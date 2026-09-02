Classements de la Vuelta 2026 : 11e étape, maillot rouge, sprinteur, grimpeur... Le classement général et les écarts

Enric Mas a désormais le contrôle de la Vuelta dans cette deuxième semaine après l'abandon sur chute du champion du monde Tadej Pogacar.

Le dernier Grand Tour de l'année, la Vuelta, offre un scénario assez inattendu avec l'abandon de Tadej Pogacar sur chute, victime de plusieurs fractures, d'un traumatisme crânien, l'obligeant donc à abandonne le maillot rouge de leader qu'il portait depuis le premier jour et le contre la montre dans les rues de Monaco. Depuis son départ, la course est bien évidemment beaucoup plus serrée et c'est l'Espagnol Enric Mas qui est désormais le leader incontesté de la Vuelta 2026 devant l'éternel Primoz Roglic.

Le classement de l'étape du jour

Sur la ligne d'arrivée de chaque étape en ligne, donc hors contre-la-montre, trois bonifications en temps sont attribuées : 10 secondes pour le vainqueur de l'étape, 6 secondes pour le deuxième, 4 secondes pour le troisième.

Le classement général de la Vuelta

Son leader est celui qui passe le moins de temps en course entre les lignes de départ et d'arrivée de chaque étape. Le total est le cumul du temps de toutes les étapes qui sont additionnés.

Le classement du meilleur jeune de la Vuelta

Le classement du meilleur jeune vient d'un classement qui récompense le coureur de 25 ans ou moins dans l'année en cours, le mieux placé au classement général.

Le classement du meilleur grimpeur de la Vuelta

Le classement du meilleur sprinteur de la Vuelta

Le classement des équipes de la Vuelta

Le classement par équipes de la Vuelta distingue les équipes qui cumulent le moins de temps sur l'ensemble des étapes courues. Pour ce classement, les temps des trois meilleurs coureurs de chaque équipe sur chacune des étapes est cumulé.

Derniers résultats

14:15 - Malade ces derniers jours, Mads Pedersen (Lidl-Trek) ne sera pas au départ de la 11e étape de La Vuelta 26. Le sprinteur danois "va maintenant se concentrer sur son rétablissement avant de se tourner vers les objectifs restants de la saison", a informé son équipe. 13:53 - Une 11e étape pour les sprinteurs Une étape pour les sprinteurs dans cette Vuelta, il en reste pas beaucoup donc les coureurs voudront certainement en profiter et le peloton devrait contrôler toute la journée. Good morning from Stage 11!

Another chance for the fast men on the road to Lorca

But first the Morrón de Totana awaits with just 30 km to go. Will the sprinters make it through?



Buenos días desde la etapa 11!

Nueva oportunidad para los hombres pic.twitter.com/dB0mSQQFuQ — La Vuelta (@lavuelta) September 2, 2026

La Vuelta 2026 est diffusée en intégralité sur les antennes d'Eurosport et HBO Max de la première étape samedi 22 août dans les rues de Monaco à l'arrivée du côté de Grenade après 21 jours de course le 11 septembre prochain.