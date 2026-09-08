Classements de la Vuelta 2026 : maillot rouge, 16e étape... Le classement général

Dernière semaine de la Vuelta avec l'Espagnol Enric Mas grand favori pour remporter son premier Grand Tour.

Bientôt le clap de fin pour la Vuelta. Après l'abandon de Tadej Pogacar en début de première semaine, les cartes ont été redistribuées, mais un homme semble filer tout droit vers le sacre, l'Espagnol Enric Mas. Avant l'abandon du double champion du monde, c'était d'ailleurs lui le dauphin du coureur UAE en résistant mieux que les autres. Sur ce Tour d'Espagne, Wout van Aert a également fait le spectacle et on a pu assister à de belles victoires français comme Coquard ou Tronchon.

Le classement de l'étape du jour

Sur la ligne d'arrivée de chaque étape en ligne, donc hors contre-la-montre, trois bonifications en temps sont attribuées : 10 secondes pour le vainqueur de l'étape, 6 secondes pour le deuxième, 4 secondes pour le troisième.

Le classement général de la Vuelta

Son leader est celui qui passe le moins de temps en course entre les lignes de départ et d'arrivée de chaque étape. Le total est le cumul du temps de toutes les étapes qui sont additionnés.

Le classement du meilleur jeune de la Vuelta

Le classement du meilleur jeune vient d'un classement qui récompense le coureur de 25 ans ou moins dans l'année en cours, le mieux placé au classement général.

Le classement du meilleur grimpeur de la Vuelta

Le classement du meilleur sprinteur de la Vuelta

Le classement des équipes de la Vuelta

Le classement par équipes de la Vuelta distingue les équipes qui cumulent le moins de temps sur l'ensemble des étapes courues. Pour ce classement, les temps des trois meilleurs coureurs de chaque équipe sur chacune des étapes est cumulé.

Derniers résultats

17:13 - La 16e étape remportée par Brennan La 16e étape de la Vuelta s'est terminée avec un sprint massif qui était quasiment inévitable ce mardi 8 septembre. Et encore une fois, pour la 4e fois, Brennan s'impose devant le Français Coquard.

La Vuelta 2026 est diffusée en intégralité sur les antennes d'Eurosport et HBO Max de la première étape samedi 22 août dans les rues de Monaco à l'arrivée du côté de Grenade après 21 jours de course le 11 septembre prochain.