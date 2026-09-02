US Open : encore une frustration française, scores et résultats

Pour son premier tour et son dernier Grand Chelem, Gaël Monfils a fait le show pour passer au second tour.

Gaël Monfils a fêté ses 40 ans ce mardi au 1er tour de l'US Open en offrant une énorme victoire au public américain face au Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo. Une victoire en quatre manches, 2-6, 6-1, 6-2, 6-0. C'est peut être l'une des rares satisfactions du clan français après les éliminations d'Arthur Fils dès le premier tour, lui pourtant vainqueur de son premier Masters 1000 et Diane Parry, éliminée par Cirstea après avoir remporté son premier titre il y a quelques jours.

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Les résultats du tableau masculin de l'US Open

Les résultats du tableau féminin de l'US Open

Dernières mises à jour

19:15 - Parry déjà éliminée Diane Parry n'a pas été en mesure de tenir tête à la Roumaine Sorana Cirstea, 17e mondiale, ce mercredi au deuxième tour de l'US Open (6-2, 7-5). 11:10 - Moutet a abandonné Dans les autres résultats de la nuit, le Français Corentin Moutet, 62e mondial, a été contraint à l'abandon mardi au premier tour de l'US Open, touché au poignet gauche, alors qu'il était mené par l'Australien Dane Sweeny (123e) 7-6 (7/4), 6-4, 3-0. 10:45 - Gauff tranquille L'Américaine Coco Gauff (4e) a disposé mardi de la Turque Zeynep Sonmez (53e) sans frayeur lors du premier tour de l'US Open, 6-3, 6-4. 10:15 - Le gros coup de Géa Le Français Arthur Géa (87e) s'est qualifié mardi pour le deuxième tour de l'US Open en écartant l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (45e), 6-3, 2-6, 3-6, 6-3, 6-1 09:34 - Leolia Jeanjean passe Leolia Jeanjean (127e) s'est imposée dans le tableau féminin en sortant Arantxa Rus (204e) en deux sets (7-6, 6-2) pour le premier tour de l'US Open. LIRE PLUS

Les deux semaines du dernier tour du Grand Chelem à l'US Open, seront à suivre sur les antennes d'Eurosport en exclusivité à partir de 17h tous les soirs jusqu'au petit matin en France.