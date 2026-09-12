Classement de la Ligue 1 : qui est leader ? Tous les résultats de la 4e journée

Plus entreprenant tout au long de la rencontre, le Paris FC a terminé avec 56% de possession et quatre tirs cadrés contre un seul pour Lyon. Malgré cette maîtrise, le score est resté vierge au coup de sifflet final : 0-0. Les occasions les plus nettes sont venues de Kebbal et Sinayoko en première période, sans trouver la faille face à Greif. Lyon a répondu par Openda et Nuamah, stoppés par Trapp. Le match a été marqué par plusieurs cartons jaunes, dont ceux de Coppola et Traoré côté parisien, ainsi qu'Openda côté lyonnais. Un penalty réclamé par l'OL en fin de match n'a pas été accordé après vérification de la VAR.

Toujours 0-0. À la mi-temps, aucun but n'a été inscrit entre le Paris FC et Lyon au stade Jean Bouin. Les Parisiens ont pris l'initiative dès le début de la rencontre, multipliant les occasions par Kebbal, qui a inquiété Greif d'une frappe repoussée, puis par Sinayoko, contré au second poteau après un centre de Lees-Melou. Lyon, plus hésitant, a répondu par des attaques rapides via Openda et Nuamah, sans parvenir à tromper Trapp. Le gardien parisien a également été sollicité en fin de première période. Un premier acte engagé, marqué par plusieurs coups francs et une certaine tension entre les deux équipes.

Avant ce choc de la 4e journée de Ligue 1, l'OL aborde la rencontre après une saison qualifiée de "pain sec", ayant surtout profité des faux pas des autres écuries pour grimper à la 4e place avec 7 points, via un nul contre Le Havre et deux victoires contre Toulouse et Auxerre. En face, le Paris FC, 3e avec 7 points également, veut confirmer sa bonne entame après un nul à Troyes et des succès contre Nice et l'OM. Avec Monaco freiné à Strasbourg plus tôt dans la journée, le vainqueur de Jean-Bouin pourrait s'emparer de la tête du championnat à la différence de buts.

20:40 - Strasbourg - Monaco : un nul qui maintient l'écart au classement Après son match nul contre Monaco (1-1), Strasbourg reste scotché à la 6e place avec 7 points, une position qui traduit un début de saison irrégulier pour les Alsaciens. En face, Monaco conserve la tête du classement avec 10 points, mais ce résultat met un terme à sa série parfaite en championnat. L'ASM garde toutefois une marge confortable sur ses poursuivants et continue d'occuper le rôle de leader. Pour Strasbourg, ce point pris à domicile ne suffit pas à combler l'écart avec le haut du tableau, mais évite un décrochage supplémentaire dans la hiérarchie de Ligue 1.

19:16 - Strasbourg et Monaco se neutralisent en match nul lors de Strasbourg - Monaco Suspense total à la Meinau. Strasbourg et Monaco se quittent sur un match nul, 1-1, au terme d'une rencontre disputée jusqu'au bout. Les Alsaciens ont ouvert le score grâce à un but contre son camp de Sané (52e), avant que Brunner ne rétablisse l'égalité pour Monaco (71e). Les Monégasques ont ensuite cru arracher la victoire par Zakaria, mais le but a été refusé pour hors-jeu (87e). Un penalty a également été réclamé par Monaco en fin de match, sans être accordé malgré la vérification vidéo. Golovine a été averti dans les derniers instants, à l'image d'une fin de match tendue entre les deux équipes.

19:07 - Un début de saison inédit depuis 2009 plombe le PSG en Ligue 1 Avec seulement deux points récoltés en trois rencontres, le Paris Saint-Germain occupe la 13e place de Ligue 1, une position plus vue depuis 2009 pour le club. Cette entame poussive explique la chute des probabilités de titre calculées par Opta. Luis Enrique reconnaît un

18:18 - Monaco s'installe en dauphin dans la course au titre de Ligue 1 Avec un carton plein et un seul but encaissé en trois journées, l'AS Monaco s'impose comme le principal poursuivant du PSG en Ligue 1 selon les projections d'Opta. Les Monégasques affichent 17,80% de chances de terminer champions, loin devant leurs poursuivants. Le club de la Principauté compte déjà deux points d'avance sur le reste du peloton.

18:11 - Strasbourg - Monaco : 0-0 à la pause, la Meinau résiste au leader Attendu à la Meinau avec l'ambition de frapper fort, Monaco n'a pas réussi à faire la différence avant la pause. À la mi-temps, le score reste vierge : 0-0. Les occasions n'ont pourtant pas manqué : Demba Diop a buté sur le mur monégasque (32e), avant que Gessime Yassine ne manque le cadre après un joli mouvement collectif strasbourgeois (34e). En fin de période, Oso a tenté sa chance à deux reprises d'une frappe trop enlevée (36e, 45e+1). Monaco peine à trouver le décalage offensif face à des Strasbourgeois auteurs d'une première période solide et disputée.

17:30 - Le PSG voit ses chances de titre en Ligue 1 fondre selon Opta Opta a revu à la baisse les probabilités de sacre du Paris Saint-Germain en Ligue 1, désormais estimées à 51,37% contre 68% avant le début de saison. Ce recul spectaculaire s'explique par un début d'exercice catastrophique du club de la capitale. Les Parisiens restent toutefois largement favoris pour conserver leur couronne.

17:16 - Strasbourg - Monaco : Monaco veut reprendre la tête de la Ligue 1 Monaco veut frapper fort. Battu au classement provisoire par Rennes, vainqueur vendredi à Marseille, le club de la Principauté, deuxième avec 9 points, se déplace à la Meinau avec l'ambition de reprendre la première place. Les hommes de Filipe Luis restent sur trois succès de rang en championnat, dont un renversement spectaculaire au Parc des Princes face au PSG. Privé de plusieurs éléments blessés, Monaco devra confirmer sa solidité face à un Strasbourg auteur d'un match référence à Troyes (6-2) le week-end dernier. Les Strasbourgeois, sixièmes avec 6 points, comptent bien perturber les plans du leader provisoire.

16:42 - L'OM passe au crible les images de vidéosurveillance du Vélodrome Depuis la révélation de cette affaire lundi, le club marseillais a commencé à éplucher les images de vidéosurveillance pour tenter d'identifier l'agresseur. Selon le témoignage de la victime, l'homme s'était positionné derrière elle pendant un certain temps dans le virage nord du stade lors de ce match de Ligue 1. Elle a également fourni des détails vestimentaires susceptibles d'aider à son identification. Un cadre du club marseillais qualifie ce type d'agression de première dans l'histoire du stade.

15:56 - Une supportrice de l'OM porte plainte après une agression sexuelle en marge d'un match de Ligue 1 Une supportrice avait retrouvé de la semence d'homme sur toute sa tenue dimanche soir lors du match de Ligue 1 entre l'OM et le Paris FC (2-3) au Vélodrome. Mercredi, elle devait se présenter dans un commissariat de Marseille pour déposer plainte et remettre les éléments matérialisant l'agression.

15:00 - Après Campos, Létang aussi attendu devant la commission de discipline de la Ligue 1 Le président du LOSC Olivier Létang doit lui aussi comparaître devant la commission de discipline de la LFP pour son attitude à l'issue du match Lille-PSG en Ligue 1. Contrairement à Luis Campos, sanctionné d'un match ferme, le dirigeant nordiste encourt une sanction plus lourde selon les informations disponibles.

14:17 - Luis Campos suspendu un match de Ligue 1 après l'épisode de Lille La commission de discipline de la LFP a infligé mercredi un match de suspension ferme au conseiller sportif du PSG pour son comportement lors du déplacement à Lille (2-2) fin août en Ligue 1. Luis Campos sera privé de banc de touche, de vestiaire d'arbitre et de toutes fonctions officielles pour la prochaine sortie parisienne à Brest, dimanche soir.

13:17 - Avant de rejoindre l'OL en Ligue 1, Nakamura rêvait déjà de Juninho L'ailier japonais connaissait le club lyonnais bien avant de fouler les pelouses de Ligue 1 sous ses couleurs. "Depuis mon enfance, je connaissais le club, j'aimais l'époque de Juninho, j'aimais beaucoup ce joueur", a confié Keito Nakamura. Une référence qui a d'ailleurs fait réagir plusieurs supporters lyonnais sous l'article.

