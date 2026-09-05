Classement de la Ligue 1 : qui pour prendre la tête ? Résultats et calendrier

Dix-septième avec seulement un point, Nice espère se relancer face au Mans à l'Allianz Riviera. Après un nul frustrant contre Lorient (0-0) puis une lourde défaite à Paris FC (0-3), les Aiglons, privés de Bombito et Abergel, alignent un 3-4-2-1 avec Wahi titulaire pour la première fois depuis son retour. En face, Le Mans, 14e avec un point également, reste sur un nul à domicile face à Brest (2-2) et une défaite à Rennes (2-3) sur penalty. Privé de Sidibé, suspendu, ainsi que de Kocik et Colas, blessés, Patrick Videira opte pour un 3-5-2. Un duel serré entre deux équipes en quête de premiers points de la saison.

La Ligue de football professionnel encadre strictement ce mécanisme dérogatoire accordé aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Chaque équipe ne peut recruter qu'un seul joueur en qualité de joker, et uniquement entre septembre et décembre. Aucune opération de ce type n'est en revanche possible durant la seconde partie de la saison, ce qui limite les marges de manoeuvre des clubs de Ligue 1 après cette fenêtre.

Le club breton a lui aussi actionné son joker mercredi en s'attachant les services de Giovani Versini, en provenance de Pau, pensionnaire de Ligue 2. Cette opération illustre concrètement le fonctionnement de la règle permettant aux clubs de Ligue 1 de recruter après la clôture officielle du marché des transferts. Brest rejoint ainsi Lyon parmi les équipes ayant profité de ce dispositif dérogatoire.

17:59 - Lyon utilise son joker de Ligue 1 pour s'offrir Nakamura Au lendemain de la fermeture du mercato, l'Olympique Lyonnais a annoncé l'arrivée de Keito Nakamura, jusque-là joueur de Reims en Ligue 2. Ce transfert a pu se concrétiser grâce à la règle du joker, propre au football professionnel français. Le club rhodanien de Ligue 1 profite ainsi d'une fenêtre exceptionnelle pour renforcer son effectif hors période classique.

17:36 - En Ligue 1, la règle des jokers permet de recruter après le mercato Le mercato officiel s'est refermé mardi à 20 heures, mais les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 disposent encore d'une marge de manoeuvre. L'article 213 du règlement de la Ligue de football professionnel autorise en effet une équipe à enregistrer un joueur supplémentaire entre septembre et décembre. Condition impérative : la recrue doit provenir d'un autre club français. Ce dispositif explique pourquoi de nouvelles officialisations peuvent encore surprendre les observateurs de Ligue 1.

16:20 - La direction du PSG reste discrète Interrogée sur un possible blocage dans les discussions avec Luis Enrique, la direction parisienne se veut rassurante sans donner de calendrier précis. "On vous tiendra au courant quand tout sera OK", indique-t-on en interne, une formulation qui laisse entendre que le dossier n'est pas encore totalement bouclé.

15:13 - Le PSG multiplie les chantiers de prolongation en Ligue 1 Outre Luis Enrique, le PSG travaille sur plusieurs autres dossiers de prolongation. Celui d'Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025, devrait être finalisé dans les prochaines semaines. Kvicha Kvaratskhelia, actuellement sous contrat jusqu'en 2029, fait également partie des espoirs de signature rapide pour le club.

14:05 - Luis Enrique, prolongation en suspens La prolongation de Luis Enrique au PSG, actée en fin de saison dernière, n'est toujours pas officiellement signée. Le club souhaite prolonger son entraîneur espagnol de 56 ans jusqu'en 2030. La direction assure néanmoins qu'aucun "ralentissement" n'affecte les négociations.

13:18 - Le rituel de la 86e minute perpétué depuis dix ans Depuis dix ans, un hommage silencieux se répète à chaque match de l'OGC Nice à domicile : à la 86e minute de jeu, un coeur apparaît sur les écrans géants de l'Allianz Riviera. Les supporters ont pris l'habitude d'allumer les flashs de leurs téléphones à ce moment précis, en mémoire des 86 victimes.

12:12 - Les enchères solidaires au profit des victimes À l'issue de la rencontre, les maillots et t-shirts portés par les joueurs seront mis aux enchères. L'intégralité des fonds récoltés sera reversée aux associations de victimes de l'attentat.

11:10 - Un maillot à 86 étoiles pour le match Pour cette occasion symbolique, les joueurs niçois porteront leur troisième maillot orné de 86 étoiles, un chiffre qui rappelle le nombre de vies perdues lors de l'attentat. Pendant l'échauffement, les deux équipes arboreront également un t-shirt représentant un coeur composé des noms et prénoms des 86 victimes.

10:32 - Familles de victimes et primo-intervenants invités Le club niçois a convié les familles et proches des victimes ainsi que les primo intervenants mobilisés durant la nuit du 14 juillet 2016 à assister à la rencontre. Ce sera le premier match à domicile de la saison pour l'OGC Nice, le précédent contre Lorient s'étant joué à huis clos. Le club promet d'ailleurs de renouveler cet hommage à chaque rencontre à domicile cette saison.

