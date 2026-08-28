Ligue 1 : le PSG sous tension, classement complet et résultats
LIGUE 1. Découvrez toutes les infos sur le championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027.
La 2e journée de Ligue 1 se dispute du vendredi 28 au dimanche 30 août 2026, avec l'affiche Paris Saint-Germain – Lille au Stade Pierre-Mauroy comme premier gros rendez-vous, diffusée sur Ligue 1+ comme tous les matchs du championnat de France cette saison. Après son nul face à Rennes, Paris devra déjà rebondir pour lancer sa saison, sans son Ballon d'or Ousmane Dembélé, mis au repos en accord avec le club et Luis Enrique.
Le programme du samedi 29 août reste également alléchant avec un Strasbourg – Lens (17h15), Auxerre–Angers, Lorient–Troyes, Brest–Toulouse et Lyon–Le Havre pour le multi de 20h45. Ce dimanche 30 août on suivra la rencontre Paris FC–Nice (15h), Rennes–Le Mans (17h15) puis le choc Monaco–Marseille (20h45), un choc entre deux prétendants aux places européennes et toujours dans un contexte bouillant pour Marseille sous fond de crise financière.
Le calendrier de la Ligue 1
Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.
Le classement de la Ligue 1
Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.
Les résultats de la Ligue 1
Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.
- Lille mène le PSG à la 40e minute grâce à un but d'Haraldsson
Au stade Pierre-Mauroy, le LOSC domine le Paris Saint-Germain (1-0) à la 40e minute de ce choc d'ouverture de la 2e journée de Ligue 1, une rencontre à forte valeur symbolique dans la lutte pour les places qualificatives européennes dès ce début de saison. Hákon Haraldsson a fait la différence à la 21e minute, reprenant d'une frappe enroulée une passe décisive d'Olivier Giroud pour tromper Matvey Safonov. Les Dogues, portés par un excellent Benjamin André au milieu de terrain, confirment leur solidité et grignotent des points précieux face au champion en titre, dont la défense a encaissé au moins un but lors de chacun de ses sept derniers matches.
- Le PSG privé de plusieurs cadres à Lille
Pour affronter Lille en ouverture de la 2e journée, Luis Enrique devra composer sans Ousmane Dembélé, laissé au repos jusqu'à lundi. Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, tous deux en instance de départ, ne feront pas non plus le déplacement. Tous les autres joueurs du groupe parisien sont en revanche disponibles pour ce rendez-vous à 20h45.
- Un toit fermé pour Lille - PSG à cause des intempéries
Les orages et fortes pluies qui traversent actuellement la région lilloise ont conduit les organisateurs à fermer complètement le toit du stade Pierre Mauroy. Le choc entre le LOSC et le PSG, prévu ce vendredi à 20h45, se disputera donc à l'abri des intempéries.