12:23 - Nakamura veut apporter son sens du collectif à l'OL en Ligue 1 Décrit par Paulo Fonseca comme plus collectif que les autres ailiers de l'effectif lyonnais, Keito Nakamura confirme cette philosophie de jeu à son arrivée en Ligue 1. "J'aime bien jouer avec les autres, collectif, même sur le côté", a-t-il expliqué, tout en précisant pouvoir aussi se montrer décisif en un-contre-un. Le joueur communique en anglais avec ses nouveaux coéquipiers lyonnais.

11:15 - Keito Nakamura confiant sur son retour au rythme en Ligue 1 Fraîchement arrivé à Lyon en provenance de Reims, l'international japonais n'a plus disputé de match depuis la Coupe du monde face au Brésil. Malgré cette coupure, Keito Nakamura assure avoir continué à s'entraîner et se sentir bien physiquement avant ses débuts en Ligue 1. "J'ai été un petit peu éloigné des matches, mais je pense que ça va revenir très vite", a-t-il confié.

10:05 - Guillaume Restes manquera le déplacement de Toulouse à Lorient en Ligue 1 Toulouse devra composer sans son gardien Guillaume Restes, forfait pour la réception de Lorient samedi en Ligue 1. Cette absence intervient alors que le TFC cherche encore ses premiers points de la saison. L'équipe reste néanmoins soudée autour du discours confiant de son entraîneur Jens Berthel Askou.

09:19 - Casseres évoque une nouvelle philosophie de jeu qui prend du temps en Ligue 1 Le milieu toulousain Cristian Casseres relativise les résultats compliqués du TFC en ce début de championnat de Ligue 1. "On a une nouvelle philosophie de jeu, forcément ça prend du temps à mettre en place", a-t-il expliqué, assurant que le vestiaire reste "tranquille" malgré l'absence de victoire. Il espère toutefois un premier succès dès le déplacement à Lorient samedi.

08:12 - En Ligue 1, Toulouse cherche enfin la récompense de son jeu Convaincant dans le contenu mais disette au tableau d'affichage, le TFC ne totalise qu'un point après trois journées de Ligue 1. Jens Berthel Askou assume la frustration mais garde le cap : "On continue de travailler de la même façon parce que c'est évident que ça va finir par payer", a confié l'entraîneur danois en conférence de presse. Toulouse se déplace à Lorient samedi pour tenter d'inverser la tendance.

00:06 - Rennes - Marseille : les Rouge et Noir consolident leur départ européen Rennes bat Marseille 1-0. Ce succès permet au Stade Rennais de prendre provisoirement la tête du championnat avec 10 points après quatre journées, une position idéale dans la course aux places européennes. L'OM, de son côté, reste scotché à la 11e place avec seulement 3 points, une position inquiétante si tôt dans la saison. Cette troisième défaite consécutive pour les Marseillais les éloigne un peu plus du haut de tableau, tandis que Rennes confirme sa dynamique avec un troisième succès de rang qui installe le club breton parmi les prétendants à l'Europe.

22:45 - Rennes - Marseille : l'OM enchaîne une troisième défaite de rang au Roazhon Park Battu par Rennes 1-0, l'Olympique de Marseille s'incline pour la troisième fois consécutive en Ligue 1. Longtemps muet malgré une bonne prestation, l'OM n'a jamais réussi à trouver la faille face à des Bretons solides. Le seul but du match est signé Adrien Thomasson, à la 52e minute, d'une tête consécutive à un centre de Ludovic Blas, sur une action initiée par Al-Tamari. Malgré les entrées offensives de Maupay, Mmadi, Moumbagna et Mayenda, les Marseillais n'ont pas réussi à égaliser, malgré une fin de match insistante. Rennes enchaîne de son côté un troisième succès de rang.

