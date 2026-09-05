US Open : Géa, Bonzi, Zverev... Les scores et résultats du 3e tour

Au 3e tour de l'US Open, samedi 5 septembre 2026, Ben Shelton a validé son billet pour la suite du tournoi en dominant Denis Shapovalov au terme d'une rencontre relativement équilibrée (7-6, 6-7, 6-3, 6-4). Après un premier set accroché conclu au tie-break, Shapovalov a réussi à arracher un set pour recoller au score, prolongeant le suspense. Mais Shelton a haussé le ton dans la seconde partie du match, s'imposant dans les deux derniers sets pour finalement voir son adversaire craquer. Une victoire en quatre sets qui confirme la solidité de l'Américain sur la scène du Grand Chelem new-yorkais.

Anna Kalinskaya s'est imposée face à Elina Svitolina au 3e tour de l'US Open, disputé samedi 5 septembre 2026 (6-3, 2-6, 6-3). Après un premier set nettement maîtrisé, Kalinskaya a connu un passage à vide, laissant Svitolina égaliser en balayant la deuxième manche. Mais dans le troisième set, la Russe a repris le contrôle des opérations, écrasant à nouveau son adversaire pour valider sa qualification. Un succès obtenu avec des écarts francs dans chaque manche, symbole d'une partie sans réelle bavure sur l'ensemble du match. Kalinskaya poursuit ainsi son parcours dans le tournoi new-yorkais après cette victoire en trois sets face à Svitolina.

Au 3e tour de l'US Open, samedi 5 septembre 2026, Frances Tiafoe s'est imposé face à Valentin Vacherot (6-4, 6-2, 6-4). Si le résultat final ne souffre d'aucune contestation, la physionomie du match a montré un Vacherot combatif, qui s'est accroché dans le premier set avant de céder. Tiafoe a su hausser le rythme pour creuser l'écart dans la deuxième manche, mais son adversaire n'a rien lâché et a fait douter par moments dans la dernière manche. Au final, la régularité et l'expérience de l'Américain ont fait la différence, lui permettant de valider sa qualification pour la suite du tournoi new-yorkais en trois sets.

22:58 - Emma Navarro écarte Karolina Muchova et file en huitièmes Au 3e tour de l'US Open, vendredi 4 septembre 2026, Emma Navarro s'est imposée face à Karolina Muchova (6-3, 7-5). Le premier set n'a laissé que peu d'occasions à la Tchèque, mais la suite du match a pris une tournure bien plus disputée. Muchova n'a rien lâché, a fait douter son adversaire et a résisté avec caractère dans un second set beaucoup plus serré. Malgré cette résistance, Navarro a su conserver sa concentration jusqu'au bout pour valider sa qualification en deux manches. Une victoire nette au tableau, mais obtenue au terme d'un combat plus âpre qu'annoncé face à une Muchova combative jusqu'au dernier point.

22:48 - Carlos Alcaraz écarte Yibing Wu et file au 4e tour Ce vendredi, à l'occasion du 3e tour de l'US Open, Carlos Alcaraz a validé son billet pour la suite du tournoi en dominant Yibing Wu (6-3, 6-4, 6-1). Si le score final ne laisse guère de place au doute, la physionomie du match a montré un adversaire qui n'a rien lâché dans le deuxième set, resserrant l'écart et faisant douter l'Espagnol par moments. Wu a vendu chèrement sa peau avant de céder du terrain dans une troisième manche plus nettement maîtrisée par Alcaraz. Une victoire solide qui confirme la montée en puissance du numéro un espagnol dans ce tournoi new-yorkais.

22:18 - Tommy Paul écarte Alexander Bublik au terme d'un combat dantesque Au 3e tour de l'US Open, disputé ce vendredi 4 septembre 2026, Tommy Paul est venu à bout d'Alexander Bublik au terme d'un véritable marathon en cinq sets (6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-3). Une rencontre très serrée, faite de retournements constants, où chaque protagoniste a tour à tour semblé prendre l'ascendant sans jamais parvenir à se détacher durablement. Après avoir laissé filer le troisième set au tie-break, Paul a su hausser son niveau de jeu pour dominer nettement la quatrième manche, avant de conclure ce combat exigeant lors d'un cinquième set décisif. Une victoire méritée qui envoie Tommy Paul au tour suivant du tournoi new-yorkais.

