Classement de la Ligue 1 : résultats de Lille - Lens et Le Havre - PSG et le programme complet

Lens d'abord, forcément. Battu 1-0 par Lille dans ce derby du Nord, le club artésien reste scotché à la 8e place avec 13 points, sans gagner de terrain sur le haut du tableau. En face, Lille savoure : cette victoire propulse le LOSC à la 2e place avec 18 points, aux portes du podium et dans le sillage du leader. L'écart se creuse entre les deux Nordistes, et le suspense reste entier pour savoir si Lens peut rebondir avant la prochaine trêve.

Lille s'est imposé 1-0 face à Lens au stade Pierre-Mauroy au terme d'un derby du Nord resté longtemps sans but. Olivier Giroud a été le seul buteur de la rencontre, à la 86e minute, sur une passe d'Eric Mbappé. Les deux équipes avaient terminé la première période sur un score nul et vierge. Côté statistiques, Lille a dominé la possession avec 62% du ballon et tiré sept fois cadré contre trois pour Lens, qui n'aura pas réussi à trouver la faille malgré ses tentatives offensives.

Le Havre s'incline largement 5-1 face au PSG. Un résultat qui ne change rien à la situation des Havrais, scotchés à la 18e place avec seulement 2 points, toujours dans la zone rouge du classement. En face, le PSG consolide sa position de leader avec 20 points, grâce à cette victoire qui confirme sa domination sur la Ligue 1. L'écart entre les deux formations illustre les trajectoires opposées de ce début de saison, entre le club normand en grande difficulté et le champion en titre intraitable.

30/10/26 - 22:01 - Lille et Lens se neutralisent à la pause 0-0. Le derby du Nord n'a pas encore livré de but à la mi-temps au stade Pierre-Mauroy. Lille domine la possession avec 64% du ballon, mais Lens se montre plus efficace devant le but avec deux tirs cadrés contre un seul pour les Lillois. Sur le plan disciplinaire, Saud Abdulhamid a été averti dès la 10e minute côté lensois, avant un second carton jaune juste avant la pause. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score vierge.

30/10/26 - 21:06 - Avant-match Lille - Lens : tension palpable avant le derby du Nord Troisième avec 15 points contre huitième avec 13, Lille et Lens n'ont pas le même visage au classement mais la tension est maximale avant ce choc du Nord. Le RC Lens a même décidé de priver ses propres supporters de ce derby, signe de l'électricité qui entoure la rencontre. Coup d'envoi à 21h05 au stade Pierre-Mauroy, sous l'arbitrage de Jérôme Brisard. Davide Ancelotti aligne son LOSC en 4-3-3, face au 3-4-2-1 de Yannick Cahuzac. Lille veut consolider sa place sur le podium, Lens cherche à se relancer.

30/10/26 - 21:00 - Le Havre - PSG : démonstration parisienne, triplé d'Hakimi Correction totale. Le PSG s'impose 5-1 au Havre au terme d'une rencontre à sens unique. Josh Maja avait pourtant surpris tout le monde en ouvrant le score dès la 18e minute pour les Havrais. Mais Mika Godts a égalisé à la 26e, avant qu'Achraf Hakimi ne s'offre un véritable récital : buteur à la 29e, à la 54e puis à la 69e, il inscrit un triplé. Senny Mayulu a complété la marque à la 61e. Une victoire sans appel pour les Parisiens, portés par 71% de possession.

30/10/26 - 19:55 - Le Havre - PSG : le PSG mène 2-1 à la pause après un renversement rapide Rythme effréné au stade CMA CGM Océane ! Josh Maja ouvre le score dès la 18e minute pour Le Havre, portés par leur public. Mais le PSG réagit en flèche : Mika Godts égalise à la 26e, puis Achraf Hakimi retourne complètement la situation trois minutes plus tard, à la 29e. À la mi-temps, les Parisiens dominent largement la possession avec 75% du ballon, tandis que Le Havre tente de s'accrocher. Score à la pause : Le Havre 1, PSG 2.

30/10/26 - 19:02 - Avant-match : Le Havre, lanterne rouge, défie le leader PSG Le Havre joue gros ce vendredi. Dix-huitième et dernier du classement avec seulement 2 points, le club normand reçoit le PSG, leader avec 17 points, au stade CMA CGM Océane à 19h00. Didier Digard devra trouver la solution pour sortir sa formation de la zone rouge face à l'équipe de Luis Enrique. L'écart entre les deux équipes au classement illustre la tension qui entoure cette rencontre, arbitrée par François Letexier. Les Havrais espèrent créer la surprise pour limiter les dégâts en bas de tableau.

