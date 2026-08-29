UTMB : qui est Ben Dhiman, l'Américain qui a écrasé la course en moins de 19 heures ?

L'Américain Ben Dhiman a remporté l'UTMB samedi à Chamonix en moins de 19 h, pulvérisant ainsi le précédent record de l'épreuve de 174 km et 10 000 m de dénivelé du parcours.

Ben Dhiman est devenu le nouveau roi du Mont-Blanc ce samedi 29 août. L'Américain de 35 ans, installé depuis plusieurs années dans le sud de la France, au pied des Pyrénées, a remporté la 23e édition de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, aussi appelé UTMB, en un temps record de 18 h 16 min 29 s, au terme des 174 kilomètres et 10 000 mètres de dénivelé positif du parcours, rapporte L'Équipe. Il devient ainsi le deuxième coureur américain à s'imposer sur cette course mythique, après Jim Walmsley en 2023.

Ben Dhiman, une victoire et un nouveau record

Avec ce record, Ben Dhiman efface largement l'ancienne référence détenue par le Britannique Tom Evans, auteur de 19 h 18 lors de l'édition 2025. Quatre ans plus tôt déjà, en 2022, Kilian Jornet avait fait tomber la barre symbolique des 20 heures en signant 19 h 49, un chrono lui aussi désormais dépassé. C'est aux alentours du 40e kilomètre, à hauteur du col du Bonhomme, que Ben Dhiman, originaire de l'Ohio, a pris les commandes de la course, sans plus jamais lâcher la tête jusqu'à l'arrivée. Isolé en tête après les Contamines, il explique à RMC Sport avoir fait le choix de l'attaque plutôt que de la prudence : "J'ai décidé de faire mon truc, et cela s'est bien passé. […] Aujourd'hui, je n'ai montré aucun respect au parcours".



Portée par une préparation millimétrée, validée par une deuxième place au marathon du Mont-Blanc, sur 90 km, fin juin, sa course n'a pas laissé de grand suspense quant à ses chances de victoire, et ce, malgré la présence à distance du Français Baptiste Chassagne, longtemps à une vingtaine de minutes derrière lui. "Il y avait la pleine lune au Grand Col Ferret, c'était magique. J'ai poussé autant que j'ai pu", a-t-il raconté après l'arrivée à nos confrères.



Derrière Ben Dhiman, le Français Baptiste Chassagne signe une belle deuxième place en 18 h et 47 minutes, devançant de seulement 46 secondes l'Américain Caleb Olson, vainqueur de la Western States en 2025. Pour Ben Dhiman, qui avait abandonné lors de ses deux précédentes tentatives sur l'UTMB, en 2023 puis en 2024, cette victoire vient couronner une obstination sans faille.