22:02 - Taylor Townsend écarte Diana Shnaider et file au 4e tour Au 3e tour de l'US Open, ce vendredi 4 septembre 2026, Taylor Townsend a validé son billet pour la suite du tournoi en disposant de Diana Shnaider (6-2, 6-7, 6-3). Solide d'entrée, l'Américaine a rapidement pris le contrôle de la rencontre avant que sa rivale ne se ressaisisse et ne vende chèrement sa peau dans une deuxième manche disputée jusqu'au tie-break. Shnaider a fait douter Townsend, mais celle-ci a su hausser son niveau au moment décisif pour reprendre l'ascendant dans l'ultime set et conclure logiquement cette confrontation en trois manches accrochées.

20:56 - Medvedev écarte Rinderknech et file au 4e tour Vendredi 4 septembre 2026, à l'occasion du 3e tour de l'US Open, Daniil Medvedev s'est imposé face à Arthur Rinderknech (6-4, 6-4, 6-4). Sur le papier, le score paraît sans appel, mais la physionomie de la rencontre a été plus disputée que ne le laisse penser cette victoire en trois sets. Le Français s'est accroché à chaque manche, faisant douter le Russe et vendant chèrement sa peau face à un adversaire pourtant solide. Medvedev a dû hausser le niveau pour conclure et valide ainsi sa qualification pour le tour suivant du tournoi new-yorkais.

20:22 - Jessica Pegula reconnaît malgré tout l'apport des influenceurs à l'expérience de l'US Open Si elle critique les débordements observés en tribunes, Jessica Pegula admet que l'US Open a su tirer parti de la présence des influenceurs, notamment pour promouvoir la nourriture, les boissons, les activités et les boutiques du site. Selon elle, cela fait partie intégrante de l'expérience proposée aux fans et peut inciter davantage de spectateurs à venir découvrir le tournoi. Mais l'Américaine estime que cette année, certains comportements sont allés "un peu trop loin", au point de perturber directement le déroulement des matchs.

20:00 - Jessica Pegula écarte Leylah Fernandez et file en 8e de finale Au 3e tour de l'US Open, ce vendredi 4 septembre 2026, Jessica Pegula a validé son billet pour la suite du tournoi en dominant Leylah Fernandez (1-6, 6-4, 6-3). Bousculée d'entrée, largement dominée dans la première manche, l'Américaine a dû hausser le ton pour renverser la vapeur. Fernandez a vendu chèrement sa peau dans un deuxième set disputé, s'accrochant point par point avant de céder. Pegula a ensuite fait la différence dans la dernière manche pour conclure une rencontre où son adversaire aura fait douter jusqu'au bout avant de s'incliner.

19:39 - Jessica Pegula dénonce à son tour le comportement des influenceurs à l'US Open Victorieuse de Sofia Kenin 6-3, 6-1 au deuxième tour de l'US Open, Jessica Pegula s'est montrée très critique envers les influenceurs présents dans les tribunes new-yorkaises. Pour l'Américaine, qui affronte Leylah Fernandez ce vendredi pour une place en huitièmes, ces créateurs de contenu ont perturbé plusieurs rencontres depuis le début du tournoi. Elle juge que voir des joueuses filmées ou photographiées avec des lampes pour selfies pendant qu'elles tentent de gagner leur match relève d'un "manque de respect".

18:44 - Aryna Sabalenka écarte Kamilla Rakhimova et file en huitièmes Au 3e tour de l'US Open, ce vendredi 4 septembre 2026, Aryna Sabalenka a validé son billet pour la suite du tournoi en dominant Kamilla Rakhimova (6-3, 6-4). Si le score final ne trompe pas sur la hiérarchie, la rencontre n'a pas été qu'une simple formalité : Rakhimova n'a rien lâché et a fait douter sa rivale à plusieurs reprises, notamment dans le second set où l'écart est resté longtemps réduit. Mais Sabalenka a su hausser son niveau aux moments clés pour refermer la porte et confirmer sa solidité sur cette surface, malgré une opposition qui a résisté plus que prévu avant de céder en deux manches.

