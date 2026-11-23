Clap de fin pour la 11e journée de Ligue 1, place au retour de la Ligue des champions la semaine prochaine.

La Ligue 1 a connu un scénario spectaculaire ce dimanche 22 novembre 2026 au Vélodrome, où Marseille s'est incliné 3 buts à 2 face au Mans après avoir pourtant mené largement en première période. A. Gouiri avait ouvert le score pour les Olympiens à la 33e minute avant qu'Igor Paixão ne porte l'avantage marseillais à 2-0 dès la 40e, un scénario qui plaçait l'OM en position de force à la pause. Le Mans a pourtant renversé la situation dans le dernier quart d'heure : L. Mafouta a réduit l'écart à la 70e minute, puis a manqué un penalty à la 79e avant qu'E. Colas n'égalise à la 84e. Dans les arrêts de jeu, J. Vercruysse a offert la victoire aux Manceaux d'un but décisif.

La veille, samedi 21 novembre, la Ligue 1 avait déjà offert d'autres rencontres à suivre, à commencer par le succès du Paris-SG, vainqueur 3-2 à Nice sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Amoura avait pourtant ouvert le score pour les Aiglons dès la 8e minute, avant que les Parisiens ne renversent la situation en l'espace d'une minute grâce à Mayulu, auteur d'un penalty obtenu après recours à la VAR (31e), puis à Doué (32e), ce dernier contraint de céder sa place peu avant la pause après avoir été touché. Toujours samedi, la Ligue 1 a également été le théâtre d'une défaite lilloise 0-1 face à Lyon à la Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy. Mads Bidstrup avait fait la différence dès la 40e minute pour les Rhodaniens, avant qu'un second but lyonnais ne soit refusé après recours à la VAR dans la foulée. Lille a ensuite poussé sans jamais parvenir à recoller au score.

Ce même samedi, la Ligue 1 a par ailleurs réservé un match nul entre Lens et Toulouse, 1-1 au stade Félix Bollaert-Delélis. Toulouse avait ouvert le score par J. Russell-Rowe à la 39e minute, avant que M. Cuisance n'égalise pour Lens dès la 47e, juste après le retour des vestiaires. Enfin, la Ligue 1 a vu Monaco et Auxerre se neutraliser 1-1 ce samedi. Richard Faivre avait surpris les Monégasques dès la 29e minute, avant qu'Eli Diop n'égalise à la 82e malgré une large domination monégasque de la possession (66%).

À l'issue de cette journée, les résultats dessinent le classement de la Ligue 1 dans cet ordre : le PSG occupe la première place avec 26 points, Lille pointe à la troisième place avec 21 points, Lyon le suit à la quatrième place avec 20 points, Marseille est cinquième avec 18 points, Nice se classe septième avec 17 points, Monaco complète ce total de 17 points à la huitième place, Lens occupe la onzième place avec 14 points, Toulouse suit au même total de 14 points à la douzième place, Le Mans pointe à la treizième place avec 11 points, et Auxerre ferme la marche à la quinzième place avec 11 points.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

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