US Open : en larmes, Djokovic prend déjà la porte, scores et résultats du 1er tour

La première journée de l'US Open, dernier Grand Chelem de l'année, a offert une immense sensation avec l'élimination du Serbe Djokovic.

Novak Djokovic a vécu une soirée totalement inédite à l’US Open. Pour sa vingtième participation au tournoi new-yorkais, le Serbe a été éliminé dès son entrée en lice par l’Argentin Mariano Navone, 48e mondial, au terme d’un combat de 4 h 36. Djokovic s’est incliné en cinq sets (7-6 [7-5], 5-7, 4-6, 6-2, 6-1), alors qu’il n’avait encore jamais perdu au premier tour à Flushing Meadows en dix-neuf participations précédentes.

La chaleur et surtout l'humidité ont lourdement pesé sur Djokovic. Le joueur de 39 ans a été victime de vomissements et de crampes et a également souffert de douleurs physiques, rendant ses déplacements et son service de plus en plus difficiles. Après avoir résisté pendant plusieurs heures, il a finalement cédé dans les deux dernières manches, remportées très nettement par Navone. L'Argentin a su profiter de la dégradation physique de son adversaire pour s'imposer et décrocher la plus importante victoire de sa carrière.

Les résultats du premier tour de l'US Open

Térence Atmane a été éliminé dès le premier tour de l’US Open par l’Espagnol Jaume Munar, au terme d’un marathon de près de cinq heures. Le Français avait pourtant parfaitement lancé sa rencontre en remportant les deux premiers sets, 7-6 puis 6-3. Alors qu’il semblait se diriger vers une première victoire en Grand Chelem, le scénario a brutalement basculé avec l’apparition de violentes crampes. Malgré ses difficultés physiques, Atmane a réussi à retrouver progressivement davantage de mobilité et à prolonger le match. Le quatrième set s’est joué au tie-break, remporté par Munar, avant qu’une dernière manche particulièrement disputée ne décide du sort de la rencontre. L’Espagnol a finalement conclu sur le score de 6-7, 3-6, 6-1, 7-6, 7-5, après 4 h 53 de jeu.

Luca Van Assche a réussi de son côté l’une des belles performances françaises de la première journée de l’US Open 2026. Le Français, tête de série n°4 dans le contingent tricolore, a éliminé au premier tour le Britannique Cameron Norrie, 35e mondial et tête de série n°29. Il s’est imposé en quatre sets (6-7 [6], 6-2, 6-2, 6-3), en 2 h 52, après avoir pourtant abandonné la première manche au terme d’un tie-break serré.

Notons que la pluie a mis fin aux matches du premier tour de l'US Open. Loïs Boisson et Adrian Mannarino reviendront sur le court lundi, la Français est proche de l'élimination alors que Mannarino est à un jeu de la qualification.

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08:49 - Une sensation horrible pour Djokovic "Je pense qu'il était évident que j'ai éprouvé une sensation horrible sur le court. C'est quelque chose que je traîne, malheureusement, sur pratiquement chaque match cette année. Vous savez, des vomissements, des haut-le-coeur, un vrai problème à ce niveau-là. Et puis tout mon corps commence à s'effondrer, avec des crampes et des douleurs partout. Et à la fin, le dos a lâché, tout comme l'épaule, et je n'ai pas pu conclure le match. J'avais un break d'avance dans le quatrième set, mais j'ai lutté pendant toute la rencontre depuis le quatrième jeu. Encore une fois, je ne veux rien enlever à sa victoire. Félicitations à lui. C'est un gars sympa, un combattant. Mais bon, je ne me suis vraiment pas amusé."

Les deux semaines du dernier tour du Grand Chelem à l'US Open, seront à suivre sur les antennes d'Eurosport en exclusivité à partir de 17h tous les soirs jusqu'au petit matin en France.