09:31 - Nice honore les victimes du 14 juillet 2016 L'OGC Nice a annoncé que son match de Ligue 1 contre Le Mans, samedi à 20h45, sera dédié à la mémoire des victimes de l'attentat de la Promenade des Anglais. Cette rencontre marque les dix ans de l'attaque au camion-bélier qui avait fait 86 morts et 458 blessés. Une cérémonie de recueillement se déroulera sur le terrain avant le coup d'envoi, en accord avec les associations de victimes.

00:25 - Monaco leader, PSG scotché en bas : le point classement après PSG - Monaco L'AS Monaco s'installe sur le trône ! Après sa victoire 1-2 face au PSG au Parc des Princes, le club de la Principauté grimpe à la 1re place avec 9 points, un troisième succès consécutif qui confirme son excellent début de saison. Rien ne va plus pour Paris. Toujours privés du moindre succès après trois journées, les Parisiens restent scotchés à une inquiétante 12e place avec seulement 2 points. Un fossé impressionnant sépare désormais les deux équipes, et la pression devient réellement sérieuse du côté de Luis Enrique, qui doit trouver des solutions rapidement pour recoller au peloton avant que la situation ne s'enlise davantage.

23:05 - PSG - Monaco : la remontada monégasque assomme le Parc Terminé ! Après avoir mené 1-0 grâce à Marquinhos (31e), le PSG s'est écroulé au Parc des Princes face à Monaco. Nazinho a égalisé (58e) avant qu'Idumbo ne renverse totalement la rencontre (72e) et n'offre la victoire aux hommes de Filipe Luis, 1-2. Malgré une possession dominante (68%) et plusieurs occasions en fin de match, notamment un but refusé à Torres pour hors-jeu et des tentatives de Dembélé repoussées par un immense Hradecky, les Parisiens n'ont jamais réussi à recoller. Une nouvelle désillusion pour Luis Enrique, qui voit son équipe s'enfoncer après ce revers à domicile.

22:20 - Lyon - Auxerre : leader d'un côté, lanterne rouge de l'autre Lyon domine, Auxerre s'enfonce. Deux trajectoires opposées après la victoire 3-1 des Gones face à l'AJA au Groupama Stadium. Grâce à ce succès, Lyon grimpe à la 1re place avec 7 points, un total qui confirme son excellent début de saison. À l'opposé, Auxerre reste scotché à la 18e et dernière place, toujours à 0 point après trois journées. L'écart entre les deux équipes est déjà considérable, et la pression monte sérieusement du côté bourguignon, où l'équipe de Will Still doit désormais réagir rapidement pour éviter de s'installer durablement dans la zone rouge du classement.

22:00 - PSG - Monaco : les Parisiens mènent 1-0 à la pause au Parc des Princes Dominateurs pendant toute la première période, les hommes de Luis Enrique virent en tête à la mi-temps grâce à une réalisation de leur capitaine Marquinhos, buteur à la 31e minute sur un centre de la poitrine après un service de Kvaratskhelia. Face à des Monégasques rarement dangereux offensivement, le PSG affiche une nette domination avec 69% de possession et cinq tirs cadrés contre aucun pour l'ASM. Hradecky a maintenu les siens dans le match avec plusieurs parades, notamment devant Kvaratskhelia. Score à la pause : 1-0 pour Paris.

21:05 - Avant-match : Monaco vise le fauteuil de leader face à un PSG en quête de sursaut Troisième avec 6 points, l'AS Monaco peut reprendre la tête de la Ligue 1 en cas de victoire au Parc des Princes, Lille trônant provisoirement avec 7 unités. Après deux succès contre Le Havre et Marseille, les hommes de Filipe Luis abordent ce choc en position de force. Face à eux, un PSG douché par deux nuls d'entrée, seulement 12e avec 2 points, cherche à décrocher son premier succès de la saison pour recoller au peloton de tête. Luis Enrique devra composer sans Nuno Mendes et Digne, tandis que Monaco affrontera l'un des favoris continentaux privé d'Ansu Fati. Un test redoutable annoncé pour les Parisiens.

21:00 - Lyon - Auxerre : les Gones s'imposent 3-1, la pression grimpe pour l'AJA Coup de sifflet final : Lyon domine Auxerre 3-1. Après la pause, Auxerre a espéré revenir après le but d'Archer juste avant la mi-temps, mais Nuamah a définitivement plié l'affaire à la 53e sur une passe décisive de Sulc. Les hommes de Will Still ont ensuite poussé, avec Boudache tout proche de réduire l'écart en fin de rencontre, sa reprise s'écrasant sur la barre. Bacher et Morton ont écopé de cartons jaunes côté lyonnais, tandis que Piedfort et Mandengue étaient également avertis. Une nouvelle désillusion pour des Auxerrois toujours en quête de repères solides, sous tension à chaque sortie.

