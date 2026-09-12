Classement de la Ligue 1 : Strasbourg - Monaco et le multiplex de la 4e journée, scores et résultats en direct

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : Strasbourg - Monaco et le multiplex de la 4e journée, scores et résultats en direct LIGUE 1. Suite de la 4e journée de Ligue 1 ce samedi avec de nombreux chocs au programme.

Grosse journée ce samedi pour le championnat de France de Ligue 1. Après le match d'ouverture entre Rennes et Marseille ce vendredi dans un choc entre deux clubs européens, place à la suite de cette 4e journée avec de belles affiches. On suivra d'abord à partir de 17h15 le leader avant cette journée, l'AS Monaco, tombeur de l'OM et du PSG en deux semaines et qui affronte Strasbourg. Un peu plus tard, à partir de 20h45, le grand multiplex du samedi soir fait son retour avec quatre rencontres qui sont au programme : Auxerre - Nice, Le Havre - Angers, Lorient - Toulouse, Paris FC - Lyon.

Dimanche, on retrouvera les clubs européens avec Lens, Lille et le PSG qui joueront respectivement Le Mans, Troyes et Brest. Seul Lille va évoluer à domicile alors que Paris devra enfin prendre des points pour lancer sa saison de Ligue 1.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- L'OM passe au crible les images de vidéosurveillance du Vélodrome

Depuis la révélation de cette affaire lundi, le club marseillais a commencé à éplucher les images de vidéosurveillance pour tenter d'identifier l'agresseur. Selon le témoignage de la victime, l'homme s'était positionné derrière elle pendant un certain temps dans le virage nord du stade lors de ce match de Ligue 1. Elle a également fourni des détails vestimentaires susceptibles d'aider à son identification. Un cadre du club marseillais qualifie ce type d'agression de première dans l'histoire du stade.

- Une supportrice de l'OM porte plainte après une agression sexuelle en marge d'un match de Ligue 1

Une supportrice avait retrouvé de la semence d'homme sur toute sa tenue dimanche soir lors du match de Ligue 1 entre l'OM et le Paris FC (2-3) au Vélodrome. Mercredi, elle devait se présenter dans un commissariat de Marseille pour déposer plainte et remettre les éléments matérialisant l'agression.

- Après Campos, Létang aussi attendu devant la commission de discipline de la Ligue 1

Le président du LOSC Olivier Létang doit lui aussi comparaître devant la commission de discipline de la LFP pour son attitude à l'issue du match Lille-PSG en Ligue 1. Contrairement à Luis Campos, sanctionné d'un match ferme, le dirigeant nordiste encourt une sanction plus lourde selon les informations disponibles.

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