Classement de la Ligue 1 : score de PSG - Lorient en direct, tous les résultats
Place à la 12e journée du championnat de France de Ligue 1, découvrez le classement et les résultats.
Après une semaine marquée par les compétitions européennes, retour du championnat de France de Ligue 1 ce week-end avec plusieurs gros matchs au programme. On a commencé le week-end avec le match du Paris FC qui compte bien conserver sa place de dauphin derrière le Paris Saint-Germain. Après avoir perdu ses premiers points en Ligue des champions face à l'AS Rome cette semaine, le PSG devra relever la tête face à Lorient au Parc. On suivra également le rebond attendu de Marseille en championnat après sa défaite face au Mans sur la pelouse d'Auxerre, mais aussi les matchs de Lille, Monaco ou encore Lens, toujours en crise.
Le calendrier de la Ligue 1
Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.
Le classement de la Ligue 1
Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.
Les résultats de la Ligue 1
Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.
- Brest fait trembler le leader Paris FC et grimpe sur le podium
Le Paris FC, lancé en tête du classement, voit sa dynamique stoppée net au stade Francis-Le Blé : Brest s'impose 1-0 face aux Parisiens. Un faux pas qui coûte cher puisque le club de la capitale reste 2e avec 23 points, sans gagner de terrain. En face, Brest grimpe à la 3e place avec 21 points et se rapproche dangereusement du sommet. Une seule victoire a suffi aux Brestois pour bousculer la hiérarchie et relancer leurs ambitions dans cette Ligue 1 décidément imprévisible.
- Brest tient sa victoire face au Paris FC
Brest s'impose 1-0 face au Paris FC au stade Francis-Le Blé. L'unique but de la rencontre reste signé Lorenz Zogbé, auteur de la seule réalisation à la 21e minute. Malgré une nette domination parisienne en seconde période, matérialisée par 67% de possession et huit tirs cadrés contre trois pour les Brestois, aucun autre buteur n'est venu changer le score. Des cartons jaunes sont tombés pour Selvik à la 78e et Kebbal à la 60e, dans une fin de match sans autre réalisation.
- Brest mène 1-0 face au Paris FC à la pause
Brest 1, Paris FC 0 : c'est le score à la mi-temps au stade Francis-Le Blé. Seul buteur de cette première période, Lorenz Zogbé a fait exploser le Blé dès la 21e minute pour donner l'avantage aux Brestois. Un but qui a changé la physionomie d'une rencontre où le Paris FC domine pourtant les débats avec 61% de possession et trois tirs cadrés contre deux pour Brest. Trois cartons jaunes sont également tombés, pour Lees-Melou, Tousart et Koleosho, dans une première manche animée.