22:00 - Trois matches en huit jours pour l'OM, un enchaînement à gérer avant la trêve de Ligue 1 Après le déplacement à Rennes en Ligue 1, l'OM devra également affronter Besiktas puis le PSG, avant une trêve internationale. Bruno Genesio a expliqué que des rotations seraient nécessaires pour répartir le temps de jeu, tout en relativisant la difficulté de ce calendrier par rapport à d'autres séquences plus intenses vécues par les joueurs professionnels. Il assure que cet enchaînement, bien que semé d'adversaires coriaces, n'a rien d'exceptionnel en soi.

21:41 - Rennes - Marseille en direct : 0-0 à la pause, l'OM domine sans concrétiser Dans ce choc à forte portée pour la course aux places européennes, l'OM a longtemps semblé maître de son sujet, dominant le contenu du jeu à Roazhon Park. Pourtant, à la pause, le score reste vierge : 0-0. Weah a d'abord fait trembler la défense rennaise (32'), avant l'avertissement reçu par Abdelli (33'). Höjbjerg a ensuite frôlé l'ouverture du score, sa frappe terminant dans le petit filet (35'). Rennes, monté en puissance après un début compliqué, a répondu par une tentative de Blas, stoppée par Aguerd puis, juste avant la pause, par De Lange. Les nerfs commencent à chauffer : trois cartons jaunes ont déjà été distribués.

21:10 - En Ligue 1, Genesio assume une saison sans crainte malgré des résultats compliqués L'entraîneur marseillais a insisté sur l'absence de peur au sein de son groupe avant d'affronter une équipe rennaise en forme, quatrième journée de Ligue 1 oblige. Il reconnaît la lucidité nécessaire face au début de saison délicat de l'OM, tout en soulignant les qualités de son équipe pour poser des problèmes à Rennes. Genesio estime que son groupe est capable d'inquiéter les Rennais malgré leur bon départ en championnat.

20:45 - Rennes - Marseille : l'OM à la peine tente de stopper l'hémorragie au Roazhon Park Après un début canon face à Strasbourg (4-0), l'Olympique de Marseille s'est effondré, battu à Monaco puis contre le Paris FC (2-3), privé de Kondogbia et Nnadi, blessés. Dixième avec seulement 3 points, Bruno Genesio espère une réaction avant d'affronter le PSG dimanche. Face à lui, un Stade Rennais des grands soirs, 5e avec 7 points, invaincu depuis six matches à domicile et sur une belle dynamique (nul contre le PSG, victoires face au Mans et à Angers). Les Bretons visent leur plus longue série d'invincibilité chez eux depuis 2023, avant d'affronter Sturm Graz en Ligue Europa.

20:40 - Avant un match clé de Ligue 1 à Rennes, Genesio évoque la nécessité de mieux défendre À la veille de la 4e journée de Ligue 1, l'entraîneur de l'OM Bruno Genesio a analysé les difficultés défensives de son équipe. Il pointe notamment un manque d'équilibre observé contre le Paris FC (2-3), où l'équipe se retrouvait coupée en deux lors des phases offensives. Selon lui, la clé n'est pas la hauteur du bloc mais la compacité collective, qui doit se construire dès l'attaque.

17:09 - Les supporters lyonnais seront à Jean-Bouin pour le match de Ligue 1 Finalement, les fans de l'Olympique Lyonnais pourront assister au déplacement à Paris samedi soir pour affronter le Paris FC en Ligue 1. Le ministère de l'Intérieur envisageait pourtant d'interdire ce déplacement, selon une information qui circulait jeudi. Le coup d'envoi de cette rencontre de Ligue 1 est prévu à 20h45 au stade Jean-Bouin.

10:51 - Malgré la défaite en Ligue 1, Gouiri veut retenir l'état d'esprit de l'OM Si le résultat n'est pas au rendez-vous en Ligue 1, Amine Gouiri insiste sur la solidarité affichée par ses coéquipiers, revenus deux fois au score contre le Paris FC. "C'est difficile de revenir au score, mais on l'a fait (...) je pense qu'on s'est battu", a-t-il expliqué. L'attaquant assure que le collectif marseillais "travaille dans la bonne direction" malgré les manques physiques de certains joueurs peu utilisés jusque-là.