25/10/26 - 20:35 - Classement : Marseille grimpe à la 8e place, Le Havre embourbé en bas de tableau après le choc de Ligue 1 Direction le classement après le festival du Vélodrome : Marseille s'est imposé 4-3 face au Le Havre. Cette victoire permet aux Olympiens de se hisser à la 8e place avec 12 points, un signal positif pour les hommes de Bruno Génésio. En face, Le Havre reste scotché à la 18e place avec seulement 2 points malgré sa débauche d'énergie en fin de match. Les Havrais, toujours lanterne rouge, n'arrivent pas à sortir de la zone rouge et voient l'écart se creuser encore un peu plus avec le haut du tableau.

25/10/26 - 19:15 - Marseille s'impose 4-3 face au Havre au terme d'un match fou Victoire à l'arraché pour Marseille. Les Olympiens s'imposent 4-3 face au Havre au terme d'un scénario fou. Egan-Riley (5e) puis Weah (33e) lancent l'OM, avant qu'Igor Paixão (50e) et Abdelli (55e) ne portent le score à 4-0. Le Havre revient grâce à un doublé de J. Maja (77e, 89e) et un but de L. N'Diaye (86e), ramenant le score à 4-3. Dans les arrêts de jeu, un penalty réclamé par Le Havre est refusé après recours à la VAR.

25/10/26 - 18:21 - Monaco - Lille: match nul (1-1), Monaco 3e et Lille 2e au classement Au terme d'une rencontre disputée à dix contre onze après l'expulsion de Tanguy Kouassi, Monaco et Lille se sont séparés sur un match nul 1-1. Ce résultat laisse les deux équipes à égalité de points au classement: Lille occupe la 2e place avec 15 points, juste devant Monaco, 3e avec le même total. Aucun des deux clubs ne parvient à prendre le dessus dans cette lutte pour les places d'honneur, et l'écart reste minime entre les deux formations monégasque et nordiste.

25/10/26 - 18:10 - Marseille mène 2-0 à la pause face au Havre Rythme soutenu au Vélodrome : l'OM a frappé fort d'entrée. Dès la 5e minute, C. Egan-Riley ouvre le score pour les Marseillais. Le Havre tente de réagir, mais c'est Timothy Weah qui enfonce le clou à la 33e minute pour porter le score à 2-0. À la pause, Marseille domine largement les débats avec 61% de possession, contre seulement 39% pour des Havrais muets offensivement. Les hommes de Bruno Génésio rejoignent les vestiaires avec un avantage confortable sur Didier Digard et ses joueurs.

25/10/26 - 17:15 - Avant-match : Marseille veut affirmer son statut face au Havre Dixième avec neuf points, Marseille aborde ce rendez-vous sous pression, conscient qu'un faux pas pourrait compromettre son début de saison. Face à lui, Le Havre, lanterne rouge avec seulement deux points, traverse une période délicate et cherche désespérément une bouffée d'air. Ce choc du dimanche, prévu à 17h15 au stade CEPAC Vélodrome et dirigé par l'arbitre Clément Turpin, s'annonce décisif : les Marseillais doivent confirmer leur rang, tandis que les Havrais espèrent créer la surprise pour sortir de la zone rouge.

25/10/26 - 17:00 - Monaco et Lille se neutralisent 1-1 1-1, score final entre Monaco et Lille. Le milieu français Ethan Mbappé a ouvert le score pour les Lillois à la 24e minute. Monaco a égalisé à la 74e minute grâce à Edan Diop, bien servi par Teze, pour son deuxième but de la saison en Ligue 1. Entre les deux réalisations, Lille a terminé la rencontre à dix après l'expulsion directe de Tanguy Kouassi à la 66e minute pour une faute sur Brunner.

25/10/26 - 15:55 - Monaco-Lille en cours : Lille mène à la pause grâce à Ethan Mbappé 0-1 pour Lille à la mi-temps face à Monaco. Le milieu français Ethan Mbappé a ouvert le score à la 24e minute, concluant du gauche après un service de Diaoune. Avant cela, Monaco avait perdu Fati sur blessure dès la 15e minute, remplacé par Detourbet. La rencontre s'est ensuite tendue avec deux cartons jaunes, pour Coulibaly puis Haraldsson. Malgré une possession plus importante, les Monégasques n'ont pas réussi à trouver la faille et rejoignent les vestiaires avec ce retard d'un but.

