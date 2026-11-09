Classement de la Ligue 1 : qui est leader après Lens - Marseille ? Tous les résultats et le programme de la prochaine journée

Fin de la journée de Ligue 1 après Lens - Marseille, découvrez tous les scores et résultats.

Le résultat de cette rencontre de Ligue 1 disputée ce dimanche 8 novembre 2026 au stade Félix Bollaert-Delélis s'est dessiné en fin de partie, Marseille s'étant finalement imposé 2-1 face à Lens. Alexis Gouiri avait lancé la rencontre dès la 2e minute en ouvrant le score pour les Marseillais, avant que Florian Thauvin ne réponde à la 20e minute pour les Sang et Or. Les deux équipes avaient regagné les vestiaires sur ce score de parité, Marseille dominant alors largement la possession du ballon et se montrant plus dangereux sur les tirs cadrés. En seconde période, Yohan Titraoui a d'abord été averti d'un carton jaune à la 79e minute, puis Alexis Gouiri a lui aussi écopé d'un carton jaune peu avant que Khalis Abdallah, tout juste entré en jeu, ne redonne l'avantage à Marseille à la 82e minute.

Toujours en Ligue 1 ce dimanche, Le Mans et Monaco se sont neutralisés sur un score de 1-1 au Stade Marie-Marvingt. Monaco avait pourtant ouvert le score par M. Coulibaly dès la 40e minute, confirmant sa domination du premier acte. Les Monégasques ont longtemps cru pouvoir conserver cet avantage, mais Le Mans a renversé la dynamique en fin de rencontre grâce à E. Colas, auteur de l'égalisation à la 90e minute, après une multitude de changements des deux côtés en seconde période. Autre résultat de cette journée, Lille s'est imposé 2-1 à Rennes, au Roazhon Park. Soumaïla Diaoune avait ouvert le score pour les Nordistes à la 24e minute, avant que Breel-Donald Dia n'égalise pour Rennes à la 31e. Lille a fait la différence en seconde période grâce à Ngoy, buteur à la 68e minute. Trois cartons jaunes sont venus ponctuer la rencontre côté lillois, distribués à Verdonk, Kjaergaard et Ngoy.

Toujours en Ligue 1, mais la veille, samedi, le PSG avait disposé de Troyes 1-0 au Parc des Princes. Illia Zabarnyi, déjà averti à la 34e minute, avait fait exploser l'enceinte parisienne dès la 39e minute. Troyes a ensuite multiplié les efforts pour recoller, mais Jimmy Le Douaron et Anthony Mille, tous deux avertis en fin de match, n'ont pu renverser le cours des événements. Dernier résultat à noter ce dimanche, Brest a créé la surprise en s'imposant 2-0 face à Lyon au Stade Francis-Le Blé. N. Edjouma avait ouvert le score dès la 22e minute face à des Lyonnais pourtant largement dominateurs dans le jeu. Tolisso a ensuite été averti à la 55e minute, avant que la VAR ne refuse un penalty aux Rhodaniens à la 61e. Boudache a lui aussi écopé d'un carton jaune, puis Ajorque a scellé la victoire brestoise en transformant un penalty à la 90e+4.

Le classement de la Ligue 1 place le PSG en tête avec 23 points, résultat qui s'ajoute à celui de Troyes, dix-septième avec 8 points ; dans la rencontre entre Lens et Marseille, Lens pointe à la 11e place avec 13 points tandis que Marseille suit en 4e position avec 18 points. Le Mans occupe la 15e place avec 8 points, derrière Monaco qui complète le top 10 en 7e place avec 16 points. Rennes se situe au 8e rang avec 16 points, alors que Lille est deuxième avec 21 points. Enfin, Brest est 9e avec 15 points et Lyon ferme cette série en 5e position avec 17 points.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

Les résultats de la Ligue 1

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