18:40 - Osaka raconte les nuisances sonores subies lors de son premier tour à l'US Open Naomi Osaka est revenue sur les perturbations vécues lors de son entrée en lice à l'US Open, évoquant des cris du public si forts qu'ils étaient "clairement audibles" pendant l'échange. Selon elle, ce chahut a aussi dérangé son adversaire, et l'arbitre a dû demander le silence bien plus souvent que d'habitude. La joueuse japonaise précise que ce sont surtout les bruits, plus que les lumières évoquées par certains, qui ont nui à la concentration des joueuses.

18:34 - Sorana Cirstea écarte Jasmine Paolini Sorana Cirstea s'est qualifiée pour le 4e tour de l'US Open ce vendredi 4 septembre 2026 en dominant sans discussion Jasmine Paolini au 3e tour (6-3, 6-3). La Roumaine n'a fait qu'une bouchée de son adversaire, expédiant l'affaire en deux manches sans jamais laisser de doute sur l'issue de la rencontre. Chaque set a suivi le même scénario, avec un écart constant et net qui n'a laissé aucune ouverture à Paolini. Une prestation solide et maîtrisée de bout en bout, qui permet à Cirstea de poursuivre sereinement son parcours dans ce tournoi new-yorkais et de confirmer sa bonne forme du moment sur le circuit.

18:33 - Marta Kostyuk écarte Ekaterina Alexandrova et file au 4e tour Lors du 3e tour de l'US Open, ce vendredi 4 septembre 2026, Marta Kostyuk n'a fait qu'une bouchée d'Ekaterina Alexandrova. La joueuse ukrainienne domine sans discussion cette rencontre, s'imposant en deux manches (6-3, 6-2). Dès le premier set, l'écart se creuse nettement, et Kostyuk ne laisse aucune chance à son adversaire pour la suite du match. La seconde manche confirme cette tendance, avec une maîtrise constante qui ne souffre d'aucun relâchement. Une victoire nette et sans bavure qui permet à Marta Kostyuk de poursuivre sereinement son parcours dans ce tournoi new-yorkais, tandis qu'Ekaterina Alexandrova quitte la compétition à ce stade de la compétition.

18:00 - À l'US Open, Naomi Osaka appelle les influenceurs à plus de respect Qualifiée pour le troisième tour de l'US Open après sa victoire 6-2, 5-7, 6-1 contre Katerina Siniakova, Naomi Osaka a été interrogée sur la présence massive de créateurs de contenu dans les tribunes new-yorkaises. La double championne de Flushing Meadows estime que "si vous venez assister à un événement sportif, vous devez respecter le sport" et son étiquette. Elle reconnaît toutefois que ces influenceurs peuvent aussi faire découvrir le tennis à un nouveau public, à condition que tout soit mieux encadré.

11:31 - Iva Jovic écarte Francesca Jones et file au 3e tour Ce vendredi, à l'occasion du 2e tour de l'US Open, Iva Jovic a validé son billet pour la suite du tournoi en dominant Francesca Jones. Si le premier set s'est joué sur un léger écart, la seconde manche a vu Jones vendre chèrement sa peau, ne rien lâcher face à une adversaire qui a dû hausser son niveau de jeu pour conclure. Jovic finit par s'imposer (6-4, 6-4), confirmant sa solidité dans les moments clés malgré la résistance affichée par la Britannique tout au long de la rencontre disputée ce 4 septembre 2026.

11:31 - Rybakina poursuit sa route à l'US Open en dominant Bouzas Maneiro À l'US Open, au deuxième tour, ce vendredi 4 septembre 2026, Elena Rybakina a validé son billet pour le troisième tour en s'imposant face à Jessica Bouzas Maneiro (6-2, 6-4). Si le premier set a été maîtrisé sans grande difficulté, la suite du match a été plus disputée. Bouzas Maneiro s'est accrochée dans la deuxième manche, vendant chèrement sa peau face à une adversaire déterminée à conclure rapidement. Malgré cette résistance, Rybakina a su garder le contrôle des échanges et conclure la rencontre en deux sets. Une victoire nette au tableau final, mais qui n'aura pas été acquise sans un minimum de résistance de la part de l'Espagnole, qui a tenu bon avant de céder dans le second set.

