Classement de la Ligue 1 : qui est leader ? Tous les scores et résultats

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : qui est leader ? Tous les scores et résultats Voici le classement du championnat de France de Ligue 1 après les matchs de ce samedi.

En Ligue 1, Lille et Brest se sont neutralisés sur le score de 1-1 ce samedi 17 octobre 2026 à la Decathlon Arena. Brest a ouvert le score dès la 6e minute par l'intermédiaire de Mama Baldé, bien servi par Gautier Lloris. Kamory Doumbia a ensuite écopé d'un carton jaune à la 13e minute. Très dominateurs avec 67% de possession et dix-sept tirs tentés, les Lillois ont dû patienter jusqu'à la 64e minute pour revenir au score, grâce à un penalty transformé par Olivier Giroud.

Toujours en Ligue 1 ce samedi, Lens s'est imposé 3-1 à Troyes au Stade de l'Aube. Adrien Monfray a d'abord trompé son propre gardien dès la 13e minute, offrant l'avantage aux Sang et Or, avant que Timothé Nkada n'égalise à la 26e minute. Odsonne Édouard a redonné l'avantage à Lens juste avant la pause, à la 45e+2. Ruben Aguilar a ensuite scellé la victoire lensoise en transformant un penalty à la 55e minute, dans une seconde période marquée par plusieurs cartons jaunes, pour Junior Diaz et Renaud Ripart côté troyen, Samson Baidoo et Abdoulaye Haidara côté lensois.

Autre résultat de Ligue 1 ce même samedi, le PSG l'a emporté 3-1 à la Meinau face à Strasbourg, renversant une rencontre où il était mené 1-0 à la pause. Gio Reyna avait ouvert le score pour les Alsaciens dès la 17e minute, sur une passe décisive de Gessime Yassine. Ousmane Dembélé a manqué un penalty à la 72e minute, avant qu'Ilya Zabarnyi n'égalise à la 77e minute. Dembélé a trouvé la faille à la 85e minute, puis Désiré Doué a scellé le score dans le temps additionnel, à la 90e+3. Nuno Mendes a dû sortir sur blessure en fin de rencontre, contraignant les Parisiens à terminer à dix.

À l'issue de cette journée de Ligue 1, le classement voit le PSG occuper la première place avec 14 points, juste devant Lille, deuxième avec le même total de 14 points ; Lens suit à la septième place avec 10 points, tandis que Brest pointe à la huitième place avec 9 points ; Strasbourg se situe à la douzième place avec 7 points et Troyes ferme la marche à la dix-septième place avec 4 points.


Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Troyes - Lens : Lens conforte sa place dans le ventre mou, Troyes toujours scotché à la 17e place

Deux trajectoires bien distinctes se confirment après ce Troyes - Lens remporté 3-1 par les Sang et Or au Stade de l'Aube. Lens grimpe à la 7e place avec 10 points, confirmant une dynamique solide en milieu de tableau. Troyes, de son côté, reste scotché à la 17e place avec seulement 4 points, une position qui illustre les difficultés aubois à engranger des points cette saison. L'écart se creuse entre les deux formations, Lens visant désormais plus haut quand Troyes doit rapidement réagir pour s'éloigner de la zone rouge.

- Lille - Brest : Brest cale à la 8e place, Lille recolle au podium

Brest traverse une zone trouble : malgré l'ouverture du score signée Mama Baldé, les Brestois repartent de la Decathlon Arena avec un seul point, embourbés à la 8e place avec 9 unités, loin des ambitions affichées en début de saison. Lille, lui, a dû batailler jusqu'au bout pour arracher ce match nul 1-1 grâce à Olivier Giroud, mais grimpe à la 2e place avec 14 points. Une parenthèse frustrante pour les Lillois, trop dominateurs pour se contenter d'un partage des points.

- Troyes - Lens : Lens s'impose 3-1 au Stade de l'Aube

Ruben Aguilar a scellé le succès lensois en transformant un penalty à la 55e minute, portant le score à 3-1. Après une première période riche en buts (CSC d'Adrien Monfray, égalisation de Timothé Nkada, puis réalisation d'Odsonne Édouard juste avant la pause), la seconde période a été marquée par plusieurs cartons jaunes : Junior Diaz et Renaud Ripart pour Troyes, Samson Baidoo et Abdoulaye Haidara pour Lens. Les Sang et Or l'emportent finalement 1-3 au Stade de l'Aube.

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