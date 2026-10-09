Classement de la Ligue 1 : un choc Lens - Lyon, scores et résultats en direct

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : un choc Lens - Lyon, scores et résultats en direct Retour de la Ligue 1 après 15 jours de pause avec un choc au programme dès ce vendredi soir.

La Ligue 1 fait son grand retour sur vos écrans ce week-end après deux grosses semaines de pause en raison de la fenêtre internationale. Et cette 6e journée est déjà capitale pour plusieurs clubs. On suivra d'abord le très gros choc dès ce vendredi soir entre Lens et Lyon. L'OL, 2e au classement, veut poursuivre sa dynamique alors que Lens, seulement 15e, veut enfin lancer sa saison. Et que dire de l'OM ? 17e au classement, en crise depuis plusieurs semaines et qui doit faire face à de nombreuses blessures, Marseille doit prendre des points à Troyes, un promu qui a également besoin d'une victoire pour lancer sa saison. Dans le reste des rencontres, le PSG affronte Le Mans et devra préparer au mieux la Ligue des champions la semaine prochaine alors que Monaco accueille Toulouse, Lille reçoit Le Havre ou encore Rennes qui affronte Auxerre.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Jeremy Stinat au sifflet

C'est Jeremy Stinat qui a été désigné pour arbitrer la rencontre entre le RC Lens et l'Olympique lyonnais. Le coup d'envoi est prévu à 20h45 au stade Bollaert.

- Lens - Lyon ouvre la 6e journée

La Ligue 1 reprend ses droits après la trêve internationale avec un choc d'entrée de jeu : le RC Lens reçoit l'Olympique lyonnais ce vendredi soir. Coup d'envoi fixé à 20h45 au stade Bollaert pour ce match d'ouverture de la sixième journée.

- Les amicaux de préparation ont rythmé la pause en Ligue 1

Plusieurs clubs de Ligue 1 ont profité de la trêve pour organiser des matchs amicaux avec des effectifs rajeunis. Lorient s'est imposé 2-1 face à Nantes, Lens a dominé le Standard de Liège 2-0, et Metz a battu Strasbourg 3-2 à la Meinau. Rennes s'est en revanche incliné 0-1 à Laval, Brest a partagé les points avec Monza (2-2) et l'OM a chuté face à Montpellier (1-0).

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