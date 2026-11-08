Classement de la Ligue 1 : Rennes - Lille, Lyon, Monaco... Le multi en direct avec tous les scores et résultats

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : Rennes - Lille, Lyon, Monaco... Le multi en direct avec tous les scores et résultats Suite de la journée de Ligue 1 ce dimanche avec de nombreux chocs au programme.

La journée de dimanche s'annonce particulièrement riche avec pas moins de six rencontres au programme. Rennes, 5e, accueille Lille, 2e, pour l'unique véritable choc entre équipes du haut de tableau, les deux formations n'étant séparées que de deux points. Angers, en difficulté et ex aequo barragiste avec Troyes, reçoit une Nice revigorée par quatre victoires lors des cinq dernières journées. Brest retrouve l'OL, Le Havre reçoit Lorient et Monaco se déplace au Mans, autant de rendez-vous aux objectifs contrastés. La journée se clôturera en prime time par le choc entre Lens, désireux de se racheter après son lourd revers en Ligue des champions face à Côme, et l'OM, qui veut confirmer son embellie après quatre succès consécutifs en championnat et une victoire européenne à Leverkusen.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Rennes - Lille : les enjeux de l'avant-match

Rennes, 5e avec 16 points, reçoit ce dimanche au Roazhon Park une équipe lilloise solide, installée sur le podium. Les hommes de Franck Haise devront hausser le ton pour combler leur retard sur le trio de tête. En face, Lille, 3e avec 18 points, aborde cette rencontre en position de force sous la houlette de Davide Ancelotti. L'arbitre Clément Turpin dirigera les débats dans un duel où les Nordistes chercheront à confirmer leur rang parmi les équipes de tête de ce début de saison.

- Gradit appelle à l'unité avant l'OM

Le capitaine lensois a insisté sur la nécessité de ne pas céder à la panique malgré la gravité de la défaite. "On a tous été mauvais, moi le premier sur certains matchs, mais dans l'envie et la résilience, il faut être là", a-t-il martelé, conscient que les supporters "ne nous abandonneront jamais" malgré leur frustration.​

- La direction lensoise a passé un message fort

Selon Jonathan Gradit, l'ensemble de la direction du club était présent pour s'adresser aux joueurs après l'humiliation subie à Côme. "Le président a fait savoir qu'il n'était pas content. J'espère que le message est passé", a résumé le défenseur, soulignant l'importance de dire "les vérités".​

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