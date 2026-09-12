Classement de la Ligue 1 : Strasbourg - Monaco et le multiplex de la 4e journée, scores et résultats en direct

Depuis la révélation de cette affaire lundi, le club marseillais a commencé à éplucher les images de vidéosurveillance pour tenter d'identifier l'agresseur. Selon le témoignage de la victime, l'homme s'était positionné derrière elle pendant un certain temps dans le virage nord du stade lors de ce match de Ligue 1. Elle a également fourni des détails vestimentaires susceptibles d'aider à son identification. Un cadre du club marseillais qualifie ce type d'agression de première dans l'histoire du stade.

Une supportrice avait retrouvé de la semence d'homme sur toute sa tenue dimanche soir lors du match de Ligue 1 entre l'OM et le Paris FC (2-3) au Vélodrome. Mercredi, elle devait se présenter dans un commissariat de Marseille pour déposer plainte et remettre les éléments matérialisant l'agression.

Le président du LOSC Olivier Létang doit lui aussi comparaître devant la commission de discipline de la LFP pour son attitude à l'issue du match Lille-PSG en Ligue 1. Contrairement à Luis Campos, sanctionné d'un match ferme, le dirigeant nordiste encourt une sanction plus lourde selon les informations disponibles.

14:17 - Luis Campos suspendu un match de Ligue 1 après l'épisode de Lille La commission de discipline de la LFP a infligé mercredi un match de suspension ferme au conseiller sportif du PSG pour son comportement lors du déplacement à Lille (2-2) fin août en Ligue 1. Luis Campos sera privé de banc de touche, de vestiaire d'arbitre et de toutes fonctions officielles pour la prochaine sortie parisienne à Brest, dimanche soir.

13:17 - Avant de rejoindre l'OL en Ligue 1, Nakamura rêvait déjà de Juninho L'ailier japonais connaissait le club lyonnais bien avant de fouler les pelouses de Ligue 1 sous ses couleurs. "Depuis mon enfance, je connaissais le club, j'aimais l'époque de Juninho, j'aimais beaucoup ce joueur", a confié Keito Nakamura. Une référence qui a d'ailleurs fait réagir plusieurs supporters lyonnais sous l'article.

12:23 - Nakamura veut apporter son sens du collectif à l'OL en Ligue 1 Décrit par Paulo Fonseca comme plus collectif que les autres ailiers de l'effectif lyonnais, Keito Nakamura confirme cette philosophie de jeu à son arrivée en Ligue 1. "J'aime bien jouer avec les autres, collectif, même sur le côté", a-t-il expliqué, tout en précisant pouvoir aussi se montrer décisif en un-contre-un. Le joueur communique en anglais avec ses nouveaux coéquipiers lyonnais.

11:15 - Keito Nakamura confiant sur son retour au rythme en Ligue 1 Fraîchement arrivé à Lyon en provenance de Reims, l'international japonais n'a plus disputé de match depuis la Coupe du monde face au Brésil. Malgré cette coupure, Keito Nakamura assure avoir continué à s'entraîner et se sentir bien physiquement avant ses débuts en Ligue 1. "J'ai été un petit peu éloigné des matches, mais je pense que ça va revenir très vite", a-t-il confié.

10:05 - Guillaume Restes manquera le déplacement de Toulouse à Lorient en Ligue 1 Toulouse devra composer sans son gardien Guillaume Restes, forfait pour la réception de Lorient samedi en Ligue 1. Cette absence intervient alors que le TFC cherche encore ses premiers points de la saison. L'équipe reste néanmoins soudée autour du discours confiant de son entraîneur Jens Berthel Askou.

09:19 - Casseres évoque une nouvelle philosophie de jeu qui prend du temps en Ligue 1 Le milieu toulousain Cristian Casseres relativise les résultats compliqués du TFC en ce début de championnat de Ligue 1. "On a une nouvelle philosophie de jeu, forcément ça prend du temps à mettre en place", a-t-il expliqué, assurant que le vestiaire reste "tranquille" malgré l'absence de victoire. Il espère toutefois un premier succès dès le déplacement à Lorient samedi.

