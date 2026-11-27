Classement de la Ligue 1 : tous les matchs et les résultats en direct
Place à la 12e journée du championnat de France de Ligue 1, découvrez le classement et les résultats.
Après une semaine marquée par les compétitions européennes, retour du championnat de France de Ligue 1 ce week-end avec plusieurs gros matchs au programme. On commencera le week-end avec le match du Paris FC qui compte bien conserver sa place de dauphin derrière le Paris Saint-Germain. Après avoir perdu ses premiers points en Ligue des champions face à l'AS Rome cette semaine, le PSG devra relever la tête face à Lorient au Parc. On suivra également le rebond attendu de Marseille en championnat après sa défaite face au Mans sur la pelouse d'Auxerre, mais aussi les matchs de Lille, Monaco ou encore Lens, toujours en crise.
Le calendrier de la Ligue 1
Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.
Le classement de la Ligue 1
Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.
Les résultats de la Ligue 1
Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.
- Avant-match : Lorient défie le leader parisien au Parc des Princes
Lorient, 10e avec 16 points, aborde ce déplacement à Paris avec l'ambition de créer la surprise face au leader du championnat. Les Merlus devront hausser le ton pour espérer repartir avec un résultat positif. En face, le Paris-SG, solide 1er avec 26 points, veut confirmer sa domination devant son public du Parc des Princes. Coup d'envoi programmé à 20h45 pour cette 12e journée de Ligue 1, sous la houlette de l'arbitre Bastien Dechepy, dans un duel qui s'annonce déséquilibré sur le papier mais à ne pas négliger.
- Avant-match : Brest - Paris FC, duel de la 12e journée de Ligue 1
Paris FC, 2e avec 23 points, se déplace à Brest avec l'ambition de confirmer sa belle dynamique du moment. En face, Brest, 6e avec 18 unités, espère s'appuyer sur le stade Francis-Le Blé pour recoller au classement. Le coup d'envoi sera donné par l'arbitre Ruddy Buquet. Julien Lachuer aligne notamment Lloris, Chotard et Ajorque côté brestois, tandis que Liam Rosenior fait confiance à Trapp, Lees-Melou et Sinayoko pour ce rendez-vous de la 12e journée de Ligue 1 McDonald's.