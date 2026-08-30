Ligue 1 : des chocs et un classement qui évolue, tous les résultats

LIGUE 1. Découvrez le nouveau classement de la Ligue 1 à l'occasion de la 2e journée du championnat de France.

La 2e journée de Ligue 1 a commencé ce vendredi 28 et se terminera dimanche 30 août 2026. La première rencontre entre le Paris Saint-Germain et Lille au Stade Pierre-Mauroy comme premier gros rendez-vous de la journée, s'est terminée sur un match nul spectaculaire. Après son nul face à Rennes, Paris devait déjà rebondir pour lancer sa saison, mais il faudra attendre pour voir les Parisiens prendre leur première victoire de la saison.

Le programme du samedi 29 août était également alléchant avec un Strasbourg – Lens qui a vu la victoire des Alsaciens malgré le 100e but en Ligue 1 de Thauvin. Après son élimination en barrages de la Ligue des champions, rien ne va du côté de Lyon, accroché par le Havre à domicile. Ce dimanche 30 août on suivra la rencontre Paris FC–Nice (15h), Rennes–Le Mans (17h15) puis le choc Monaco–Marseille (20h45), un choc entre deux prétendants aux places européennes et toujours dans un contexte bouillant pour Marseille sous fond de crise financière.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour