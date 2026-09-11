Classement de la Ligue 1 : Rennes - Marseille au menu... Score du match et programme de la 4e journée

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : Rennes - Marseille au menu... Score du match et programme de la 4e journée LIGUE 1. Début de la 4e journée de Ligue 1 ce vendredi soir avec un choc entre Rennes et Marseille.

Déjà l'heure de la quatrième journée du championnat de France de Ligue 1 ce vendredi soir avec un choc et de gros enjeux entre Rennes et Marseille. Les Bretons vont vouloir confirmer leur belle forme depuis le début de la saison alors que Marseille doit déjà prendre impérativement des points après ses deux défaites en trois journées dont la dernière à domicile. Dans le reste du programme de cette journée de Ligue 1, on suivra les matchs des clubs européens après le lancement de la campagne de Ligue des champions cette semaine. Le PSG, qui s'est rassuré ce mercredi face à Bratislava, se déplace sur la pelouse de Brest pour lancer définitivement sa saison. Lens de son côté va se déplacer chez Le Mans, plutôt solide pour un promu et Lille jouera également face à un promu, Troyes, à domicile.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Trois matches en huit jours pour l'OM, un enchaînement à gérer avant la trêve de Ligue 1

Après le déplacement à Rennes en Ligue 1, l'OM devra également affronter Besiktas puis le PSG, avant une trêve internationale. Bruno Genesio a expliqué que des rotations seraient nécessaires pour répartir le temps de jeu, tout en relativisant la difficulté de ce calendrier par rapport à d'autres séquences plus intenses vécues par les joueurs professionnels. Il assure que cet enchaînement, bien que semé d'adversaires coriaces, n'a rien d'exceptionnel en soi.

- Rennes - Marseille en direct : 0-0 à la pause, l'OM domine sans concrétiser

Dans ce choc à forte portée pour la course aux places européennes, l'OM a longtemps semblé maître de son sujet, dominant le contenu du jeu à Roazhon Park. Pourtant, à la pause, le score reste vierge : 0-0. Weah a d'abord fait trembler la défense rennaise (32'), avant l'avertissement reçu par Abdelli (33'). Höjbjerg a ensuite frôlé l'ouverture du score, sa frappe terminant dans le petit filet (35'). Rennes, monté en puissance après un début compliqué, a répondu par une tentative de Blas, stoppée par Aguerd puis, juste avant la pause, par De Lange. Les nerfs commencent à chauffer : trois cartons jaunes ont déjà été distribués.

- En Ligue 1, Genesio assume une saison sans crainte malgré des résultats compliqués

L'entraîneur marseillais a insisté sur l'absence de peur au sein de son groupe avant d'affronter une équipe rennaise en forme, quatrième journée de Ligue 1 oblige. Il reconnaît la lucidité nécessaire face au début de saison délicat de l'OM, tout en soulignant les qualités de son équipe pour poser des problèmes à Rennes. Genesio estime que son groupe est capable d'inquiéter les Rennais malgré leur bon départ en championnat.

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