Classement de la Ligue 1 : qui est leader ? Tous les scores et résultats en direct

Battu 0-1 à domicile par le PSG grâce au but précoce de Ferran Torres, Brest reste malgré tout scotché à la 7e place avec 5 points, un total qui ne progresse pas malgré la prestation solide affichée face aux Parisiens. En face, le PSG décroche sa première victoire de la saison en Ligue 1 et grimpe à la 8e place, également crédité de 5 points. Un succès qui permet aux Parisiens de se relancer après un début de championnat compliqué, tandis que les Brestois voient leur invincibilité entachée sans pour autant reculer au classement.

Une équipe n'a jamais lâché son avantage. Dès la 5e minute, Ferran Torres, servi par Ousmane Dembélé, lançait le PSG sur les bons rails à Brest. Les Parisiens ont ensuite maîtrisé la rencontre, malgré la sortie sur blessure d'Achraf Hakimi (39e) et un carton jaune pour Doumbia. En seconde période, Brest a poussé, notamment par Mboup, stoppé par un grand Safonov. Mais le PSG a tenu bon jusqu'au bout, résistant aux assauts bretons en fin de match, pour s'imposer 1-0 et signer ainsi son premier succès de la saison en Ligue 1.

Un seul but, mais un scénario mouvementé. À la mi-temps, le PSG mène 1-0 face à Brest, grâce à Ferran Torres, buteur dès la 5e minute sur un service d'Ousmane Dembélé. Doumbia a écopé d'un carton jaune (31e) pour une semelle sur Marquinhos. Autre fait marquant : Achraf Hakimi a dû céder sa place sur blessure à la 39e minute, remplacé par Fabian Ruiz. Brest a tenté de réagir, notamment par Mboup, mais Safonov a repoussé son tir dangereux juste avant la pause. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score serré.

20:48 - Avant Brest - PSG : les Parisiens toujours en quête d'une première victoire Toujours privé de succès en championnat cette saison, le Paris Saint-Germain se déplace ce dimanche au stade Francis-Le Blé pour affronter un Brest invaincu, qui pointe à la 7e place avec 5 points, quand les Parisiens restent scotchés à la 15e place avec seulement 2 unités. Revigoré par sa large victoire européenne face au Slovan Bratislava (6-1), le club parisien retrouve Kvaratskhelia, Marquinhos et Neves, avec Torres préféré à Doué en attaque. Côté brestois, un hommage est rendu à Eric Roy avant le coup d'envoi, tandis que Julien Lachuer aligne Versini à la place de Baldé. De quoi pimenter cette affiche entre solidité bretonne et urgence parisienne.

20:35 - Le Mans - Lens : un nul qui parle au classement Deux points de plus, chacun. Le Mans et Lens se quittent sur un 2-2 qui ne change pas fondamentalement la hiérarchie mais éclaire deux trajectoires. Lens reste 9e avec 4 points : un total modeste pour un club engagé en Ligue des champions, qui devra hausser le niveau pour ne pas décrocher du haut de tableau. Le Mans, promu, grimpe à 3 points et occupe la 13e place, confirmant qu'il peut inquiéter des adversaires mieux armés. Ni relégable ni européen pour l'instant, ce résultat maintient les deux formations dans une zone intermédiaire, sans avancée décisive ni recul inquiétant au classement.”

19:16 - Le Mans accroche Lens au terme d'un final à suspense Le suspense a duré jusqu'au bout. Lens, engagé cette saison en Ligue des champions, a vécu une fin de match à hauts risques au Mans, tenu en échec 2-2 par le promu. Menés 2-0 après les réalisations de Bourabaa (32e) et Calodat (44e), les Sang et Or ont recollé grâce à Sima juste avant la pause (45e+2), puis Ivanovic a égalisé en seconde période (51e). Un penalty leur a même été refusé après recours à la VAR en fin de rencontre. Ce match nul retentit comme un signal d'alarme pour Lens avant ses prochaines échéances européennes, tandis que Le Mans confirme son mordant offensif.

18:55 - En Ligue 1, Luis Enrique défend Zabarnyi malgré les critiques Interrogé sur les critiques visant Illia Zabarnyi, l'entraîneur du PSG a relativisé, rappelant que la pression fait partie du quotidien dans un grand club, y compris en Ligue 1. Luis Enrique a aussi détaillé sa stratégie au poste de gardien, avec plusieurs recrues comme Lucas Chevalier ou Renato Marin, assurant vouloir "améliorer chaque poste".