19:55 - Lyon domine, Auxerre résiste : 2-1 à la pause au Groupama Stadium Large favori sur le papier, Lyon confirme sa suprématie face à une AJA auxerroise emmenée par Will Still, dominée dans le jeu mais pas totalement décrochée au tableau d'affichage. Les Lyonnais ont fait la différence en quelques minutes : Felix Bacher a ouvert le score à la 28e sur corner, avant qu'Athekame ne double la mise à la 31e d'un tir croisé. Auxerre a réagi par Cameron Archer, auteur d'un but à la 42e qui relance le suspense. Juste avant la pause, Diop a évité le pire en repoussant sur sa barre une frappe d'Openda. Score à la mi-temps : 2-1 pour Lyon.

19:00 - Avant-match : Lyon veut se relancer face à une AJA en quête de premier point Coup d'envoi imminent au Groupama Stadium. Quatrième avec 4 points après deux journées, Lyon reçoit une AJA toujours à zéro point et lanterne rouge du championnat. Les Lyonnais, tenus en échec par Le Havre après leur succès à Toulouse, cherchent à se reprendre devant leur public. En face, Auxerre reste sur deux revers, à Lens (2-5) puis à domicile contre Angers (1-3), et devra faire au moins aussi bien que face au Havre pour espérer créer la surprise. Fonseca aligne un 4-2-3-1 privé de Duranville et Nakamura, tandis que Will Still compose sans plusieurs éléments, entre blessures et retours de reprise. Le suspense reste entier avant le coup d'envoi.

18:30 - Okoh out jusqu'à la fin de l'année Bryan Okoh, l'un des huit défenseurs centraux du club, souffre d'une grave blessure au genou qui l'écarte des terrains jusqu'à la fin de l'année. Cette indisponibilité complique encore davantage les choix de Will Still pour stabiliser sa charnière centrale avant le match à Lyon.

18:02 - Huit défenseurs centraux, un embouteillage à gérer Auxerre aligne pas moins de huit défenseurs centraux dans son effectif : Okoh, Sierralta, Diomandé, Akpa, Siwe, Makosso, Legros et désormais Tuanzebe. Will Still reconnaît qu'il reste "des marchés ouverts" pour en faire partir un ou deux, en priorité Francisco Sierralta, afin de clarifier la hiérarchie.

17:33 - Diop, un pari risqué dans les buts Recruté pour 2 millions d'euros et quatre ans en provenance de Grenoble (Ligue 2), le gardien mauritanien Mamadou Diop, 26 ans et huit sélections, découvre la Ligue 1. Sa capacité à s'adapter rapidement à ce niveau interroge, dans un contexte où l'AJA cherche à stabiliser son secteur défensif.

17:03 - Des départs qui pèsent sur l'équilibre Still explique les difficultés actuelles par plusieurs départs importants dans "la colonne vertébrale" de l'équipe : le gardien Donovan Léon, le milieu Elisha Owusu et l'attaquant Lassine Sinayoko. Ce dernier apportait non seulement des buts décisifs mais aussi un travail de harcèlement jugé précieux. Reconstruire cette "maturité perdue" est désormais la priorité du coach.

16:08 - Will Still pointe la naïveté défensive L'entraîneur anglo-belge dresse un constat sévère sur son équipe, jugée "trop gentille et naïve sur des moments importants". Il cite notamment un manque d'attention sur les phases arrêtées lors de la défaite contre Angers, à l'origine de deux buts. Still assure vouloir corriger le tir par le travail répété et l'usage de la vidéo.

15:29 - Auxerre, pire défense de L1 L'AJ Auxerre a encaissé huit buts lors de ses deux premiers matches de Ligue 1, un total inédit depuis Reims en 2022. Défaits à Lens (2-5) puis à domicile contre Angers (1-3), les Auxerrois restent la seule équipe du championnat sans le moindre point. Ce vendredi, ils se déplacent à Lyon avec l'obligation de redresser la barre défensivement.

09:03 - Même constat pour Benjamin André après le succès en Ligue 1 "Il n’y a que les 3 points à retenir ce soir. Nous avons été mauvais, voire très mauvais et en face, ils étaient très bons. On s’est trompé sur beaucoup de choses dans le pressing, l’intensité, avec le ballon. C’est rare de tout faire à l’envers, mais ce soir, évidemment qu’on est très heureux de prendre les trois points à la fin. Il faudra s’en souvenir. Ca arrive en début de saison. Il faudra bien analyser ce match"

08:32 - Une sensation négative pour Ancelotti "La sensation est négative même si le résultat est positif, Il y a beaucoup de choses que nous n’avons pas bien fait. On ne s’est pas senti pas très bien dans le vestiaire, on n’a pas la sensation d’avoir gagné le match, mais on doit prendre cette victoire. On est une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs, on a eu de la chance, la semaine dernière contre paris, on n’en a pas eu. C’est comme ça le football. Réussir à prendre les 3 points dans ce genre de match, c’est important. A la fin du championnat, on aura oublié de la façon dont on a gagné ce match. Mais moi, ce soir, je ne l’oublie pas."