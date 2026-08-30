Ligue 1 : des chocs et un classement qui évolue, tous les résultats

Florian Gregoire

Ligue 1 : des chocs et un classement qui évolue, tous les résultats LIGUE 1. Découvrez le nouveau classement de la Ligue 1 à l'occasion de la 2e journée du championnat de France.

La 2e journée de Ligue 1 a commencé ce vendredi 28 et se terminera dimanche 30 août 2026. La première rencontre entre le Paris Saint-Germain et Lille au Stade Pierre-Mauroy comme premier gros rendez-vous de la journée, s'est terminée sur un match nul spectaculaire. Après son nul face à Rennes, Paris devait déjà rebondir pour lancer sa saison, mais il faudra attendre pour voir les Parisiens prendre leur première victoire de la saison.

Le programme du samedi 29 août était également alléchant avec un Strasbourg – Lens qui a vu la victoire des Alsaciens malgré le 100e but en Ligue 1 de Thauvin. Après son élimination en barrages de la Ligue des champions, rien ne va du côté de Lyon, accroché par le Havre à domicile. Ce dimanche 30 août on suivra la rencontre Paris FC–Nice (15h), Rennes–Le Mans (17h15) puis le choc Monaco–Marseille (20h45), un choc entre deux prétendants aux places européennes et toujours dans un contexte bouillant pour Marseille sous fond de crise financière.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

 

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

 

Les résultats de la Ligue 1

 

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

- L'OM dénonce une interdiction "disproportionnée" avant son déplacement en Ligue 1 à Monaco

Quelques jours avant la deuxième journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a vivement contesté la décision des autorités monégasques d'interdire à ses supporters tout déplacement à Monaco. Le club affirme regretter profondément cette mesure qui prive ses fidèles de leur premier déplacement de la saison. Il juge la sanction "particulièrement disproportionnée" au regard des précédentes confrontations entre les deux équipes.

- Lyon - Le Havre : occasions et tension dans le temps additionnel

Aussi audacieux l'un que l'autre jusqu'au bout, Lyon et Le Havre ont continué de se livrer pleinement dans le temps additionnel de leur rencontre de Ligue 1, achevée sur le score de 1-1. Après l'égalisation d'Openda, les Lyonnais ont cherché la victoire : Fofana, lancé par Openda sur un contre, a manqué le cadre depuis l'axe, tandis que Sulc a buté sur les gants de Mpasi. Sur un coup franc obtenu à 25 mètres, l'OL a tenté sa dernière carte sans succès. Côté havrais, Fodé Doucouré a écopé d'un carton jaune pour un tirage de maillot, dans une fin de match disputée jusqu'au bout.

- Lyon et Le Havre se neutralisent (1-1)

Score final : 1-1. Muets à la pause, Lyon et Le Havre ont accéléré en seconde période. Samatta a débloqué la situation pour les Havrais (74e), avant qu'Openda ne réponde pour l'OL sur corner (87e), profitant d'une déviation d'Athekame et d'une sortie manquée de Mpasi. Dans le temps additionnel, Nakamura a cru offrir la victoire aux visiteurs, mais son but a été annulé pour une main au départ de l'action, validée après recours à la VAR. Statistiquement équilibré (9 tirs pour l'OL, 10 pour Le Havre), ce match nul récompense deux équipes aussi entreprenantes l'une que l'autre jusqu'au bout.

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