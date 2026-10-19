Classement de la Ligue 1 : qui est leader après la 7e journée ? Tous les résultats et le programme de la 8e journée

Retrouvez tous les résultats de la 7e journée de Ligue 1 et le classement complet.

La Ligue 1 a offert un scénario spectaculaire ce dimanche 18 octobre 2026 au Groupama Stadium, où Lyon a dominé Nice sur le score de 2-1. Les Niçois avaient pourtant ouvert la marque par Elye Wahi dès la 18e minute, avant que Lyon ne renverse totalement la situation juste avant la pause grâce à l'égalisation de Pavel Šulc à la 32e minute puis au but de Tanner Tessmann à la 36e minute. En seconde période, les Lyonnais ont dû terminer la rencontre à dix après l'expulsion de Kélian Nakamura à la 70e minute. Nice a ensuite cru arracher l'égalisation dans le temps additionnel grâce à un nouveau but d'Evann Wahi, inscrit à la 90e+2, mais celui-ci a finalement été refusé après recours à la VAR.

Parmi les autres résultats de la Ligue 1 ce dimanche, Marseille s'est imposé 5-2 à Angers au terme d'un match riche en buts. Lillian Raolisoa avait pourtant ouvert le score pour les Angevins dès la 14e minute, avant que l'OM ne renverse la situation grâce aux buts d'Himad Abdelli (38e) puis de Nouhoum Kamissoko (43e). Amine Gouiri a manqué un penalty à la 59e minute mais a tout de même trouvé le chemin des filets dans la foulée, à la 60e. Amine El Ouazzani a ensuite réduit l'écart sur penalty (75e), avant qu'Amine Harit (83e) puis Igor Paixão (85e) ne scellent la victoire marseillaise. Toujours dans les résultats de la Ligue 1 de ce dimanche, Lorient a créé la surprise en battant Monaco 1-0 au Stade du Moustoir. Le score était resté vierge à la pause malgré une possession plus importante pour les Monégasques. Noah Cadiou a finalement fait la différence à la 61e minute sur penalty, un avantage que les Lorientais ont su conserver jusqu'au coup de sifflet final malgré la domination statistique monégasque en fin de rencontre.

La veille, dans un autre résultat de la Ligue 1, le PSG s'est imposé 3-1 à la Meinau face à Strasbourg. Les Alsaciens avaient surpris les Parisiens en ouvrant le score par Gio Reyna dès la 17e minute. Ousmane Dembélé a manqué un penalty à la 72e minute, avant qu'Ilya Zabarnyi n'égalise à la 77e. Dembélé s'est ensuite rattrapé à la 85e minute, puis Désiré Doué a scellé le score dans le temps additionnel, à la 90e+3. Nuno Mendes a par ailleurs dû sortir sur blessure en fin de rencontre, contraignant le PSG à terminer à dix. Toujours dans les résultats de la Ligue 1 de ce samedi, Lille et Brest se sont quittés sur un match nul 1-1 à la Decathlon Arena. Mama Baldé avait ouvert le score pour les Brestois dès la 6e minute, sur une passe décisive de Gautier Lloris, avant que Kamory Doumbia n'écope d'un carton jaune à la 13e. Dominateurs tout au long de la rencontre, les Lillois ont dû patienter jusqu'à la 64e minute pour égaliser grâce à un penalty transformé par Olivier Giroud.

Après ces rencontres, le classement de la Ligue 1 place Lyon en tête avec 14 points, devant le PSG, deuxième avec 14 points également, puis Lille, quatrième avec 14 points, et Monaco, cinquième avec 14 points. Lorient occupe la septième place avec 11 points, tandis que Marseille pointe à la neuvième place avec 9 points et que Brest suit au dixième rang avec 9 points. Nice se situe à la treizième place avec 8 points, Strasbourg complète la quatorzième place avec 7 points, et Angers ferme la marche à la quinzième place avec 7 points.





Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour