US Open : l'heure des huitièmes de finale, les scores et résultats en direct

Ce dimanche 6 septembre 2026, à l'occasion des huitièmes de finale de l'US Open, Aryna Sabalenka a validé son billet pour le tour suivant en dominant Taylor Townsend (6-4, 6-3). Si le score final ne souffre d'aucune contestation, la physionomie du match a montré une opposition plus disputée qu'il n'y paraît. Dans le premier set, Townsend a résisté avec ténacité, vendant chèrement sa peau avant de céder 6-4. Sabalenka a ensuite resserré son jeu pour conclure plus nettement 6-3 et composter, sans trembler davantage, son ticket pour la suite du tournoi new-yorkais.

Au 3e tour de l'US Open, dimanche 6 septembre 2026, Learner Tien a dominé Jakub Mensik au bout d'un véritable marathon (6-3, 1-6, 6-7, 6-3, 6-4). Cinq sets d'une intensité rare, où chaque joueur a répondu coup pour coup sans jamais lâcher prise. Après un début favorable à Tien, Mensik a renversé la vapeur avant de s'accrocher dans un troisième set disputé jusqu'au tie-break. Mais Learner Tien a su hausser son niveau dans les moments décisifs, s'imposant finalement au terme d'un long combat qui restera comme l'un des chocs marquants de ce tour à Flushing Meadows.

Alexander Zverev s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'US Open ce dimanche 6 septembre 2026, en dominant Alejandro Tabilo au 3e tour (6-2, 7-6, 6-2). Si les premier et troisième sets ont vu l'Allemand imposer facilement son jeu, la deuxième manche a offert un tout autre scénario. Tabilo n'a rien lâché, poussant Zverev jusqu'au tie-break et le faisant douter à plusieurs reprises. Le Chilien a vendu chèrement sa peau, mais n'a finalement pas réussi à inquiéter davantage son adversaire, qui a repris ses esprits pour conclure sans trembler dans le dernier set. Une victoire nette au tableau, mais qui n'a pas été acquise sans résistance face à un Tabilo accrocheur.

05:04 - Elena Rybakina écarte Yulia Starodubtseva et file au 4e tour À l'occasion du 3e tour de l'US Open, ce dimanche 6 septembre 2026, Elena Rybakina a validé son billet pour le tour suivant face à Yulia Starodubtseva (7-6, 6-3). Le premier set a été particulièrement disputé, tranché au tie-break après que Starodubtseva s'est accrochée face à une Rybakina d'abord poussée dans ses retranchements. La joueuse kazakhe a ensuite haussé son niveau de jeu pour breaker et sécuriser la seconde manche 6-3, malgré une adversaire qui a vendu chèrement sa peau jusqu'au bout. Une victoire nette au final, mais qui n'aura pas été acquise sans résistance. Elena Rybakina poursuit ainsi son parcours dans ce tournoi.

04:18 - Iva Jovic écarte Alexandra Eala et file en huitièmes Au 3e tour de l'US Open, disputé ce dimanche 6 septembre 2026, Iva Jovic a validé son billet pour la suite du tournoi face à Alexandra Eala (7-5, 3-6, 6-5). Le premier set a vu Eala s'accrocher jusqu'au bout avant de céder. Dans la deuxième manche, la Philippine a fait douter Jovic en renversant la tendance. Mais dans le troisième set, Jovic a repris la main et a fini par s'imposer, malgré une résistance certaine de son adversaire. Une victoire nette au final, mais obtenue au terme d'un match disputé où Eala a existé jusqu'au bout.

03:42 - Naomi Osaka écarte Elise Mertens et file en huitièmes Au 3e tour de l'US Open, ce dimanche 6 septembre 2026, Naomi Osaka a validé son billet pour la suite du tournoi en dominant Elise Mertens (6-3, 3-6, 6-5). Solide d'entrée, la Japonaise a remporté la première manche avant de voir la Belge revenir fort et égaliser à une manche partout. Mertens a résisté avec crânerie dans l'ultime set, vendant chèrement sa peau et faisant douter son adversaire jusqu'au bout. Mais Osaka a su hausser son niveau au moment décisif pour conclure 6-5 et arracher une victoire nette, quoique disputée, qui lui ouvre les portes du tour suivant.

23:25 - Luciano Darderi élimine Dane Sweeny et file en huitièmes Au 3e tour de l'US Open, samedi 5 septembre 2026, Luciano Darderi s'est imposé face à Dane Sweeny (6-4, 6-3, 6-3). Le premier set a été le plus disputé de la rencontre : Sweeny n'a rien lâché et s'est accroché face à un Darderi solide, avant de céder sur le fil. Une fois cette manche initiale conclue, l'Italien a su hausser le ton pour creuser l'écart et refuser à son adversaire la moindre occasion de revenir dans le match. Sweeny a résisté par séquences, mais Darderi a maîtrisé l'ensemble des débats pour valider sa qualification en trois sets et poursuivre son parcours dans le tournoi new-yorkais.

