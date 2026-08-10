Ligue 1 : calendrier, résultats, classement... Toutes les infos du championnat de France

LIGUE 1. Découvrez toutes les infos sur le championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027.

La première journée de Ligue 1 débute ce 21 août avec un choc entre l'Olympique de Marseille qui débute une nouvelle ère sous Bruno Genesio et le RC Strasbourg. Le Paris Saint-Germain, champion en titre, accueillera le Stade Rennais FC au Parc des Princes. La deuxième journée s'annonce également passionnante, avec l'AS Monaco qui recevra l'Olympique de Marseille, et le LOSC, qui affrontera le Paris Saint-Germain à la maison. Les dates importantes des Classiques sont connues et les matchs se dérouleront le 20/09/2026 pour le match aller à Marseille puis le 07/02/2027 pour le match retour à Paris. Le championnat se terminera le samedi 29 mai 2027 avec le Multiplex de la 34e et dernière journée.

Le calendrier de la Ligue 1

Voici le programme complet du championnat de France de Ligue 1 version 2026-2027. Vous pouvez taper le nom d'un club pour retrouver le calendrier des matchs.

Le classement de la Ligue 1

Retrouvez le classement complet et officiel du championnat de France de Ligue 1 avec, dès la fin des matchs, la mise à jour du classement en quelques secondes. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite.

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1 avec une mise à jour dès le coup de sifflet final des rencontres en seulement quelques secondes.

Dernières mises à jour

10:17 - 14 incendies ont toujours lieu dans l'hexagone 14 incendies ont lieu sur le territoire métropolitain au matin de ce lundi 10 août, selon le site feuxdeforet.fr. La majorité des feux ont lieu en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, en région Rhône-Alpes, en Occitanie, et en Nouvelle-Aquitaine.

Diffusion Ligue 1

Ligue 1+, la chaîne de la LFP, sera le seul diffuseur de la Ligue 1 à partir de cette saison, une première historique. Les 306 matches du championnat de France seront ainsi accessibles via un seul et unique abonnement. La plateforme vise à passer de 1,1 à 1,3 million d'abonnés sur la saison. L'abonnement mensuel à Ligue 1+ augmente pour la prochaine saison. Les abonnés déjà clients devront débourser 16,99 euros par mois, contre 19,99 euros pour les nouveaux souscripteurs. Dans les deux cas, l'engagement est sur une durée de douze mois.

Ligue 1+ promet un renforcement de son dispositif éditorial, avec des émissions en clair avant et après le match du jour. "Le Club" sera diffusé à 19h10 avant la rencontre et à 22h35 à l'issue de celle-ci. La chaîne prévoit également huit documentaires en juin, dont un consacré à la saison du RC Lens. L'une des innovations majeures annoncées par Ligue 1+ est la généralisation de la sonorisation des décisions arbitrales. Lorsqu'un arbitre consultera l'écran du VAR en bord de terrain, il annoncera sa décision en direct, pour le public présent dans le stade et les téléspectateurs. Cette mesure vise à apporter plus de transparence sur les décisions de l'arbitrage.