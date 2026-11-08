Classement de la Ligue 1 : Rennes - Lille, Lyon, Monaco... Le multi en direct avec tous les scores et résultats

Rennes, 5e avec 16 points, reçoit ce dimanche au Roazhon Park une équipe lilloise solide, installée sur le podium. Les hommes de Franck Haise devront hausser le ton pour combler leur retard sur le trio de tête. En face, Lille, 3e avec 18 points, aborde cette rencontre en position de force sous la houlette de Davide Ancelotti. L'arbitre Clément Turpin dirigera les débats dans un duel où les Nordistes chercheront à confirmer leur rang parmi les équipes de tête de ce début de saison.

Le capitaine lensois a insisté sur la nécessité de ne pas céder à la panique malgré la gravité de la défaite. "On a tous été mauvais, moi le premier sur certains matchs, mais dans l'envie et la résilience, il faut être là", a-t-il martelé, conscient que les supporters "ne nous abandonneront jamais" malgré leur frustration.​

Selon Jonathan Gradit, l'ensemble de la direction du club était présent pour s'adresser aux joueurs après l'humiliation subie à Côme. "Le président a fait savoir qu'il n'était pas content. J'espère que le message est passé", a résumé le défenseur, soulignant l'importance de dire "les vérités".​

12:14 - Gradit évoque honte et frustration dans le vestiaire Le défenseur Jonathan Gradit n'a pas caché les sentiments traversant le vestiaire lensois après la déroute. "La honte, la frustration, l'énervement" dominent, a-t-il confié, appelant ses coéquipiers à "se serrer les coudes" plutôt qu'à se diviser face à l'adversité.​

00:26 - PSG - Troyes : les Parisiens conservent leur fauteuil de leader Victoire parisienne. Le PSG s'impose 1-0 face à Troyes au Parc des Princes. Au classement, les Parisiens trônent en tête avec 23 points, confortant leur statut de leader de cette Ligue 1. Pour Troyes, la désillusion continue : la lanterne rouge reste scotchée à la 16e place avec seulement 8 points, sans la moindre unité glanée dans cette dixième journée. L'écart se creuse encore entre le sommet et le bas du tableau, où les Aubois doivent désormais réagir vite pour espérer sortir de cette zone dangereuse.

07/11/26 - 23:06 - PSG bat Troyes 1-0 au bout du suspense 1-0, score final au Parc des Princes. Un seul but a suffi au bonheur parisien, mais que la tension fut vive jusqu'au bout face à des Aubois accrochés à leur espoir. Illia Zabarnyi, déjà averti à la 34e, a fait exploser l'enceinte parisienne dès la 39e minute. Troyes a cru pouvoir recoller, multipliant les efforts, mais Jimmy Le Douaron et Anthony Mille, tous deux avertis en fin de match, n'ont pu renverser le cours des événements. Le PSG s'impose, étouffant les dernières tentatives aubois jusqu'au coup de sifflet final.

07/11/26 - 22:20 - Auxerre - Paris FC : la défaite coûte cher aux Auxerrois au classement Battu 1-0 à domicile par le Paris FC, Auxerre reste scotché à la 14e place avec 10 points, sans aucun gain comptable dans cette dixième journée de Ligue 1. En face, le Paris FC confirme sa bonne forme et grimpe à la 2e place avec 20 points, se rapprochant du haut de tableau. Un écart qui se creuse entre les deux équipes : les Auxerrois devront réagir rapidement pour éviter de s'enliser dans la seconde partie de tableau, tandis que les Parisiens consolident leur statut de prétendant aux places européennes.

07/11/26 - 22:03 - PSG - Troyes : les Parisiens mènent 1-0 à la pause grâce à Zabarnyi Au Parc des Princes, le PSG domine largement Troyes à la mi-temps de cette dixième journée de Ligue 1. Les Parisiens ont ouvert le score à la 39e minute par l'intermédiaire d'Illia Zabarnyi, auteur également d'un carton jaune quelques minutes plus tôt, à la 34e. Les hommes de Luis Enrique affichent une nette maîtrise du ballon avec 79% de possession contre 21% pour les Aubois, et comptent six tirs cadrés contre un seul pour Troyes. Le score est de 1-0 à la pause.

