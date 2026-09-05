Classement de la Ligue 1 : qui pour prendre la tête ? Résultats et calendrier

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : qui pour prendre la tête ? Résultats et calendrier LIGUE 1. Suite de la journée du championnat de France de Ligue 1 ce samedi 5 septembre avec plusieurs matchs au programme.

La 3e journée du championnat de France a débuté ce jeudi 3 septembre avec la victoire de Lille sur la pelouse de Toulouse. On a également suivi ce vendredi les rencontres des équipes européennes avec Lyon qui affrontait Auxerre et surtout le PSG qui faisait sa toute première sortie au Parc des Princes de la saison (il y avait un problème de pelouse) face à l'AS Monaco, belle surprise de ce début de saison. 

La suite du programme de la journée de Ligue 1 a lieu ce samedi avec Lens qui recevait Lorient à 17h15 pour tenter de garder le cap en haut du classement avant la Ligue des champions la semaine prochaine. On suit désormais un mini multiplex en raison de la journée particulière et des premiers matchs dès jeudi entre Le Havre et Brest puis Nice - Le Mans à 20h45. La 3e journée du championnat de France prendre fin ce dimanche avec Strasbourg qui se déplacera à Troyes à 15h, puis Rennes se rendra à Angers à 17h15. Enfin on suivra le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris FC, programmée dimanche à 20h45. Après un mercato difficile et zéro recru, l'OM doit répondre sur le terrain après une défaite la semaine dernière face à Monaco.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Nice - Le Mans : les Aiglons cherchent une réaction avant le coup d'envoi

Dix-septième avec seulement un point, Nice espère se relancer face au Mans à l'Allianz Riviera. Après un nul frustrant contre Lorient (0-0) puis une lourde défaite à Paris FC (0-3), les Aiglons, privés de Bombito et Abergel, alignent un 3-4-2-1 avec Wahi titulaire pour la première fois depuis son retour. En face, Le Mans, 14e avec un point également, reste sur un nul à domicile face à Brest (2-2) et une défaite à Rennes (2-3) sur penalty. Privé de Sidibé, suspendu, ainsi que de Kocik et Colas, blessés, Patrick Videira opte pour un 3-5-2. Un duel serré entre deux équipes en quête de premiers points de la saison.

- Un seul joker autorisé par club en Ligue 1 jusqu'en décembre

La Ligue de football professionnel encadre strictement ce mécanisme dérogatoire accordé aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Chaque équipe ne peut recruter qu'un seul joueur en qualité de joker, et uniquement entre septembre et décembre. Aucune opération de ce type n'est en revanche possible durant la seconde partie de la saison, ce qui limite les marges de manoeuvre des clubs de Ligue 1 après cette fenêtre.

- Brest complète son effectif de Ligue 1 avec Giovani Versini

Le club breton a lui aussi actionné son joker mercredi en s'attachant les services de Giovani Versini, en provenance de Pau, pensionnaire de Ligue 2. Cette opération illustre concrètement le fonctionnement de la règle permettant aux clubs de Ligue 1 de recruter après la clôture officielle du marché des transferts. Brest rejoint ainsi Lyon parmi les équipes ayant profité de ce dispositif dérogatoire.

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