Classement de la Ligue 1 : résultats de Lille - Lens et Le Havre - PSG et le programme complet

Florian Gregoire

Classement de la Ligue 1 : résultats de Lille - Lens et Le Havre - PSG et le programme complet La 9e journée de Ligue 1 a débuté ce vendredi avec de gros chocs au programme avant la suite prévue samedi soir et surtout dimanche.

La Ligue 1 a offert ce vendredi 30 octobre 2026 un derby du Nord entre Lille et Lens, remporté 1-0 par les Lillois au stade Pierre-Mauroy, un résultat scellé dans les derniers instants. La première période s'est achevée sur un score vierge, Lille dominant la possession avec 64% du ballon mais Lens se montrant plus tranchant avec deux tirs cadrés contre un seul pour les Lillois. Côté discipline, Saud Abdulhamid a écopé d'un premier avertissement dès la 10e minute avant d'être expulsé pour un second carton jaune juste avant la pause. En seconde période, Lille a accentué sa domination, portant sa possession à 62% et ses tirs cadrés à sept contre trois pour Lens. Olivier Giroud a finalement débloqué la situation à la 86e minute, sur une passe d'Eric Mbappé.

La Ligue 1 a aussi livré, ce même vendredi, une démonstration parisienne au Havre : le PSG s'est imposé 5-1 au stade CMA CGM Océane, au terme d'une rencontre d'abord très disputée. Josh Maja avait pourtant ouvert le score dès la 18e minute pour les Havrais, avant que Mika Godts n'égalise à la 26e puis qu'Achraf Hakimi ne retourne complètement la situation à la 29e. À la pause, les Parisiens menaient 2-1 en dominant largement la possession. Hakimi a ensuite frappé une nouvelle fois à la 54e, avant que Senny Mayulu ne porte la marque à 4-1 à la 61e, puis Hakimi a complété son triplé à la 69e, scellant une victoire sans appel portée par 71% de possession.

À l'issue de cette journée de Ligue 1, le classement place le PSG en tête avec 20 points, devant Lille qui occupe la deuxième place avec 18 points ; Lens pointe à la huitième place avec 13 points, tandis que Le Havre ferme la marche à la dix-huitième place avec 2 points.


Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- Lille - Lens : Lens recule, Lille s'installe sur le podium

Lens d'abord, forcément. Battu 1-0 par Lille dans ce derby du Nord, le club artésien reste scotché à la 8e place avec 13 points, sans gagner de terrain sur le haut du tableau. En face, Lille savoure : cette victoire propulse le LOSC à la 2e place avec 18 points, aux portes du podium et dans le sillage du leader. L'écart se creuse entre les deux Nordistes, et le suspense reste entier pour savoir si Lens peut rebondir avant la prochaine trêve.

- Lille bat Lens 1-0 grâce à un but de Giroud

Lille s'est imposé 1-0 face à Lens au stade Pierre-Mauroy au terme d'un derby du Nord resté longtemps sans but. Olivier Giroud a été le seul buteur de la rencontre, à la 86e minute, sur une passe d'Eric Mbappé. Les deux équipes avaient terminé la première période sur un score nul et vierge. Côté statistiques, Lille a dominé la possession avec 62% du ballon et tiré sept fois cadré contre trois pour Lens, qui n'aura pas réussi à trouver la faille malgré ses tentatives offensives.

- Le Havre toujours 18e, le PSG conforte sa première place après sa victoire 5-1

Le Havre s'incline largement 5-1 face au PSG. Un résultat qui ne change rien à la situation des Havrais, scotchés à la 18e place avec seulement 2 points, toujours dans la zone rouge du classement. En face, le PSG consolide sa position de leader avec 20 points, grâce à cette victoire qui confirme sa domination sur la Ligue 1. L'écart entre les deux formations illustre les trajectoires opposées de ce début de saison, entre le club normand en grande difficulté et le champion en titre intraitable.

LIRE PLUS
Autour du même sujet

Football