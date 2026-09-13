Classements de la Vuelta 2026 : Enric Mas vainqueur, maillot rouge, 21e étape... Le classement général

L'Espagnol Enric Mas a créé la sensation dans cette Vuelta en remportant son premier Grand Tour. Cette édition 2026 étant marquée par l'abandon sur chute de Tadej Pogacar.

Fin de la Vuelta après trois semaines de course. Après une première partie outrageusement dominée par Tadej Pogacar, la chute du Slovène et son abandon a redistribué les cartes et c'est l'Espagnol Enric Mas, dans la forme de sa vie à 31 ans, qui a été le meilleur devant l'éternel Primoz Roglic qui prend un nouveau podium et l'Autrichien Felix Gall. Clément Berthet termine 8e et obtient son premier top 10 en carrière dans un Grand Tour. La France a brillé sur cette année avec deux victoires d'étape par Coquard et Tronchon.

Le classement de l'étape du jour

Sur la ligne d'arrivée de chaque étape en ligne, donc hors contre-la-montre, trois bonifications en temps sont attribuées : 10 secondes pour le vainqueur de l'étape, 6 secondes pour le deuxième, 4 secondes pour le troisième.

Le classement général de la Vuelta

Son leader est celui qui passe le moins de temps en course entre les lignes de départ et d'arrivée de chaque étape. Le total est le cumul du temps de toutes les étapes qui sont additionnés.

Le classement du meilleur jeune de la Vuelta

Le classement du meilleur jeune vient d'un classement qui récompense le coureur de 25 ans ou moins dans l'année en cours, le mieux placé au classement général.

Le classement du meilleur grimpeur de la Vuelta

Le classement du meilleur sprinteur de la Vuelta

Le classement des équipes de la Vuelta

Le classement par équipes de la Vuelta distingue les équipes qui cumulent le moins de temps sur l'ensemble des étapes courues. Pour ce classement, les temps des trois meilleurs coureurs de chaque équipe sur chacune des étapes est cumulé.

Derniers résultats

18:30 - "Je suis heureux" lance Mas Au micro de l'organisation, Enric Mas a livré une réaction pleine d'émotion : ''C'est la première fois de ma vie que je ressens cela. Je suis heureux.'' Le coureur a insisté sur le rôle collectif dans cette réussite : ''J'ai gagné parce que l'équipe a tout fait pour moi. Merci." 18:00 - Une 20e étape bien menée À l'issue de la 20e étape de la Vuelta, Enric Mas a conservé le maillot rouge. Le coureur de la Movistar Team, longtemps habitué aux places d'honneur avec plusieurs deuxièmes et troisièmes places au général, va être sacré dès ce dimanche à Grenade. Une émotion rare pour l'Espagnol de 31 ans, qui a laissé transparaître des larmes au micro de l'organisation.

La Vuelta 2026 est diffusée en intégralité sur les antennes d'Eurosport et HBO Max de la première étape samedi 22 août dans les rues de Monaco à l'arrivée du côté de Grenade après 21 jours de course le 13 septembre prochain.