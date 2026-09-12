Classement de la Ligue 1 : qui est leader ? Tous les résultats de la 4e journée

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : qui est leader ? Tous les résultats de la 4e journée LIGUE 1. Fin de la 4e journée de Ligue 1 ce samedi avec du changement au classement.

C'était une grosse journée ce samedi pour le championnat de France de Ligue 1. Après le match d'ouverture entre Rennes et Marseille ce vendredi dans un choc entre deux clubs européens, la suite de cette 4e journée a eu avec de belles affiches. On a d'abord suivi à 17h15 le leader avant cette journée, l'AS Monaco, tombeur de l'OM et du PSG en deux semaines et qui affrontait Strasbourg. Un peu plus tard, à 20h45, le grand multiplex du samedi soir faisait son retour avec quatre rencontres qui étaient au programme : Auxerre - Nice, Le Havre - Angers, Lorient - Toulouse, Paris FC - Lyon.

Dimanche, on retrouvera les clubs européens avec Lens, Lille et le PSG qui joueront respectivement Le Mans, Troyes et Brest. Seul Lille va évoluer à domicile alors que Paris devra enfin prendre des points pour lancer sa saison de Ligue 1.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Paris FC - Lyon : un match nul et vierge à Jean Bouin

Plus entreprenant tout au long de la rencontre, le Paris FC a terminé avec 56% de possession et quatre tirs cadrés contre un seul pour Lyon. Malgré cette maîtrise, le score est resté vierge au coup de sifflet final : 0-0. Les occasions les plus nettes sont venues de Kebbal et Sinayoko en première période, sans trouver la faille face à Greif. Lyon a répondu par Openda et Nuamah, stoppés par Trapp. Le match a été marqué par plusieurs cartons jaunes, dont ceux de Coppola et Traoré côté parisien, ainsi qu'Openda côté lyonnais. Un penalty réclamé par l'OL en fin de match n'a pas été accordé après vérification de la VAR.

- Paris FC - Lyon : encore à égalité à la pause

Toujours 0-0. À la mi-temps, aucun but n'a été inscrit entre le Paris FC et Lyon au stade Jean Bouin. Les Parisiens ont pris l'initiative dès le début de la rencontre, multipliant les occasions par Kebbal, qui a inquiété Greif d'une frappe repoussée, puis par Sinayoko, contré au second poteau après un centre de Lees-Melou. Lyon, plus hésitant, a répondu par des attaques rapides via Openda et Nuamah, sans parvenir à tromper Trapp. Le gardien parisien a également été sollicité en fin de première période. Un premier acte engagé, marqué par plusieurs coups francs et une certaine tension entre les deux équipes.

- Avant-match : Lyon en délicatesse reçoit un défi de taille face au Paris FC

Avant ce choc de la 4e journée de Ligue 1, l'OL aborde la rencontre après une saison qualifiée de "pain sec", ayant surtout profité des faux pas des autres écuries pour grimper à la 4e place avec 7 points, via un nul contre Le Havre et deux victoires contre Toulouse et Auxerre. En face, le Paris FC, 3e avec 7 points également, veut confirmer sa bonne entame après un nul à Troyes et des succès contre Nice et l'OM. Avec Monaco freiné à Strasbourg plus tôt dans la journée, le vainqueur de Jean-Bouin pourrait s'emparer de la tête du championnat à la différence de buts.

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