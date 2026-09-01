US Open : Fils éliminé, Alcaraz en patron, scores et résultats

Que de sensations depuis le début de l'US Open avec les éliminations coup sur coup de Djokovic, Fils.

Parmi les résultats de la nuit, Ben Shelton a vécu une entame de tournoi très compliquée face à Tallon Griekspoor, mais est passé au forceps tout comme l'Américain Frances Tiafoe, finaliste à Cincinnati. Ca casse en revanche pour le Français Arthur Fils, battu à la surprise générale par le Grec Stefanos Tsitsipas en quatre sets. Le Français est tombé dans l'incompréhension après sa défaite. "Je ne sais pas vraiment. Je n'ai pas la réponse. Mais oui, une fois que mon énergie a baissé à la fin du deuxième set, je n'ai plus jamais retrouvé ce bon niveau d'énergie. Je vais devoir en discuter avec mon équipe, mais à mon niveau, commettre une telle erreur, c'est presque un manque de professionnalisme." Pour son grand retour à la compétition, Carlos Alcaraz a fait le travail en s'imposant en trois sets face à Roman Safiullin.

Le programme du 1er tour de l'US Open

Court Arthur-Ashe

À partir de 17h30, heure française

Madison Keys (USA, n°22) - Alina Korneeva (RUS)

Taylor Fritz (USA, n°9) - Darwin Blanch (USA)

À partir de 1 heure, heure française

Zeynep Sonmez (TUR) - Coco Gauff (USA, n°4)

Alexander Zverev (ALL, n°1) - Lorenzo Sonego (ITA)

Court Louis-Armstrong

À partir de 17 heures, heure française

Francisco Comesana (ARG) - Fabio Cobolli (ITA, n°5)

Mirra Andreeva (RUS, N°5) - Janice Tjen (IDN)

À partir de 1 heure, heure française

Adolfo Vallejo (PAR) - Gaël Monfils

Mary Stoiana (USA) - Alexandra Eala (PHI, n°17)

À partir de 17 heures, heure française

Thea Frodin (USA) - Elena Rybakina (KAZ, n°2)

Arthur Fery (GBR) - Lorenzo Musetti (ITA, n°13)

Iva Jovic (USA, n°14) - Magdalena Frech (POL)

Pas avant 23 heures, heure française

Andrea Guerrieri (ITA) - Alex De Minaur (AUS, n°6)

Stadium 17

À partir de 17 heures, heure française

Yulia Putintseva (KAZ) - Belinda Becic (SUI, n°12)

Daria Kasatkina (AUS) - Paula Badosa (ESP)

Rafael Jodar (ESP, n°12) - Thanasi Kokkinakis (AUS)

Marcos Giron (USA) - Ignacio Buse (PER, n°32)

À partir de 17 heures, heure française

Filip Misolic (AUT) - Francisco Cerundolo (ARG, n°24)

Anastasia Potapova (AUT, n°24) - Teresa Valentova (RTC)

Kaitlin Quevedo (ESP) - Elise Mertens (BEL, n°23)

Jan Choinski (GBR) - Botic Van de Zandschulp (HOL)

Court 6

À partir de 17 heures, heure française

Gabriela Knutson (RTC) - Eva Lys (ALL)

Lucie Havlickova (RTC) - Anna Bondar (HON)

Juan Manuel Cerundolo (ARG) - Arthur Gea

Magda Linette (POL) - Francesca Jones (GBR)

Court 7

À partir de 17 heures, heure française

Dane Sweeny (AUS) - Corentin Moutet

Darja Vidmanova (RTC) - Jessica Bouzas Maneiro (ESP)

Arantxa Rus (HOL) - Léolia Jeanjean

Court 10

À partir de 17 heures, heure française

Mattia Bellucci (ITA) - Zsombor Piros (HON)

Jesper De Jong (HOL) - Francesco Passaro (ITA)

Nikola Bartunkova (RTC) - Mayar Sherif (EGY)

Court 11

À partir de 17 heures, heure française

Nishesh Basavareddy (USA) - Tristan Schoolkate (AUS)

Tatjana Maria (ALL) - Jelena Ostapenko (LET, n°30)

Fabian Marozsan (HON) - Michael Zheng (USA)

Court 12

À partir de 17 heures, heure française

Maria Sakkari (GRE, n°32) - Robin Montgomery (USA)

Zizou Bergs (BEL, n°31) - Carlos Taberner (ESP)

Zachary Svajda (USA) - Daniel Altmaier (ALL)

Oleksandra Oliynykova (UKR) - Reese Brantmeier (USA)

Court 13

À partir de 17 heures, heure française

Yuliia Starodubtseva (UKR) - Ella Seidel (ALL)

Camilo Ugo Carabelli (ARG) - Jan-Lennard Struff (ALL)

Alex Molcan (SLQ) - Benjamin Bonzi

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