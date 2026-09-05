US Open : Géa, Bonzi, Zverev... Les scores et résultats du 3e tour

Florian Gregoire

US Open : Géa, Bonzi, Zverev... Les scores et résultats du 3e tour Suite et fin du 3e tour de l'US Open ce samedi 5 septembre avec des Français, découvrez tous les scores.

La troisième tour de l'US Open a commencé ce vendredi. Stefanos Tsitsipas s'est qualifié vendredi pour les huitièmes de finale de l'US Open en dominant le Tchèque Jiri Lehecka, tête de série n°18, en quatre sets (2-6, 6-1, 7-6 [3], 6-1). L'Américain Ben Shelton, tête de série n°8, a validé son billet pour les huitièmes de finale en battant Denis Shapovalov (7-6 [3], 6-7 [5], 6-3, 6-4) lors de la night session sur l'Arthur Ashe Stadium. Ca casse en revanche pour le Monégasque Valentin Vacherot, révélation de l'année après son titre au Masters 1000 de Shanghai, qui a été nettement dominé par l'Américain Frances Tiafoe (6-4, 6-2, 6-4) en seizièmes de finale.

Chez les femmes, Elina Svitolina, tête de série n°9, a été éliminée dès les seizièmes de finale par la Russe Anna Kalinskaya (6-3, 2-6, 6-3). Emma Navarro s'est imposée face à la Tchèque Karolina Muchova, finaliste de l'US Open l'an passé, sur le score de 6-3, 7-5.

Ce samedi, on suivra les rencontres de nos deux Français qui visent une qualification pour les huitièmes de finale. Arthur Géa affronte Michael Zheng avec un vrai coup à jouer alors que Benjamin Bonzi sera opposé à l'un des plus gros frappeurs du circuit, Karen Khachanov.

Les scores des matchs de l'US Open en direct

 

Les résultats du tableau masculin de l'US Open 

 

Les résultats du tableau féminin de l'US Open

 
Dernières mises à jour

- Ben Shelton écarte Denis Shapovalov et file en huitièmes

Au 3e tour de l'US Open, samedi 5 septembre 2026, Ben Shelton a validé son billet pour la suite du tournoi en dominant Denis Shapovalov au terme d'une rencontre relativement équilibrée (7-6, 6-7, 6-3, 6-4). Après un premier set accroché conclu au tie-break, Shapovalov a réussi à arracher un set pour recoller au score, prolongeant le suspense. Mais Shelton a haussé le ton dans la seconde partie du match, s'imposant dans les deux derniers sets pour finalement voir son adversaire craquer. Une victoire en quatre sets qui confirme la solidité de l'Américain sur la scène du Grand Chelem new-yorkais.

- Kalinskaya domine sans discussion Svitolina

Anna Kalinskaya s'est imposée face à Elina Svitolina au 3e tour de l'US Open, disputé samedi 5 septembre 2026 (6-3, 2-6, 6-3). Après un premier set nettement maîtrisé, Kalinskaya a connu un passage à vide, laissant Svitolina égaliser en balayant la deuxième manche. Mais dans le troisième set, la Russe a repris le contrôle des opérations, écrasant à nouveau son adversaire pour valider sa qualification. Un succès obtenu avec des écarts francs dans chaque manche, symbole d'une partie sans réelle bavure sur l'ensemble du match. Kalinskaya poursuit ainsi son parcours dans le tournoi new-yorkais après cette victoire en trois sets face à Svitolina.

- Frances Tiafoe écarte Valentin Vacherot et file en 8es de finale

Au 3e tour de l'US Open, samedi 5 septembre 2026, Frances Tiafoe s'est imposé face à Valentin Vacherot (6-4, 6-2, 6-4). Si le résultat final ne souffre d'aucune contestation, la physionomie du match a montré un Vacherot combatif, qui s'est accroché dans le premier set avant de céder. Tiafoe a su hausser le rythme pour creuser l'écart dans la deuxième manche, mais son adversaire n'a rien lâché et a fait douter par moments dans la dernière manche. Au final, la régularité et l'expérience de l'Américain ont fait la différence, lui permettant de valider sa qualification pour la suite du tournoi new-yorkais en trois sets.

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