphin. Pour les Lyonnais, l'occasion est belle de se rapprocher du podium. François Letexier dirigera cette rencontre programmée ce samedi à 20h45.
- Nice - PSG : le leader résiste aux Aiglons et conforte sa place de dauphin au sommet
Entre un prétendant à l'Europe et le leader du championnat, l'écart s'est confirmé sur la pelouse de l'Allianz Riviera : le Paris-SG s'est imposé 3-2 face à Nice. Grâce à ce succès, les Parisiens caracolent en tête avec 26 points, creusant l'écart avec leurs poursuivants. Nice, de son côté, reste scotché à la 6e place avec 17 points, une position qui maintient les Aiglons dans le ventre mou mais sans véritablement relancer leurs ambitions de qualification européenne.
- Nice 1-2 PSG à la mi-temps : le match a basculé en une minute
Nice 1-2 PSG à la pause. Le fait marquant de cette première période reste le retournement rapide signé par le Paris-SG. Après l'ouverture du score niçoise par Amoura (8'), les Parisiens ont renversé la situation en l'espace d'une minute grâce à Mayulu, sur penalty accordé après recours à la VAR (31'), puis Doué (32'). Ce dernier a toutefois dû céder sa place à la 44e minute, touché, remplacé par Torres. Paris-SG domine largement la possession (66%) à la mi-temps de cette rencontre toujours en cours.
- Avant-match : Nice veut freiner l'armada du PSG
Nice n'a pas droit à l'erreur. Les Aiglons, 6es avec 17 points, reçoivent ce samedi à 17h15 à l'Allianz Riviera le leader du championnat pour la 11e journée de Ligue 1. Face à eux, un Paris-SG injouable, solidement installé en tête avec 23 points, qui vient confirmer son statut de favori. L'arbitre Jerome Brisard sera chargé de diriger cette affiche entre une équipe azuréenne en quête de confirmation et un leader parisien déterminé à poursuivre sa marche en avant.
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