25/10/26 - 15:01 - Avant-match : Monaco-Lille, duel entre deux équipes à égalité de points Ce dimanche au stade Louis-II, Monaco, cinquième avec 14 points, reçoit Lille, troisième avec le même total, pour un choc qui peut offrir à l'un des deux clubs la tête provisoire du championnat en cas de victoire. Filipe Luis aligne un 4-2-3-1 privé de Mika Biereth, tandis que Davide Ancelotti laisse Olivier Giroud sur le banc. L'arbitre François Letexier dirigera la rencontre. Lors de leur dernière confrontation, le 10 mai dernier, Lille s'était imposé 0-1 à Louis-II grâce à un but contre son camp de Denis Zakaria.

19/10/26 - 00:06 - Lyon - Nice : Nice stagne, Lyon s'empare de la tête Battu 2-1 par Lyon, Nice reste scotché à la 13e place avec 8 points, une position qui n'évolue pas malgré le suspense entretenu jusqu'au bout, Wahi ayant cru égaliser avant l'intervention de la VAR. En face, Lyon profite pleinement de ce succès pour grimper à la 1re place du classement avec 14 points. Un écart qui se creuse désormais entre les deux équipes après cette septième journée de Ligue 1.

18/10/26 - 22:46 - Lyon domine Nice 2-1 au Groupama Stadium 2-1. Lyon s'impose face à Nice au terme d'un match mouvementé. Les Niçois avaient pourtant ouvert le score par Elye Wahi (18e), avant que Pavel Šulc (32e) puis Tanner Tessmann (36e) ne renversent la situation juste avant la pause. En seconde période, les Lyonnais ont terminé à dix après l'expulsion de Kélian Nakamura (70e). Nice a cru arracher l'égalisation dans le temps additionnel grâce à un nouveau but de Wahi (90e+2), mais celui-ci a été refusé après recours à la VAR.

18/10/26 - 21:40 - Lyon - Nice en cours : Wahi lance le bal, Lyon renverse la vapeur avant la pause Tout s'est emballé à la 18e minute : Evann Wahi surgit et fait trembler les filets pour Nice, qui prend l'avantage au Groupama Stadium. Mais Lyon refuse de sombrer. Pavel Šulc égalise à la 32e minute, puis Tanner Tessmann frappe fort six minutes plus tard pour offrir l'avantage aux Lyonnais. À la mi-temps, Lyon mène donc 2-1 face à Nice, dans un match déjà électrique où chaque frappe a fait basculer le scénario.

18/10/26 - 20:46 - Avant-match : Lyon reçoit Nice au Groupama Stadium pour un duel incertain Au Groupama Stadium de Décines-Charpieu, Lyon et Nice s'affrontent ce dimanche 18 octobre à 20h45 pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, sous l'arbitrage de François Letexier. Sixième avec 11 points, Lyon alignera Fonseca dans un 4-3-3 privé de plusieurs éléments comme Ernest Nuamah ou Loïs Openda. En face, Nice, 13e avec 8 points, évoluera en 3-4-2-1 sous les ordres d'O. Pantaloni, également touché par les absences, notamment Jonathan Clauss. Rien n'est joué d'avance entre ces deux formations aux ambitions différentes mais au classement serré.

18/10/26 - 20:36 - Lorient - Monaco : les Merlus grimpent, Monaco stagne au classement Lorient s'est imposé 1-0 face à Monaco au Stade du Moustoir. Grâce à ce succès, les Merlus remontent à la 7e place avec 11 points, se rapprochant du milieu de tableau et des places européennes. Monaco, de son côté, reste 4e avec 14 points, une position qui maintient le club dans le haut du classement mais sans progression après cette défaite. Pour les Monégasques, l'objectif podium s'éloigne légèrement, tandis que Lorient confirme sa dynamique positive dans la course aux places qualificatives.

18/10/26 - 19:16 - Lorient surprend Monaco 1-0 au Moustoir C'est un penalty de Noah Cadiou, à la 61e minute, qui a fait la différence entre Lorient et Monaco. Le score était resté vierge à la pause, 0-0, malgré une possession monégasque plus importante. Lorient a ensuite tenu cet avantage jusqu'au bout pour s'imposer 1-0 au Stade du Moustoir. Monaco a terminé la rencontre avec davantage de possession et de tirs, mais sans parvenir à trouver la faille face à une défense lorientaise solide sur l'ensemble du match.

