Place à la 12e journée du championnat de France de Ligue 1, découvrez le classement et les résultats.

Après une semaine marquée par les compétitions européennes, retour du championnat de France de Ligue 1 ce week-end avec plusieurs gros matchs au programme. On a commencé le week-end avec le match du Paris FC qui compte bien conserver sa place de dauphin derrière le Paris Saint-Germain. Après avoir perdu ses premiers points en Ligue des champions face à l'AS Rome cette semaine, le PSG devra relever la tête face à Lorient au Parc. On suivra également le rebond attendu de Marseille en championnat après sa défaite face au Mans sur la pelouse d'Auxerre, mais aussi les matchs de Lille, Monaco ou encore Lens, toujours en crise.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

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