18:20 - Lille domine largement Troyes et prend seul la tête de la Ligue 1 Lille et Troyes présentaient un contraste net avant cette 4e journée, confirmé par le score final : les Dogues s'imposent 2-0 grâce à Tiago Santos et Ethan Mbappé. Ce succès propulse Lille en tête du championnat avec 10 points, une position inédite cette saison pour les hommes de Davide Ancelotti, désormais seuls leaders. Pour Troyes, la désillusion est totale : l'ESTAC reste scotchée à 4 points et occupe la 11e place, sans avoir su inquiéter la défense lilloise. L'écart se creuse entre les deux équipes, Lille consolidant son statut de référence du championnat tandis que Troyes doit rapidement retrouver des solutions offensives pour ne pas s'enfoncer davantage au classement.

18:10 - Le Mans surprend Lens à la pause Rien n'est joué, mais Le Mans tient son os. À la mi-temps du Stade Marie-Marvingt, le promu mène 2-1 face à des Sang et Or fébriles. Bourabaa a ouvert le score d'une belle réactivité après une frappe de Mafouta sur la barre (32e), avant que Calodat n'aggrave la marque en contre (44e). Lens a réagi juste avant la pause grâce à une reprise de la tête de Sima, sur un centre de Thauvin mal négocié par Édouard (45e+2). Longtemps muets offensivement, les Lensois n'avaient toujours pas cadré le moindre tir avant cette réduction du score. Tout reste ouvert pour la seconde période.

17:15 - Avant-match : Lens en quête de sursaut face au promu manceau Onzième avec 3 points, Lens n'a plus le droit à l'erreur après deux revers de suite contre Strasbourg et Lorient. Dino Toppmöller retrouve Jonathan Gradit, remis de blessure, mais doit composer sans Abdulhamid, Baidoo, Nawrocki ni Titraoui. Face à eux, Le Mans, quinzième avec 2 points, veut confirmer son bon visage offensif porté par Mafouta, déjà buteur à trois reprises. Défensivement fragile, le promu sait qu'il devra hausser le ton pour surprendre des Sang et Or portés par leur miracle continental contre le Slavia Prague. Entre un promu accrocheur et un cadre en délicatesse, ce duel s'annonce ouvert jusqu'au coup de sifflet final.

17:05 - Dro Fernandez, l'espoir du PSG qui monte en puissance en Ligue 1 Luis Enrique s'est réjoui de la progression du jeune Dro Fernandez, arrivé en janvier dernier au PSG, qui évolue aussi en Ligue 1 cette saison. À seulement 18 ans, l'attaquant-milieu s'est vu offrir du temps de jeu en Ligue des champions et a saisi ses opportunités selon son entraîneur. "Il a beaucoup de qualités", a insisté le technicien espagnol.

17:00 - Lille - Troyes : le LOSC s'impose 2-0 face à une ESTAC empruntée Au Decathlon Arena, Lille a dominé Troyes de bout en bout pour s'imposer 2-0 lors de cette 4e journée de Ligue 1, dans un match à la physionomie tendue pour une ESTAC en délicatesse. Tiago Santos a ouvert le score dès la 18e minute, avant qu'un but troyen ne soit refusé pour hors-jeu. Troyes a ensuite peiné à inquiéter la défense lilloise, malgré plusieurs tentatives sans réussite. En seconde période, Lille a conservé la maîtrise du jeu, s'appuyant notamment sur Giroud, entré en cours de match et averti d'un carton jaune à la 82e minute pour une faute sur Monfray. Ethan Mbappé a scellé la victoire dans le temps additionnel, à la 90e+3, confirmant la solidité lilloise face à une équipe troyenne à court de solutions.

16:55 - Luis Enrique reconnaît que le PSG doit rectifier le tir en Ligue 1 Avec seulement deux points pris en trois matches de Ligue 1, le Paris Saint-Germain doit se relancer selon son entraîneur. "On a besoin de points, d'être plus près des premiers", a insisté Luis Enrique, qui espère revoir le visage affiché en Ligue des champions face au Slovan Bratislava lors du déplacement à Brest.

15:55 - Lille - Troyes : les Dogues dominent et mènent 1-0 à la pause Là où Lille impose sa possession et son rythme, Troyes se contente de subir sans parvenir à concrétiser. À la mi-temps, les Dogues mènent 1-0 grâce à Tiago Santos (18e), après un but refusé à Haraldsson dès la 2e minute pour hors-jeu. Lille a frôlé le break à la 21e, avec un nouveau but annulé, cette fois pour Troyes en leur défaveur suite à un hors-jeu d'Önal. Malgré onze centres contre un seul pour Lille, l'ESTAC manque cruellement de précision devant le but de Özer. Le Douaron a tenté sa chance juste avant la pause, sans succès.