18/10/26 - 18:20 - Angers - Marseille : l'OM remonte au classement après sa victoire 5-2 Marseille s'est imposé 5-2 à Angers lors de cette 7e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, les Marseillais grimpent à la 8e place avec 9 points et poursuivent leur remontée au classement, confirmant une dynamique plus positive après un début de saison compliqué. Angers, de son côté, reste scotché à la 14e place avec 7 points, un résultat qui ne permet pas aux Angevins de sortir de la zone inconfortable du tableau en cette première partie de championnat.

18/10/26 - 18:11 - Lorient - Monaco : 0-0 à la pause, le suspense reste entier Aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence avant la pause au Stade du Moustoir. Le score reste vierge, 0-0, à l'issue d'une première période sans occasion majeure. Monaco a davantage maîtrisé le ballon, avec 56% de possession, sans parvenir à concrétiser cette domination statistique. Lorient, de son côté, a tenu bon défensivement face aux hommes de Filipe Luís. Les deux formations repartent donc à égalité pour une seconde période qui s'annonce décisive.

18/10/26 - 17:16 - Avant-match Lorient - Monaco : le promu tentera de créer la surprise face au podium Lorient, 11e avec 8 points, reçoit l'AS Monaco, 3e avec 14 unités, ce dimanche au Stade du Moustoir pour la 7e journée de Ligue 1. Les Merlus devront composer sans plusieurs éléments touchés, dont Arthur Avom et Bingourou Kamara, blessés au genou. En face, Monaco n'est pas épargné par l'infirmerie, avec notamment Ansu Fati, Folarin Balogun et Denis Zakaria incertains. Un duel ouvert où rien n'est joué d'avance entre une équipe du milieu de tableau en quête de points et un prétendant au podium venu confirmer sa dynamique.

18/10/26 - 17:00 - Angers - Marseille : un festival de buteurs pour la victoire 5-2 de l'OM Marseille s'impose 5-2 à Angers au terme d'une rencontre riche en buts. Lillian Raolisoa avait pourtant lancé les siens dès la 14e minute, mais l'OM a répliqué par Himad Abdelli (38e) puis Nouhoum Kamissoko (43e) pour recoller avant la pause. Amine Gouiri, après un penalty manqué à la 59e, a quand même trouvé le chemin des filets dans la foulée (60e). Amine El Ouazzani a réduit l'écart sur penalty (75e), avant que Amine Harit (83e) et Igor Paixão (85e) ne scellent le succès marseillais.

18/10/26 - 15:55 - Angers - Marseille : l'OM mène à la pause après un retournement rapide Marseille passe devant à la pause. Angers avait pourtant ouvert le score par Raolisoa (14e), mais l'OM a renversé la situation en fin de première période grâce à Abdelli (38e) puis Kamissoko (43e), portant le score à 1-2. À la mi-temps, les visiteurs dominent les statistiques avec 58% de possession et huit tirs contre quatre pour Angers, et affichent les deux seules grosses occasions créées de la rencontre. Un scénario qui illustre la capacité marseillaise à inverser la tendance après un début de match compliqué.

18/10/26 - 15:00 - Avant-match Angers - Marseille : l'OM en crise face au leader du duel direct Avant d'affronter Angers au Stade Raymond Kopa, l'Olympique de Marseille traverse une zone de turbulences. Privé de plusieurs cadres blessés, dont Pierre-Emile Højbjerg, Geoffrey Kondogbia ou encore Nayef Aguerd, le club phocéen pointe à une inquiétante 14e place avec seulement 6 points. Face à lui, Angers, 13e avec 7 unités, fait figure de leader de cette confrontation directe. Un duel à quitte ou double pour les hommes de Bruno Génésio, qui doivent impérativement réagir pour ne pas s'enfoncer davantage au classement.

18/10/26 - 00:07 - Troyes - Lens : Lens conforte sa place dans le ventre mou, Troyes toujours scotché à la 17e place Deux trajectoires bien distinctes se confirment après ce Troyes - Lens remporté 3-1 par les Sang et Or au Stade de l'Aube. Lens grimpe à la 7e place avec 10 points, confirmant une dynamique solide en milieu de tableau. Troyes, de son côté, reste scotché à la 17e place avec seulement 4 points, une position qui illustre les difficultés aubois à engranger des points cette saison. L'écart se creuse entre les deux formations, Lens visant désormais plus haut quand Troyes doit rapidement réagir pour s'éloigner de la zone rouge.