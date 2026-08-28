Classements de la Vuelta 2026 : 7e étape, maillot rouge, sprinteur... Le classement général et les écarts

Après quelques jours de course sur cette Vuelta, Tadej Pogacar a déjà écrasé la concurrence et pourrait garder le maillot rouge du début jusqu'à la fin.

La Vuelta est le dernier Grand Tour de l'année. Et cette année, le Tour d'Espagne promet d'être passionnant avec un certain Tadej Pogacar qui vise sa toute première victoire, un an après un certain Jonas Vingegaard. La course est partie de France du côté des rues de la Principauté de Monaco samedi 22 août avant deux autres étapes en France et un retour progressif en Espagne. Après quelques jours de course, Tadej Pogacar a déjà pris le contrôle de cette Vuelta en remportant la première étape et a déjà assommé la course dès la 4e avec la première arrivée au sommet avec quasiment trois minutes d'avance sur le deuxième en attaquant à 50 kilomètres de l'arrivée. Le Slovène devrait garder son maillot rouge de leader du début jusqu'à la fin de la course...

Le classement de l'étape du jour

Sur la ligne d'arrivée de chaque étape en ligne, donc hors contre-la-montre, trois bonifications en temps sont attribuées : 10 secondes pour le vainqueur de l'étape, 6 secondes pour le deuxième, 4 secondes pour le troisième.

Le classement général de la Vuelta

Son leader est celui qui passe le moins de temps en course entre les lignes de départ et d'arrivée de chaque étape. Le total est le cumul du temps de toutes les étapes qui sont additionnés.

Le classement du meilleur jeune de la Vuelta

Le classement du meilleur jeune vient d'un classement qui récompense le coureur de 25 ans ou moins dans l'année en cours, le mieux placé au classement général.

Le classement du meilleur grimpeur de la Vuelta

Le classement du meilleur sprinteur de la Vuelta

Le classement des équipes de la Vuelta

Le classement par équipes de la Vuelta distingue les équipes qui cumulent le moins de temps sur l'ensemble des étapes courues. Pour ce classement, les temps des trois meilleurs coureurs de chaque équipe sur chacune des étapes est cumulé.

Derniers résultats

16:39 - Van Aert prend les points du sprint C'était certainement encore une fois son objectif ce matin au départ de la 7e étape de la Vuelta, mission accomplie pour Wout Van Aert qui prend les 20 points et qui revient à 13 points de Tadej Pogacar. Et avec plus de 6 minutes d'avance, la victoire se jouera entre les hommes de tête, Eddie Dunbar (Pinarello-Q36.5), Alexey Lutsenko (NSN), Tobias Johannessen (Uno-X Mobility), Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) et Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) 15:21 - Les points à l’Alto de Zucaina L’Alto de Zucaina est franchi par les hommes de tête dans cette 7e étape de la Vuelta, Leknessund prend les 3 points. 21 coureurs sont en chasse derrière le groupe de 5 à 1'23", le peloton est à quasiment 4 minutes. 15:00 - Cinq hommes à l'avant Eddie Dunbar (Pinarello-Q36.5), Alexey Lutsenko (NSN) et Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) sont avec Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) et Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) à l'avant de cette 7e étape de la Vuelta au sommet du Puerto El Remolcador ou Leknessund est passé en tête. Le peloton est à 2'30" et plusieurs groupes sont intercalés. 13:45 - La 7e étape de la Vuelta Place à la 7e étape de la Vuelta ce vendredi 28 août avec une grosse étape au programme entre vall d'Alba et Aramón Valdelinares. 150 kilomètres sont au programme avec un départ réel prévu aux alentours de 14h. La dernière ascension, Aramón Valdelinares, est une ascension plutôt roulante avec 10 kilomètres à 5,9%.

La Vuelta 2026 est diffusée en intégralité sur les antennes d'Eurosport et HBO Max de la première étape samedi 22 août dans les rues de Monaco à l'arrivée du côté de Grenade après 21 jours de course le 11 septembre prochain.