15:22 - Luis Enrique évoque Éric Roy avant le déplacement du PSG en Ligue 1 À la veille du match de Ligue 1 à Brest, l'entraîneur du PSG a rendu hommage à Éric Roy, saluant sa capacité à lutter jusqu'au bout. "Il ne sera pas là mais il sera avec nous tous", a déclaré Luis Enrique, assurant que l'ancien coach breton "serait très heureux de voir cet hommage".

15:00 - Avant-match : Troyes veut se relever face à un LOSC lancé vers le podium Troyes doit réagir après la lourde défaite 2-6 concédée à domicile face à Strasbourg, son premier revers de la saison. L'ESTAC, 10e avec 4 points, déplore quatre blessés (Boura, Gozzi, Titi, Ifnaoui) et pourrait aligner Diawara en pointe, avec Le Douaron pour sa première titularisation après son but face au RCSA. En face, Lille, 5e avec 7 points, reste invaincu en Ligue 1 cette saison malgré sa défaite en Ligue des champions contre le Real Betis. Les Dogues alignent trois changements dans leur 4-2-3-1 et viseraient le podium, aux côtés de Monaco et Rennes, en cas de victoire. Coup d'envoi à 15h00 au Decathlon Arena, pour cette 4e journée de Ligue 1.

14:30 - Les joueurs brestois veulent honorer Roy sur le terrain de Ligue 1 Au-delà de la cérémonie, les Brestois entendent rendre hommage à Éric Roy par leur performance en Ligue 1 face au PSG. Ludovic Ajorque évoque un héritage à poursuivre, tandis qu'Hugo Magnetti assure que l'équipe joue "aussi pour lui". Julien Lachuer, son adjoint et successeur, veut que le collectif donne tout "comme Eric l'aurait fait".

13:10 - Fleurs, maillot floqué et musique de U2 : le protocole d'hommage prévu Pour ce match de Ligue 1 face au PSG, une gerbe de fleurs sera déposée par l'épouse d'Éric Roy devant la fresque à son effigie, en présence du président Denis Le Saint. Les joueurs porteront un maillot spécial floqué "King" avec une couronne, et entreront sur la pelouse sur "Magnificient" de U2, titre qu'affectionnait l'ancien entraîneur. Sa fille Victoria-Rose doit aussi prendre la parole avant une minute d'applaudissements.

12:23 - En Ligue 1, Brest s'apprête à un hommage vibrant pour Éric Roy Avant la réception du PSG dimanche en Ligue 1, le stade Francis-Le-Blé se prépare à célébrer la mémoire d'Éric Roy, décédé le 17 juin dernier d'un cancer du pancréas. Supporters et joueurs évoquent avec émotion celui qui a porté le club à son sommet. "On ne l'oubliera jamais ce bonhomme", confie un supporter brestois, résumant l'attente mêlée de tristesse qui règne dans la ville avant ce rendez-vous de Ligue 1.

11:06 - Le Havre et Angers n'arrivent pas à se départager en Ligue 1 Au stade Océane, Havrais et Angevins se sont neutralisés (0-0) lors de cette journée de Ligue 1. Anthony Lopes a multiplié les arrêts décisifs devant Ally Samata et Josh Maja, tandis qu'un but havrais a été refusé pour hors-jeu. Le Havre reste 16e tandis qu'Angers grimpe à la 9e place.

10:36 - Lorient et Toulouse se neutralisent dans un match spectaculaire de Ligue 1 Quatre buts ont animé la rencontre entre Lorient et Toulouse (2-2) en Ligue 1, chaque équipe ayant dominé une mi-temps. Ibrahima Baldé et Noah Mbamba ont fait la différence pour les Merlus avant que Casper Tengstedt puis Thomas Jörgensen ne permettent aux Toulousains de revenir. Le TFC reste avant-dernier avec seulement deux points.

09:53 - Nice devient lanterne rouge de la Ligue 1 après sa défaite à Auxerre Battu 1-0 par Auxerre samedi, Nice hérite de la dernière place de Ligue 1, cédée par son adversaire du soir. Cameron Archer a signé le but décisif à la 74e minute, son deuxième en deux matches. Passé à une défense à cinq, Will Still a vu son équipe limiter les occasions concédées grâce à un Mamadou Diop inspiré.

