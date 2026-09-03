Classements de la Vuelta 2026 : vainqueur de la 12e étape, maillot rouge... Le classement général

L'Espagnol Enric Mas est le leader incontesté de la Vuelta après l'abandon de Tadej Pogacar.

Le dernier Grand Tour de l'année, la Vuelta, offre un scénario assez inattendu avec l'abandon de Tadej Pogacar sur chute, victime de plusieurs fractures, d'un traumatisme crânien, l'obligeant donc à abandonne le maillot rouge de leader qu'il portait depuis le premier jour et le contre la montre dans les rues de Monaco. Depuis son départ, la course est bien évidemment beaucoup plus serrée et c'est l'Espagnol Enric Mas qui est désormais le leader incontesté de la Vuelta 2026 devant l'éternel Primoz Roglic.

Le classement de l'étape du jour

Sur la ligne d'arrivée de chaque étape en ligne, donc hors contre-la-montre, trois bonifications en temps sont attribuées : 10 secondes pour le vainqueur de l'étape, 6 secondes pour le deuxième, 4 secondes pour le troisième.

Le classement général de la Vuelta

Son leader est celui qui passe le moins de temps en course entre les lignes de départ et d'arrivée de chaque étape. Le total est le cumul du temps de toutes les étapes qui sont additionnés.

Le classement du meilleur jeune de la Vuelta

Le classement du meilleur jeune vient d'un classement qui récompense le coureur de 25 ans ou moins dans l'année en cours, le mieux placé au classement général.

Le classement du meilleur grimpeur de la Vuelta

Le classement du meilleur sprinteur de la Vuelta

Le classement des équipes de la Vuelta

Le classement par équipes de la Vuelta distingue les équipes qui cumulent le moins de temps sur l'ensemble des étapes courues. Pour ce classement, les temps des trois meilleurs coureurs de chaque équipe sur chacune des étapes est cumulé.

Derniers résultats

17:27 - Qui pour remporter la 12e étape de la Vuelta Une arrivée au sommet de Calar Alto et ses 16,9 kilomètres à 5,6 % a établi le classement du jour pour cette 12e étape avec quelques changements au général, découvrez le vainqueur dans nos classements juste au dessus. 15:20 - 30 personnes à l'avant au sommet du Collado Garcia Jakub Omrzel (Bahrain Victorious) est le mieux classé des 30 hommes de tête. Le jeune slovène occupe la 10e place du classement général à 8'05" d'Enric Mas (Movistar), mais aussi à 5’45” du maillot blanc d’Oscar Onley (Netcompany Ineos). 14:03 - 27 coureurs à l'avant du peloton Un grand groupe s'est formé à l'approche de la deuxième ascension répertoriée du jour. Le maillot vert Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) et le maillot à pois Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) sont présents. Il y a 20 secondes d'écart avec le deuxième peloton pour le moment. 12:45 - Nouvelle arrivée au sommet sur la Vuelta Après quelques jours sans grosse étape de montagne, c'est une nouvelle arrivée au sommet qui attend les coureurs de la Vuelta entre Vera et

Calar Alto. GOOD MORNING FROM ANDALUCÍA!

The mountains are calling again

Velefique and Calar Alto await in a demanding stage that could shake up the GC battle.. Time for the climbers to take centre stage!



BUENOS DÍAS DESDE ANDALUCÍA!

La montaña vuelve a llamar pic.twitter.com/3SaUxIvDKf — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2026

La Vuelta 2026 est diffusée en intégralité sur les antennes d'Eurosport et HBO Max de la première étape samedi 22 août dans les rues de Monaco à l'arrivée du côté de Grenade après 21 jours de course le 11 septembre prochain.