11:31 - Coco Gauff écarte Paula Badosa et file au 3e tour Coco Gauff s'est qualifiée pour le 3e tour de l'US Open ce vendredi 4 septembre 2026, en battant Paula Badosa (6-4, 7-6). Solide dans le premier set, l'Américaine a rapidement pris l'ascendant pour le conclure 6-4. Mais Badosa a résisté avec courage dans la seconde manche, s'accrochant point par point et poussant Gauff jusqu'au tie-break. La pression est montée d'un cran, l'Espagnole a fait douter, mais Gauff a su garder son sang-froid dans les moments clés pour valider sa place au tour suivant. Une victoire nette au tableau final, mais qui n'a rien eu d'une formalité sur le court.

11:30 - Michael Zheng écarte Yunchaokete Bu et file au 3e tour Au 2e tour de l'US Open, vendredi 4 septembre 2026, Michael Zheng s'est imposé face à Yunchaokete Bu au terme d'un match disputé (6-3, 2-6, 6-2, 6-3). Solide d'entrée, Zheng a remporté la première manche avant de voir son adversaire réagir avec force pour égaliser. Bu a réussi à arracher un set, montrant une belle résistance, mais il a fini par craquer dans la seconde partie de la rencontre. Zheng a repris le contrôle dans le troisième set puis a su conclure dans le quatrième pour valider sa qualification. Un succès en quatre manches qui confirme sa progression dans ce tournoi new-yorkais.

11:30 - Learner Tien élimine Gaël Monfils au 2e tour de l'US Open Au deuxième tour de l'US Open, ce vendredi 4 septembre 2026, Learner Tien s'est imposé face à Gaël Monfils (6-3, 6-4, 6-3). Une victoire nette sur le score final, mais qui n'a pas été acquise sans résistance. Monfils n'a rien lâché et s'est accroché tout au long de la rencontre, obligeant son adversaire à hausser le niveau pour conclure chaque manche. Tien a néanmoins su maintenir la pression et confirmer sa supériorité au fil des trois sets, se qualifiant ainsi pour le tour suivant du tournoi new-yorkais.

11:30 - Zverev écarte Halys au terme d'un combat dantesque Alexander Zverev s'est qualifié pour le troisième tour de l'US Open ce vendredi 4 septembre 2026, au terme d'un long combat contre Quentin Halys. Les deux joueurs se sont livrés à une rencontre très serrée, disputée jusqu'à la dernière balle sur cinq sets (6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3). Après avoir viré en tête, Zverev a vu Halys revenir à chaque fois, dans un match d'une intensité rare où aucun des deux n'a voulu céder. Ce combat dantesque a finalement basculé en faveur de l'Allemand, qui s'impose dans le money-time et poursuit son parcours dans le tournoi new-yorkais.

10:01 - Gauff au 3e tour L'Américaine Coco Gauff (4e) a plié son deuxième tour en deux sets (6-4, 7-6) à l'US Open jeudi face à l'Espagnole Paula Badosa (87e)

09:31 - Rybakina a déroulé La numéro 2 mondiale Elena Rybakina n'a laissé aucun espoir à Jessica Bouzas Maneiro (105e) pour rallier le troisième tour de l'US Open avec sa sèche victoire 6-2, 6-4.

09:06 - Bonzi également au 3e tour Benjamin Bonzi (97e) a fait forte impression (6-2, 7-6, 6-0) jeudi en dominant le Péruvien Ignacio Buse (30e), tête de série n°32, pour s'offrir un troisième tour à l'US Open.

08:55 - Géa au 3e tour Arthur Géa (87e) a atteint jeudi, pour la première fois de sa jeune carrière, le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem à l'US Open grâce à sa victoire nette sur l'Américain Zachary Svajda (80e), 5-7, 6-3, 6-2, 6-2.