08:55 - L'OL confirme son invincibilité en Ligue 1 malgré un nul frustrant à Paris Tenu en échec par le Paris FC (0-0) en Ligue 1, Tyler Morton a salué la solidité collective de son équipe, invaincue depuis le début de saison. Le milieu anglais a souligné la difficulté de déstabiliser un adversaire bien organisé, entraîné par Liam Rosenior, qu'il connaît de son passage à Hull City. "Nous avons encore beaucoup à prouver", a-t-il toutefois nuancé.

00:06 - Paris FC - Lyon : un nul qui laisse planer le suspense au classement D'un côté une équipe séduisante, de l'autre un bloc solide et discipliné : Paris FC et Lyon se neutralisent (0-0) à Jean Bouin sans se départager. Résultat, aucune des deux ne prend le large. Lyon reste 3e avec 8 points, le Paris FC juste derrière, 4e, avec le même total. Un partage des points qui maintient le suspense en tête de Ligue 1 : les deux équipes conservent leur invincibilité, mais restent scotchées à seulement deux longueurs de Monaco, leader du championnat. Rien n'est encore joué pour ces deux prétendants, qui devront hausser le ton pour combler cet écart.

22:46 - Paris FC - Lyon : un match nul et vierge à Jean Bouin Plus entreprenant tout au long de la rencontre, le Paris FC a terminé avec 56% de possession et quatre tirs cadrés contre un seul pour Lyon. Malgré cette maîtrise, le score est resté vierge au coup de sifflet final : 0-0. Les occasions les plus nettes sont venues de Kebbal et Sinayoko en première période, sans trouver la faille face à Greif. Lyon a répondu par Openda et Nuamah, stoppés par Trapp. Le match a été marqué par plusieurs cartons jaunes, dont ceux de Coppola et Traoré côté parisien, ainsi qu'Openda côté lyonnais. Un penalty réclamé par l'OL en fin de match n'a pas été accordé après vérification de la VAR.

21:40 - Paris FC - Lyon : encore à égalité à la pause Toujours 0-0. À la mi-temps, aucun but n'a été inscrit entre le Paris FC et Lyon au stade Jean Bouin. Les Parisiens ont pris l'initiative dès le début de la rencontre, multipliant les occasions par Kebbal, qui a inquiété Greif d'une frappe repoussée, puis par Sinayoko, contré au second poteau après un centre de Lees-Melou. Lyon, plus hésitant, a répondu par des attaques rapides via Openda et Nuamah, sans parvenir à tromper Trapp. Le gardien parisien a également été sollicité en fin de première période. Un premier acte engagé, marqué par plusieurs coups francs et une certaine tension entre les deux équipes.

20:45 - Avant-match : Lyon en délicatesse reçoit un défi de taille face au Paris FC Avant ce choc de la 4e journée de Ligue 1, l'OL aborde la rencontre après une saison qualifiée de "pain sec", ayant surtout profité des faux pas des autres écuries pour grimper à la 4e place avec 7 points, via un nul contre Le Havre et deux victoires contre Toulouse et Auxerre. En face, le Paris FC, 3e avec 7 points également, veut confirmer sa bonne entame après un nul à Troyes et des succès contre Nice et l'OM. Avec Monaco freiné à Strasbourg plus tôt dans la journée, le vainqueur de Jean-Bouin pourrait s'emparer de la tête du championnat à la différence de buts.

20:40 - Strasbourg - Monaco : un nul qui maintient l'écart au classement Après son match nul contre Monaco (1-1), Strasbourg reste scotché à la 6e place avec 7 points, une position qui traduit un début de saison irrégulier pour les Alsaciens. En face, Monaco conserve la tête du classement avec 10 points, mais ce résultat met un terme à sa série parfaite en championnat. L'ASM garde toutefois une marge confortable sur ses poursuivants et continue d'occuper le rôle de leader. Pour Strasbourg, ce point pris à domicile ne suffit pas à combler l'écart avec le haut du tableau, mais évite un décrochage supplémentaire dans la hiérarchie de Ligue 1.

19:16 - Strasbourg et Monaco se neutralisent en match nul lors de Strasbourg - Monaco Suspense total à la Meinau. Strasbourg et Monaco se quittent sur un match nul, 1-1, au terme d'une rencontre disputée jusqu'au bout. Les Alsaciens ont ouvert le score grâce à un but contre son camp de Sané (52e), avant que Brunner ne rétablisse l'égalité pour Monaco (71e). Les Monégasques ont ensuite cru arracher la victoire par Zakaria, mais le but a été refusé pour hors-jeu (87e). Un penalty a également été réclamé par Monaco en fin de match, sans être accordé malgré la vérification vidéo. Golovine a été averti dans les derniers instants, à l'image d'une fin de match tendue entre les deux équipes.