Ligue 1 : le PSG sous tension, classement complet et résultats

LIGUE 1. Découvrez toutes les infos sur le championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027.

La 2e journée de Ligue 1 se dispute du vendredi 28 au dimanche 30 août 2026, avec l'affiche Paris Saint-Germain – Lille au Stade Pierre-Mauroy comme premier gros rendez-vous, diffusée sur Ligue 1+ comme tous les matchs du championnat de France cette saison. Après son nul face à Rennes, Paris devra déjà rebondir pour lancer sa saison, sans son Ballon d'or Ousmane Dembélé, mis au repos en accord avec le club et Luis Enrique.

Le programme du samedi 29 août reste également alléchant avec un Strasbourg – Lens (17h15), Auxerre–Angers, Lorient–Troyes, Brest–Toulouse et Lyon–Le Havre pour le multi de 20h45. Ce dimanche 30 août on suivra la rencontre Paris FC–Nice (15h), Rennes–Le Mans (17h15) puis le choc Monaco–Marseille (20h45), un choc entre deux prétendants aux places européennes et toujours dans un contexte bouillant pour Marseille sous fond de crise financière.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

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