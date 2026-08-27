Classements de la Vuelta 2026 : maillot rouge, 6e étape... Le classement général et tous les écarts

Après quelques jours de course sur cette Vuelta, Tadej Pogacar a déjà écrasé la concurrence et pourrait garder le maillot rouge du début jusqu'à la fin.

La Vuelta est le dernier Grand Tour de l'année. Et cette année, le Tour d'Espagne promet d'être passionnant avec un certain Tadej Pogacar qui vise sa toute première victoire, un an après un certain Jonas Vingegaard. La course est partie de France du côté des rues de la Principauté de Monaco samedi 22 août avant deux autres étapes en France et un retour progressif en Espagne. Après quelques jours de course, Tadej Pogacar a déjà pris le contrôle de cette Vuelta en remportant la première étape et a déjà assommé la course dès la 4e avec la première arrivée au sommet avec quasiment trois minutes d'avance sur le deuxième en attaquant à 50 kilomètres de l'arrivée. Le Slovène devrait garder son maillot rouge de leader du début jusqu'à la fin de la course...

Le classement de l'étape du jour

Sur la ligne d'arrivée de chaque étape en ligne, donc hors contre-la-montre, trois bonifications en temps sont attribuées : 10 secondes pour le vainqueur de l'étape, 6 secondes pour le deuxième, 4 secondes pour le troisième.

Le classement général de la Vuelta

Son leader est celui qui passe le moins de temps en course entre les lignes de départ et d'arrivée de chaque étape. Le total est le cumul du temps de toutes les étapes qui sont additionnés.

Le classement du meilleur jeune de la Vuelta

Le classement du meilleur jeune vient d'un classement qui récompense le coureur de 25 ans ou moins dans l'année en cours, le mieux placé au classement général.

Le classement du meilleur grimpeur de la Vuelta

Le classement du meilleur sprinteur de la Vuelta

Le classement des équipes de la Vuelta

Le classement par équipes de la Vuelta distingue les équipes qui cumulent le moins de temps sur l'ensemble des étapes courues. Pour ce classement, les temps des trois meilleurs coureurs de chaque équipe sur chacune des étapes est cumulé.

Derniers résultats

16:40 - Ce qui attend les coureurs de la Vuelta La dernière ascension est particulière avec une sorte de chemin blanc, très rocailleux. C'est une montée longue de 9,4 km à 7,1 % (+ 657 mètres). Plot twist: sterrato



La sorpresa del día: sterrato #LaVuelta26 pic.twitter.com/uAvIr1nmOV — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2026 16:32 - L’Alto del Desierto de las Palmas est franchi La 6e étape de la Vuelta est sur sa fin avec le franchissement de l’Alto del Desierto de las Palmas. Díaz Gallego a pris les points devant Buitrago. L'échappée a toujours deux minutes d'avance sur le peloton mené par les hommes de Pogacar à l'approche de la dernière ascension. 16:07 - Van Aert remporte le sprint intermédiaire Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) franchit la ligne du sprint intermédiaire de Benicassim (km 122,1) en premier et prend 20 points au classement des meilleurs sprinteurs. Il en a désormais 69, contre 82 pour le leader Tadej Pogacar (UAE Emirates XRG). 14:54 - 4 hommes à l'avant au sommet du Coll de la Bandereta Le Coll de la Bandereta (km 66,1) est franchi par les quatre hommes de tête (George Bennett (NSN), Andreas Kron (Uno-X Mobility) et Gijs Leemreize (Picnic PostNL) et Santiago Buitrago) avec 14 secondes d'avance sur le peloton. LIRE PLUS

La Vuelta 2026 est diffusée en intégralité sur les antennes d'Eurosport et HBO Max de la première étape samedi 22 août dans les rues de Monaco à l'arrivée du côté de Grenade après 21 jours de course le 11 septembre prochain.