Classement de la Ligue 1 : Strasbourg - PSG en direct, scores et résultats

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : Strasbourg - PSG en direct, scores et résultats Suite de la 7e journée de Ligue 1 ce samedi avec tous les clubs engagés en Ligue des champions qui jouent.

La suite de la 7e journée de Ligue 1 ce samedi avec le PSG qui se déplace sur la pelouse de Strasbourg pour enchaîner en championnat et retrouver les sommets. Après le succès spectaculaire sur la pelouse de Manchester City cette semaine en Ligue des champions sur le score de 4-2, Paris pourrait déjà être lancé en mode rouleau compresseur. Les autres clubs présents en Coupe d'Europe jouent également ce samedi avec Lille et Lens qui accueille Brest et qui se déplace du côté de Troyes pour un mini multiplex.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Avant-match : Strasbourg reçoit le PSG pour un choc à enjeux dans une Meinau électrique

Un rendez-vous sous tension s'annonce au Stade de la Meinau. Pour cette 7e journée de Ligue 1, Strasbourg, 12e avec 7 points, accueille un PSG 6e avec 11 points, privé de Marquinhos pour ce déplacement. Luis Enrique a lancé un nouveau défi à ses cadres avant cette rencontre. Côté alsacien, l'effectif est amoindri par plusieurs absences, dont Dário Essugo, Sékou Mara et Maghnes Akliouche. Coup d'envoi fixé à 17h15, sous l'arbitrage de Willy Delajod, avec une diffusion assurée sur DAZN et Ligue 1+.

- Deux jeunes marseillais brillent lors de la 6e journée de Ligue 1

Pour cette rencontre de Ligue 1 à Troyes, Bruno Genesio a fait confiance à deux minots, Nouhoum Kamissoko au milieu et Kelyann Bezahaf en latéral droit, face aux nombreuses absences dans l'effectif. L'entraîneur marseillais a salué leur performance, les jugeant "les deux joueurs les plus libérés en première période". Il a particulièrement souligné la justesse technique et l'équilibre défensif apportés par Kamissoko.

- L'OM grimpe au classement de Ligue 1 grâce à son succès à Troyes

Avec cette victoire 2-0 à Troyes, l'OM remonte à la 13e place de la Ligue 1 et prend un peu d'air en bas de tableau. Amine Harit a ouvert le score à la 50e minute avant qu'Himad Abdelli ne transforme un penalty dans le temps additionnel. Les Marseillais tenteront de confirmer ce résultat dimanche prochain à Angers.

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