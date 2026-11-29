Classement de la Ligue 1 : score du match Auxerre - Marseille en direct, tous les résultats
Place à la 12e journée du championnat de France de Ligue 1, découvrez le classement et les résultats.
Le calendrier de la Ligue 1
Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.
Le classement de la Ligue 1
Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.
Les résultats de la Ligue 1
Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.
- Avant-match : Auxerre reçoit Marseille au stade de l'Abbé-Deschamps
Coup d'envoi fixé à 15h00 pour ce Auxerre - Marseille, douzième journée de Ligue 1. La rencontre se déroule au stade de l'Abbé-Deschamps sous l'autorité de l'arbitre Jeremie Pignard. Will Still aligne son équipe en 3-4-2-1, avec notamment Nardi dans les buts et Archer en pointe. En face, Bruno Génésio opte pour un 4-2-3-1 où figurent De Lange, Aguerd, Weah, Højbjerg ainsi qu'Igor Paixão et Gouiri devant. Les deux bancs disposent de nombreuses options offensives et défensives pour faire basculer la rencontre.