08:12 - En Ligue 1, Toulouse cherche enfin la récompense de son jeu Convaincant dans le contenu mais disette au tableau d'affichage, le TFC ne totalise qu'un point après trois journées de Ligue 1. Jens Berthel Askou assume la frustration mais garde le cap : "On continue de travailler de la même façon parce que c'est évident que ça va finir par payer", a confié l'entraîneur danois en conférence de presse. Toulouse se déplace à Lorient samedi pour tenter d'inverser la tendance.

00:06 - Rennes - Marseille : les Rouge et Noir consolident leur départ européen Rennes bat Marseille 1-0. Ce succès permet au Stade Rennais de prendre provisoirement la tête du championnat avec 10 points après quatre journées, une position idéale dans la course aux places européennes. L'OM, de son côté, reste scotché à la 11e place avec seulement 3 points, une position inquiétante si tôt dans la saison. Cette troisième défaite consécutive pour les Marseillais les éloigne un peu plus du haut de tableau, tandis que Rennes confirme sa dynamique avec un troisième succès de rang qui installe le club breton parmi les prétendants à l'Europe.

22:45 - Rennes - Marseille : l'OM enchaîne une troisième défaite de rang au Roazhon Park Battu par Rennes 1-0, l'Olympique de Marseille s'incline pour la troisième fois consécutive en Ligue 1. Longtemps muet malgré une bonne prestation, l'OM n'a jamais réussi à trouver la faille face à des Bretons solides. Le seul but du match est signé Adrien Thomasson, à la 52e minute, d'une tête consécutive à un centre de Ludovic Blas, sur une action initiée par Al-Tamari. Malgré les entrées offensives de Maupay, Mmadi, Moumbagna et Mayenda, les Marseillais n'ont pas réussi à égaliser, malgré une fin de match insistante. Rennes enchaîne de son côté un troisième succès de rang.

22:00 - Trois matches en huit jours pour l'OM, un enchaînement à gérer avant la trêve de Ligue 1 Après le déplacement à Rennes en Ligue 1, l'OM devra également affronter Besiktas puis le PSG, avant une trêve internationale. Bruno Genesio a expliqué que des rotations seraient nécessaires pour répartir le temps de jeu, tout en relativisant la difficulté de ce calendrier par rapport à d'autres séquences plus intenses vécues par les joueurs professionnels. Il assure que cet enchaînement, bien que semé d'adversaires coriaces, n'a rien d'exceptionnel en soi.

21:41 - Rennes - Marseille en direct : 0-0 à la pause, l'OM domine sans concrétiser Dans ce choc à forte portée pour la course aux places européennes, l'OM a longtemps semblé maître de son sujet, dominant le contenu du jeu à Roazhon Park. Pourtant, à la pause, le score reste vierge : 0-0. Weah a d'abord fait trembler la défense rennaise (32'), avant l'avertissement reçu par Abdelli (33'). Höjbjerg a ensuite frôlé l'ouverture du score, sa frappe terminant dans le petit filet (35'). Rennes, monté en puissance après un début compliqué, a répondu par une tentative de Blas, stoppée par Aguerd puis, juste avant la pause, par De Lange. Les nerfs commencent à chauffer : trois cartons jaunes ont déjà été distribués.

21:10 - En Ligue 1, Genesio assume une saison sans crainte malgré des résultats compliqués L'entraîneur marseillais a insisté sur l'absence de peur au sein de son groupe avant d'affronter une équipe rennaise en forme, quatrième journée de Ligue 1 oblige. Il reconnaît la lucidité nécessaire face au début de saison délicat de l'OM, tout en soulignant les qualités de son équipe pour poser des problèmes à Rennes. Genesio estime que son groupe est capable d'inquiéter les Rennais malgré leur bon départ en championnat.

