Classement de la Ligue 1 : score de Lyon - Monaco en direct, tous les résultats
Fin de la 12e journée du championnat de France de Ligue 1, découvrez le classement et les résultats.
Le calendrier de la Ligue 1
Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.
Le classement de la Ligue 1
Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.
Les résultats de la Ligue 1
Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.
- Avant-match : Lyon reçoit Monaco, duel à suspense au Groupama Stadium
Le suspense est total. Ce dimanche, Lyon accueille Monaco au Groupama Stadium pour cette douzième journée de Ligue 1, coup d'envoi fixé à 20h45. Sixièmes avec 20 points, les Lyonnais de Carlos Vicens espèrent frapper fort devant leur public. En face, les Monégasques de Filipe Luís Kasmirski, dixièmes avec 17 points, n'ont pas droit à l'erreur pour relancer leur saison. L'arbitre Jerome Brisard dirigera les débats au Groupama Stadium, où chaque décision pourrait faire basculer la rencontre. Les compositions sont désormais connues, place au terrain pour départager ces deux équipes.
- Auxerre reste scotché à la 16e place après la défaite face à Marseille
Battu 2-0 par Marseille, Auxerre ne parvient pas à sortir de la zone rouge et pointe à la 16e place avec 11 points, une situation qui reste préoccupante pour l'équipe de Will Still. En face, Marseille confirme sa bonne forme et grimpe à la 3e place avec 21 points, un total qui maintient les Marseillais dans le peloton de tête et relance leurs ambitions pour la suite de la saison de Ligue 1.
- Auxerre - Marseille (0-2) : les Marseillais s'imposent à l'Abbé-Deschamps
Gouiri avait lancé les débuts dès la 5e minute, trouvant la faille pour Marseille. Igor Paixão avait doublé la mise sur penalty juste avant la pause (45e+4), profitant aussi de l'exclusion de Tuanzebe à la 45e+2. Réduits à dix, les Auxerrois n'ont jamais réussi à revenir en seconde période malgré plusieurs changements. La fin de match a été marquée par une pluie de cartons jaunes côté auxerrois, pour Mandengue, Senaya, Still puis Labeau Lascary. Le score n'a plus bougé : Marseille s'impose 2-0 à l'extérieur.