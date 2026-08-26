Classements de la Vuelta 2026 : 5e étape, maillot rouge... Le classement général et les écarts

Voici le classement de la Vuelta 2026 avec un Tadej Pogacar très impressionnant pour remporter son premier Tour d'Espagne.

La Vuelta est le dernier Grand Tour de l'année. Et cette année, le Tour d'Espagne promet d'être passionnant avec un certain Tadej Pogacar qui vise sa toute première victoire, un an après un certain Jonas Vingegaard. La course est partie de France du côté des rues de la Principauté de Monaco samedi 22 août avant deux autres étapes en France et un retour progressif en Espagne. Cette année et comme très souvent, la Vuelta est particulièrement difficile avec des étapes très montagneuses et peu d'occasions pour les sprinteurs de jouer des victoires. Et après quelques jours de course, Tadej Pogacar a déjà pris le contrôle de cette Vuelta en remportant la première étape et a déjà assommé la course dès la 4e avec la première arrivée au sommet avec quasiment trois minutes d'avance sur le deuxième en attaquant à 50 kilomètres de l'arrivée. Le Slovène devrait garder son maillot rouge de leader du début jusqu'à la fin de la course...

Le classement de l'étape du jour

Sur la ligne d'arrivée de chaque étape en ligne, donc hors contre-la-montre, trois bonifications en temps sont attribuées : 10 secondes pour le vainqueur de l'étape, 6 secondes pour le deuxième, 4 secondes pour le troisième.

Le classement général de la Vuelta

Son leader est celui qui passe le moins de temps en course entre les lignes de départ et d'arrivée de chaque étape. Le total est le cumul du temps de toutes les étapes qui sont additionnés.

Le classement du meilleur jeune de la Vuelta

Le classement du meilleur jeune vient d'un classement qui récompense le coureur de 25 ans ou moins dans l'année en cours, le mieux placé au classement général.

Le classement du meilleur grimpeur de la Vuelta

Le classement du meilleur sprinteur de la Vuelta

Le classement des équipes de la Vuelta

Le classement par équipes de la Vuelta distingue les équipes qui cumulent le moins de temps sur l'ensemble des étapes courues. Pour ce classement, les temps des trois meilleurs coureurs de chaque équipe sur chacune des étapes est cumulé.

Derniers résultats

15:27 - Plus d'échappée sur la 5e étape de la Vuelta Le peloton a récupéré les quatre hommes de tête à 98,5 kilomètres de l'arrivée de cette 5e étape de la Vuelta. 14:50 - Petite échappée contrôlée par le peloton de la Vuelta Diego Uriarte (Kern Pharma), Walter Calzoni (Pinarello-Q36.5) Mattia Gaffuri (Picnic PostNL) et Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) composent l'échappée du jour sur cette 5e étape de la Vuelta avec une avance qui ne dépasse pas la minute et vingt secondes. 13:40 - C'est parti pour la 5e étape Le départ réel vient d’être donné sur la 5e étape de la Vuelta alors que les coureurs sortent de Capçanes. 173 kilomètres sont au programme et les choses devraient être interessantes à la fin de la course. 13:30 - La 5e étape de la Vuelta Pas de grosse montagne au programme de cette 5e étape du Tour d'Espagne après la démonstration de la veille d'un certain Tadej Pogacar qui repousse désormais son dauphin à quasiment 4 minutes. Il y a 171,1 km au programme entre Falset Costa Daurada et Roquetes Terres de l'Ebre. Départ à 13h34 pour une arrivée prévue à 17h30. Si le profil est relativement plat, le final sera plus accidenté avec un enchaînement de côtes avoisinant les 6 % de moyenne.

La Vuelta 2026 est diffusée en intégralité sur les antennes d'Eurosport et HBO Max de la première étape samedi 22 août dans les rues de Monaco à l'arrivée du côté de Grenade après 21 jours de course le 11 septembre prochain.