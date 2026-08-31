Classement de la Ligue 1 : un nouveau leader et des surprises, résultats et calendrier

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : un nouveau leader et des surprises, résultats et calendrier LIGUE 1. La 2e journée du championnat de France a permis d'établir un nouveau classement avec des surprises !

La deuxième journée de Ligue 1 2026-2027 a confirmé le très bon départ de l’AS Monaco. En s’imposant 2-0 à domicile face à l’Olympique de Marseille, le club de la Principauté est la seule équipe à avoir remporté ses deux premiers matchs et s’installe ainsi seul en tête du championnat. Paris Brunner, déjà buteur lors de la première journée, a signé un doublé qui permet à Monaco de compter six points.

Derrière Monaco, le Paris FC, Lille, Lyon, Rennes et Troyes comptent quatre points. Le Paris FC s’est distingué en dominant largement Nice (3-0), décrochant ainsi sa première victoire de la saison. Rennes a également obtenu un succès spectaculaire face au Mans (3-2), avec un penalty d’Esteban Lepaul inscrit dans le temps additionnel. Troyes, de son côté, a remporté son déplacement à Lorient (2-1).

Le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, connaît un début de saison plus poussif. Après son premier match nul, le club parisien a encore partagé les points, cette fois sur la pelouse de Lille (2-2). Mené au score, le PSG a arraché l'égalisation dans les dernières secondes grâce à Marquinhos. Avec deux nuls en deux rencontres, Paris ne compte que deux points et pointe à la 11e place. Le déplacement du PSG au Parc des Princes contre Monaco, vendredi prochain, constituera déjà un premier choc important de ce début de saison.

L’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à enchaîner une deuxième victoire et a été tenu en échec par Le Havre (1-1). Même scénario pour Brest, qui a partagé les points avec Toulouse (2-2). En bas du classement, Angers a obtenu sa première victoire en s’imposant largement à Auxerre (3-1). Avec deux défaites en deux journées, Auxerre occupe désormais la dernière place du championnat.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Plusieurs blessures perturbent l'effectif de l'OM après le revers à Monaco

Lors du match de Ligue 1 perdu à Monaco, l'OM a dû composer avec plusieurs pépins physiques. Geoffrey Kondogbia est sorti pour une blessure musculaire, tandis que Tochukwu Nnadi souffre d'une torsion au genou après un duel. Angel Gomes a lui été affecté par des crampes, alors que la sortie d'Abdelli relevait d'un choix tactique et non d'une sanction, précise Genesio.

- Genesio détaille pourquoi des départs à l'OM pourraient précéder d'éventuelles arrivées

Le coach marseillais estime qu'il faudrait que trois ou quatre joueurs quittent le club pour espérer voir arriver une ou deux recrues. Il rappelle que l'OM doit gérer trois compétitions cette saison, Ligue 1, Coupe de France et Ligue Europa, ce qui nécessite un effectif conséquent. Mais il reconnaît que lorsque les renforts ne sont pas possibles, il faut s'adapter sans tourner en rond sur des suppositions.

- Bruno Genesio n'attend aucune recrue à l'OM

À quarante-huit heures de la fermeture du mercato, le technicien marseillais de Ligue 1 affirme qu'aucune arrivée n'est prévue à l'OM. Il dit être en contact permanent avec le directeur sportif Greg Lorenzi et le président Stéphane Richard pour suivre l'évolution de la situation. Genesio assure qu'il devra s'adapter si la direction lui confirme qu'aucun renfort n'est possible.

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