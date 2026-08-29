Classements de la Vuelta 2026 : maillot rouge, la 8e étape... Le classement général et les écarts

Après avoir écrasé le début de cette Vuelta, Tadej Pogacar a été contraint à l'abandon sur la 8e étape de la Vuelta, laissant les commandes à Enric Mas.

La Vuelta est le dernier Grand Tour de l'année. Et cette année, le Tour d'Espagne promet d'être passionnant avec un certain Tadej Pogacar qui vise sa toute première victoire, un an après un certain Jonas Vingegaard. La course est partie de France du côté des rues de la Principauté de Monaco samedi 22 août avant deux autres étapes en France et un retour progressif en Espagne. Après quelques jours de course, Tadej Pogacar avait déjà pris le contrôle de cette Vuelta en remportant la première étape et en enchaînant avec deux autres succès sur les 7 premières étapes. Mais une terrible chute l'a contraint à l'abandon sur la 8e étape, laissant le champ libre à ses adversaires...

Le classement de l'étape du jour

Sur la ligne d'arrivée de chaque étape en ligne, donc hors contre-la-montre, trois bonifications en temps sont attribuées : 10 secondes pour le vainqueur de l'étape, 6 secondes pour le deuxième, 4 secondes pour le troisième.

Le classement général de la Vuelta

Son leader est celui qui passe le moins de temps en course entre les lignes de départ et d'arrivée de chaque étape. Le total est le cumul du temps de toutes les étapes qui sont additionnés.

Le classement du meilleur jeune de la Vuelta

Le classement du meilleur jeune vient d'un classement qui récompense le coureur de 25 ans ou moins dans l'année en cours, le mieux placé au classement général.

Le classement du meilleur grimpeur de la Vuelta

Le classement du meilleur sprinteur de la Vuelta

Le classement des équipes de la Vuelta

Le classement par équipes de la Vuelta distingue les équipes qui cumulent le moins de temps sur l'ensemble des étapes courues. Pour ce classement, les temps des trois meilleurs coureurs de chaque équipe sur chacune des étapes est cumulé.

Derniers résultats

17:48 - Victoire de Coquard sur la 8e étape Dans une 8e étape marquée par l'abandon sur chute de Tadej Pogacar, c'est Bryan Coquard qui s'est imposé après une grosse chute également dans les derniers kilomètres. Enric Mas prend les commandes de cette Vuelta 2026. 17:22 - Pogacar abandonne Tadej Pogacar a abandonné la Vuelta après une terrible chute sur la 8e étape. En sang, le leader de la course doit abandonner sa tunique. Enric Mas sera le nouveau leader ce soir.

La Vuelta 2026 est diffusée en intégralité sur les antennes d'Eurosport et HBO Max de la première étape samedi 22 août dans les rues de Monaco à l'arrivée du côté de Grenade après 21 jours de course le 11 septembre prochain.