20:45 - Rennes - Marseille : l'OM à la peine tente de stopper l'hémorragie au Roazhon Park Après un début canon face à Strasbourg (4-0), l'Olympique de Marseille s'est effondré, battu à Monaco puis contre le Paris FC (2-3), privé de Kondogbia et Nnadi, blessés. Dixième avec seulement 3 points, Bruno Genesio espère une réaction avant d'affronter le PSG dimanche. Face à lui, un Stade Rennais des grands soirs, 5e avec 7 points, invaincu depuis six matches à domicile et sur une belle dynamique (nul contre le PSG, victoires face au Mans et à Angers). Les Bretons visent leur plus longue série d'invincibilité chez eux depuis 2023, avant d'affronter Sturm Graz en Ligue Europa.

20:40 - Avant un match clé de Ligue 1 à Rennes, Genesio évoque la nécessité de mieux défendre À la veille de la 4e journée de Ligue 1, l'entraîneur de l'OM Bruno Genesio a analysé les difficultés défensives de son équipe. Il pointe notamment un manque d'équilibre observé contre le Paris FC (2-3), où l'équipe se retrouvait coupée en deux lors des phases offensives. Selon lui, la clé n'est pas la hauteur du bloc mais la compacité collective, qui doit se construire dès l'attaque.

17:09 - Les supporters lyonnais seront à Jean-Bouin pour le match de Ligue 1 Finalement, les fans de l'Olympique Lyonnais pourront assister au déplacement à Paris samedi soir pour affronter le Paris FC en Ligue 1. Le ministère de l'Intérieur envisageait pourtant d'interdire ce déplacement, selon une information qui circulait jeudi. Le coup d'envoi de cette rencontre de Ligue 1 est prévu à 20h45 au stade Jean-Bouin.

10:51 - Malgré la défaite en Ligue 1, Gouiri veut retenir l'état d'esprit de l'OM Si le résultat n'est pas au rendez-vous en Ligue 1, Amine Gouiri insiste sur la solidarité affichée par ses coéquipiers, revenus deux fois au score contre le Paris FC. "C'est difficile de revenir au score, mais on l'a fait (...) je pense qu'on s'est battu", a-t-il expliqué. L'attaquant assure que le collectif marseillais "travaille dans la bonne direction" malgré les manques physiques de certains joueurs peu utilisés jusque-là.

10:22 - Après la défaite en Ligue 1, Gouiri dénonce une entame de match "inadmissible" Auteur d'un doublé lors de cette rencontre de Ligue 1, Amine Gouiri n'a pas caché son agacement après le début de match raté de l'OM. "On ne peut pas gagner un match en faisant une entame comme ça (...) c'est inadmissible", a regretté l'international algérien. Il a toutefois tenu à souligner que son équipe "ne triche pas" malgré ce nouveau revers.

09:56 - Sinayoko savoure une performance rare dans l'histoire de la Ligue 1 Avec ce triplé inscrit au Vélodrome, Lassine Sinayoko rejoint un cercle très restreint de joueurs de Ligue 1 ayant réalisé cette performance dans cette enceinte. Il fallait remonter à 2012 et Bafétimbi Gomis, alors à l'Olympique Lyonnais, pour retrouver un tel exploit. "On vient de Paris, on fait ça à Marseille, il n'y a rien de plus beau", a savouré l'attaquant malien au micro de Ligue 1+.

09:10 - Sinayoko signe un triplé retentissant lors de cette soirée de Ligue 1 Lassine Sinayoko a inscrit les trois buts du Paris FC face à l'OM ce dimanche, offrant la victoire à son équipe en clôture de la 3e journée de Ligue 1. À 26 ans, l'attaquant malien signe le premier triplé de sa carrière professionnelle, avec un but décisif marqué dans les derniers instants. L'attaquant a même oublié de récupérer le ballon du match, submergé par l'émotion.

08:42 - En Ligue 1, l'entraîneur de l'OM avoue son inquiétude après trois journées En conférence de presse, Bruno Genesio s'est dit inquiet après cette défaite en Ligue 1, évoquant "beaucoup trop d'erreurs grossières" dans l'organisation de son équipe. Il assure cependant que personne au club n'est dupe et qu'il avait prévenu dès le début de saison de moments difficiles à venir. Le technicien mise sur la qualité du groupe et sur une meilleure préparation physique de certains joueurs.

