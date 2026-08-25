Classements de la Vuelta 2026 : maillot rouge, 4e étape... Le classement général et les écarts

Découvrez le classement de la Vuelta 2026 avec un Tadej Pogacar très ambitieux pour remporter son premier Tour d'Espagne.

La Vuelta est le dernier Grand Tour de l'année. Et cette année, le Tour d'Espagne promet d'être passionnant avec un certain Tadej Pogacar qui vise sa toute première victoire, un an après un certain Jonas Vingegaard. La course est partie de France du côté des rues de la Principauté de Monaco avant de disputer deux autres étapes en France avant un retour progressif en Espagne. Cette année et même comme très souvent, la Vuelta est particulièrement difficile avec des étapes très montagneuses et peu d'occasions pour les sprinteurs de jouer des victoires.

Le classement de l'étape du jour

Sur la ligne d'arrivée de chaque étape en ligne, donc hors contre-la-montre, trois bonifications en temps sont attribuées : 10 secondes pour le vainqueur de l'étape, 6 secondes pour le deuxième, 4 secondes pour le troisième.

Le classement général de la Vuelta

Son leader est celui qui passe le moins de temps en course entre les lignes de départ et d'arrivée de chaque étape. Le total est le cumul du temps de toutes les étapes qui sont additionnés.

Le classement du meilleur jeune de la Vuelta

Le classement du meilleur jeune vient d'un classement qui récompense le coureur de 25 ans ou moins dans l'année en cours, le mieux placé au classement général.

Le classement du meilleur grimpeur de la Vuelta

Le classement du meilleur sprinteur de la Vuelta

Le classement des équipes de la Vuelta

Le classement par équipes de la Vuelta distingue les équipes qui cumulent le moins de temps sur l'ensemble des étapes courues. Pour ce classement, les temps des trois meilleurs coureurs de chaque équipe sur chacune des étapes est cumulé.

Derniers résultats

17:27 - Pogacar au sommet de l’Alto de la Comella Toujours un cavalier seul pour Pogacar qui se permet même de taper les mains des spectateurs. Il passe en tête au sommet de l’Alto de la Comella 16:59 - Pogacar creuse au sommet du Coll d’Ordino Quasiment trois minutes d'avance à plus de 25 km de l'arrivée pour Tadej Pogacar qui passe en tête au sommet du Coll d’Ordino. Assez écoeurant encore comme performance. 16:29 - Tadej Pogacar déjà seul au sommet de la Collada de Beixalis La démonstration ! Le champion du monde, déjà leader de cette Vuelta, pourrait garder le maillot rouge de leader du début jusqu'à la fin de ce Tour d'Espagne tellement l'emprise est importante. Le leader passe en tête au sommet de la Collada de Beixalis à 45,5 km de l'arrivée. 15:52 - Fortunato prend les points Voici le classement au Port d’Envalira 1. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) 10 points

2. Paul Double (Team Jayco AlUla) 6 pts

3. Iván Sosa (Equipo Kern Pharma) 4 pts

4. Pablo Castrillo (Movistar Team) 2 pts

5. Ben Tulett (Team Visma-Lease a Bike) 1 pt LIRE PLUS

La Vuelta 2026 est diffusée en intégralité sur les antennes d'Eurosport et HBO Max de la première étape samedi 22 août dans les rues de Monaco à l'arrivée du côté de Grenade après 21 jours de course le 11 septembre prochain.