07/11/26 - 21:06 - Avant-match : le leader parisien attend Troyes au Parc des Princes Leader incontesté avec 20 points, le PSG reçoit Troyes, lanterne rouge avec seulement 8 unités, pour cette 10e journée de Ligue 1. Au Parc des Princes, Luis Enrique aligne son équipe en 4-3-3 avec Vitinha en capitaine, tandis que Stéphane Dumont opte pour un 4-2-3-1 côté troyen. Coup d'envoi confié à l'arbitre Ruddy Buquet. Largement devant au classement, les Parisiens doivent confirmer leur rang face à une formation aubois en quête de réaction.

07/11/26 - 21:00 - Le Paris FC s'impose à Auxerre Victoire parisienne. Le Paris FC s'est imposé 1-0 à l'Abbé-Deschamps face à Auxerre, au terme d'un match longtemps verrouillé. Il aura fallu attendre la 63e minute pour voir la décision du match : L. Sinayoko a trouvé la faille pour les visiteurs. En seconde période, la physionomie est restée tendue, avec deux nouveaux avertissements pour les Auxerrois, W. Still à la 80e minute puis K. Danois à la 88e. Score inchangé jusqu'au coup de sifflet final.

07/11/26 - 19:56 - Auxerre - Paris FC : 0-0 à la pause, un but refusé par la VAR À la mi-temps, Auxerre et le Paris FC se neutralisent sur le score de 0-0 au stade de l'Abbé-Deschamps. Le fait marquant de cette première période reste l'intervention de l'arbitrage vidéo à la 38e minute : un but parisien a été accordé sur le terrain avant d'être finalement refusé après consultation de la VAR. Aucun buteur n'a donc pu se distinguer jusqu'ici. La physionomie du match est également marquée par trois cartons jaunes distribués en tout début de rencontre, à la 15e minute pour C. Archer et P. Lees-Melou, puis à la 16e pour S. Diomandé.

07/11/26 - 19:00 - Avant-match : Auxerre reçoit un Paris FC bien installé dans le haut du classement Coup d'envoi fixé à 19h00. Le Stade de l'Abbé-Deschamps accueille Auxerre et le Paris FC pour cette 10e journée de Ligue 1, sous l'arbitrage de Marc Bollengier. Le Paris FC se présente en position de force, 4e avec 17 points, face à une équipe auxerroise 14e avec 10 points. Les Parisiens voudront confirmer leur rang parmi les premiers du championnat, tandis qu'Auxerre tentera de redresser la barre devant son public.

07/11/26 - 18:39 - Pas de sanction prévue contre l'OM Alors que la colère gronde du côté des supporters lensois, Yannick Cahuzac a tenu à clarifier sa position sur la composition d'équipe pour le choc face à l'OM. "Pour le match de dimanche, il n'y aura pas de punition. Je ferai mes choix", a-t-il affirmé, tout en reconnaissant que le public de Bollaert a "envie d'une équipe qui leur ressemble".​

07/11/26 - 17:55 - Cahuzac relativise les interrogations sur son avenir Interrogé sur son propre sort après l'humiliation de Côme, le technicien lensois a botté en touche. "Ce n'est pas ma préoccupation première, c'est mon rôle de remettre l'équipe sur pied", a-t-il expliqué, assurant garder ses discussions avec la direction en interne.​

07/11/26 - 17:02 - Cahuzac dissèque la débâcle lensoise Face aux journalistes, Yannick Cahuzac a reconnu une "défaillance globale" dont il s'estime le premier responsable. L'entraîneur lensois évoque un manque de lucidité à la mi-temps, au moment où le score était de 3-0 avant de sombrer à 6-0 en dix minutes. Il assure toutefois sentir un groupe "sain" qui a envie de "repartir de l'avant".​

07/11/26 - 16:35 - Lens sous le choc après l'humiliation de Côme Le RC Lens a vécu une soirée cauchemardesque mercredi en Ligue des champions, écrasé 9-1 par Côme. Les supporters sang et or ont publié un communiqué promettant des actions fortes avant le match face à l'OM dimanche. Yannick Cahuzac, dont le départ n'est pas à l'ordre du jour, s'est exprimé en conférence de presse.​

07/11/26 - 15:40 - Doué, un porte-bonheur pour le PSG Auteur du deuxième but parisien lors du 6-0 infligé à Villarreal, Désiré Doué poursuit une incroyable série statistique. Depuis plusieurs matchs, chaque fois que l'attaquant inscrit un but, son équipe l'emporte.