08:20 - Après la défaite en Ligue 1, Genesio dénonce la naïveté défensive de son équipe Bruno Genesio a fustigé le comportement défensif de ses joueurs après la défaite contre le Paris FC en Ligue 1. "On s'est fait contrer comme une équipe de gamins", a regretté l'entraîneur marseillais, pointant un manque d'équilibre sur le troisième but encaissé. Il reconnaît toutefois de bonnes choses dans le jeu offensif, avec du dédoublement sur les côtés.

00:05 - Marseille - Paris FC : le Paris FC s'installe sur le podium, l'OM stagne Score final : 2-3 pour le Paris FC. Ce succès propulse les Parisiens à la 2e place du classement avec 7 points, confirmant leur belle dynamique de début de saison et leurs ambitions européennes. En face, Marseille reste scotché à la 10e place avec seulement 3 points, une position qui n'incite à aucune sérénité. C'est la deuxième défaite en trois journées pour les hommes de Bruno Genesio, qui voient l'écart se creuser avec le haut du tableau pendant que le Paris FC confirme son excellent début d'exercice.

22:45 - Le Paris FC arrache la victoire au Vélodrome face à Marseille Triplé décisif ! Le Paris FC s'impose 3-2 face à l'OM au terme d'un match à rebondissements. Sinayoko frappe dès la 1re minute, mais Gouiri égalise à la 8e. L'attaquant parisien redonne l'avantage aux siens à la 19e, avant que Gouiri n'égalise une nouvelle fois à la 53e. Tout bascule à la 86e minute : sur penalty, Sinayoko inscrit son troisième but du soir et offre la victoire au Paris FC. Un scénario haletant, marqué par les buts à répétition des deux attaquants, qui permet aux Parisiens de repartir du Vélodrome avec les trois points.

21:40 - OM - Paris FC : le Paris FC mène 2-1 à la pause À la pause, le Paris FC est en tête 2-1 face à Marseille au Vélodrome. Les Parisiens ont profité d'un début canon avec l'ouverture du score de Lassine Sinayoko dès la 1re minute, avant qu'Amine Gouiri n'égalise pour l'OM à la 8e. Sinayoko a redonné l'avantage aux siens à la 19e minute sur un centre de Kebbal. Marseille domine pourtant les statistiques avec 64% de possession et neuf tirs, mais peine à concrétiser face à une défense parisienne solide. Un scénario qui illustre le décalage entre maîtrise du ballon et efficacité, à l'image de cette première période disputée.

20:45 - Marseille - Paris FC : un avant-match tendu pour les deux formations du bas de tableau Au Vélodrome, Marseille et le Paris FC s'affrontent ce dimanche pour la 3e journée de Ligue 1, avec un classement qui n'incite à aucun excès de confiance. Les Marseillais, 10es avec 3 points, restent sur une défaite concédée à Monaco après un été sans recrue et marqué par plusieurs départs de cadres, un début de saison qu'ils ne veulent pas voir se compliquer. En face, le Paris FC, 7e avec 4 points, s'est renforcé cet été avec l'ambition de viser l'Europe et arrive fort d'une victoire convaincante face à Nice. Une rencontre où chaque équipe cherche à se rassurer avant l'automne.

20:35 - Angers - Rennes : Rennes grimpe au 4e rang, Angers reste scotché à la 12e place Rennes s'impose 1-2 face à Angers. Ce succès permet aux Rouge et Noir de se hisser provisoirement à la 4e place avec 7 points, confirmant leur bonne dynamique après deux victoires de suite en championnat. De son côté, Angers reste bloqué à la 12e place avec seulement 3 points, sa domination technique en seconde période n'ayant pas suffi à repartir avec au moins un point. Un résultat qui creuse l'écart entre les deux formations et rapproche Rennes du podium, pendant qu'Angers demeure empêtré dans la zone dangereuse du classement, sans confirmer sa précédente victoire à Auxerre.