07/11/26 - 14:50 - La force du collectif selon Luis Enrique L'entraîneur parisien a insisté sur sa volonté de ne jamais dépendre d'un seul joueur, misant sur la rotation depuis son arrivée. Il a également salué l'apport de Fabian Ruiz au milieu de terrain, qu'il considère comme "un des meilleurs milieux du monde", ainsi que l'esprit d'équipe illustré par le but de Boly à Villarreal.

07/11/26 - 14:00 - Un parallèle avec l'humiliation de Lens Revenant sur la déroute de Lens face à Côme, Luis Enrique a tenu à relativiser ce type de résultat extrême. "Lens n'est pas une mauvaise équipe (...) ce résultat, ce sont des accidents", a-t-il estimé, comparant cette situation à l'écart affiché par le PSG contre Villarreal.

07/11/26 - 13:11 - L'entraîneur du PSG met en garde avant Troyes Malgré la position difficile du club troyen en Ligue 1, Luis Enrique refuse tout excès de confiance. "Tout le monde pense que ce sera un match facile mais c'est tout l'inverse. C'est le match le plus difficile de la semaine", a-t-il prévenu, réclamant les trois points comme un vrai test pour son équipe.

07/11/26 - 12:47 - Luis Enrique refuse de s'enflammer après le 6-0 Interrogé sur le festival parisien à Villarreal, Luis Enrique a relativisé ce large succès. "C'est presque bizarre, difficile à jouer. Je n'aime pas ce type de match (...) normalement il n'y a pas cet écart entre deux équipes", a-t-il expliqué, assurant vouloir tourner la page avant de recevoir Troyes.

07/11/26 - 11:59 - Plusieurs retours à l'entraînement individuel Du côté de l'infirmerie parisienne, Marquinhos, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé ont repris l'entraînement de manière individuelle. Kvaratskhelia poursuit quant à lui son protocole de soins avant un possible retour.

07/11/26 - 11:11 - Akliouche out contre Troyes Blessé au mollet lors de la victoire à Villarreal, Maghnes Akliouche ne sera pas disponible ce samedi face à Troyes pour la 10e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain de 24 ans restera en soins ces prochains jours et ne devrait pas non plus rejoindre le rassemblement de l'équipe de France.

07/11/26 - 10:32 - Hakimi mis au repos avant Troyes Le PSG a annoncé le forfait d'Achraf Hakimi pour la réception de Troyes samedi. Dans un communiqué, le club précise que le latéral marocain "bénéficie d'une période de repos jusqu'au début de la trêve internationale", en accord avec Luis Enrique et la direction sportive.

07/11/26 - 00:05 - Toulouse grimpe au classement après son succès contre Strasbourg Au terme d'une rencontre disputée, Toulouse s'est imposé 3-1 face à Strasbourg au Stadium, un résultat qui redistribue les cartes dans la course à la qualification. Grâce à ces trois points, les Toulousains s'installent à la 10e place avec 13 unités, se rapprochant un peu plus du haut de tableau. Pour Strasbourg, la désillusion est amère : relégués à la 13e position avec seulement 10 points, les Alsaciens voient s'éloigner leurs ambitions et doivent désormais réagir vite pour ne pas sombrer davantage.

06/11/26 - 22:45 - Toulouse s'impose 3-1 face à Strasbourg Toulouse bat Strasbourg 3-1 au Stadium. Après l'ouverture du score de S. Hidalgo juste avant la pause, M. McKenzie a doublé la mise à la 56e minute. Strasbourg a réagi par G. Reyna à la 67e, réduisant l'écart, mais T. Jørgensen a redonné deux buts d'avance aux Toulousains dès la 76e. Un match marqué par plusieurs avertissements des deux côtés, dont celui de J. Ortega à la 88e. Toulouse confirme sa maîtrise malgré une possession légèrement inférieure à celle de Strasbourg (47% contre 53%).

06/11/26 - 21:40 - Toulouse devant à la pause face à Strasbourg Toulouse mène 1-0 à la mi-temps. L'unique but de la période est signé S. Hidalgo, à la toute fin du premier acte, validé après recours à la VAR. Strasbourg, pourtant plus présent dans le jeu avec davantage de possession et de passes réussies, n'a pas su concrétiser cette maîtrise du ballon. La physionomie a aussi été marquée par plusieurs avertissements : Coulibaly puis Yassine côté strasbourgeois, Tapé et Jørgensen côté toulousain, tous distribués avant la pause. Les deux équipes reviendront des vestiaires avec ce court écart à combler ou à défendre.