23:20 - Coco Gauff se hisse en huitièmes de finale de l'US Open aux dépens de Cristina Bucsa Coco Gauff a validé son billet pour le prochain tour de l'US Open en s'imposant face à Cristina Bucsa au 3e tour, ce samedi 5 septembre 2026 (6-3, 6-4). Une victoire en deux sets, mais pas sans résistance : l'Espagnole s'est accrochée dans la seconde manche, n'a rien lâché face aux offensives de l'Américaine et a longtemps fait douter avant de céder 6-4. Un scénario qui illustre la solidité de Gauff, capable de conclure sans trembler malgré l'opposition rencontrée. La favorite poursuit ainsi son parcours dans le tournoi et se rapproche un peu plus des tours suivants du tableau final.

23:20 - Karen Khachanov écarte Benjamin Bonzi et file en 8e de finale Au 3e tour de l'US Open, samedi 5 septembre 2026, Karen Khachanov s'est imposé face à Benjamin Bonzi (6-3, 6-2, 6-4). Le Russe a rapidement pris les commandes de la rencontre, s'appuyant sur sa puissance pour dominer les débats. Mais Bonzi n'a pas rendu les armes facilement : dans le troisième set, le Français s'est accroché et a vendu chèrement sa peau, réduisant l'écart avant de céder. Une victoire nette dans les chiffres, mais qui n'a pas été acquise sans résistance de la part du Nîmois. Khachanov poursuit ainsi son parcours dans le tableau new-yorkais.

22:29 - Iga Swiatek élimine Marie Bouzkova et file en huitièmes Au troisième tour de l'US Open, samedi 5 septembre 2026, Iga Swiatek s'est qualifiée pour le tour suivant en dominant Marie Bouzkova (7-6, 7-6). Un score qui, à première vue, semble sans appel, mais qui cache une opposition bien plus disputée que prévu. Bouzkova a vendu chèrement sa peau dans les deux manches, poussant sa rivale jusqu'au tie-break à chaque fois. Elle n'a rien lâché face à une Swiatek pourtant solide, obligeant la Polonaise à hausser son niveau de jeu dans les moments clés pour finalement s'imposer en deux sets serrés et valider sa place au tour suivant du tournoi new-yorkais.

22:04 - Alexander Blockx écarte Flavio Cobolli et file au 4e tour Au 3e tour de l'US Open, samedi 5 septembre 2026, Alexander Blockx s'est imposé face à Flavio Cobolli au terme d'un match disputé (6-7, 6-3, 6-0, 6-3). L'Italien avait pourtant bien démarré, remportant la première manche et laissant entrevoir une belle résistance. Mais Blockx a su hausser son niveau de jeu, renversant la tendance dans le deuxième set avant de dérouler totalement dans le troisième, complètement à sens unique. Cobolli, malgré quelques sursauts dans la quatrième manche, n'a pu empêcher son adversaire de conclure. Une victoire solide qui permet à Alexander Blockx de poursuivre son parcours à New York, tandis que Flavio Cobolli quitte le tournoi après avoir réussi à arracher un set avant de craquer.

21:34 - Cerundolo écarte Fritz au terme d'un combat dantesque Au terme d'un long combat disputé au 3e tour de l'US Open ce samedi 5 septembre 2026, Francisco Cerundolo a fini par avoir raison de Taylor Fritz dans un véritable match fleuve (3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4). Dominé sur les deux premières manches, l'Argentin a puisé dans ses ressources pour renverser la vapeur et faire basculer la rencontre en sa faveur. Set après set, l'intensité n'a jamais faibli, chaque joueur repoussant l'échéance jusqu'aux ultimes échanges. Un affrontement à cinq sets qui restera comme l'un des plus disputés de ce tour, et qui voit Cerundolo poursuivre son parcours à New York au détriment de Fritz.

20:44 - Mirra Andreeva poursuit sa route à l'US Open en dominant Nikola Bartunkova En ce samedi 5 septembre 2026, Mirra Andreeva a validé son ticket pour le tour suivant de l'US Open en s'imposant face à Nikola Bartunkova au 3e tour du tournoi (6-2, 7-6). Si le premier set n'a laissé que peu d'espoir à son adversaire, la suite du match a pris une tout autre tournure. Bartunkova n'a rien lâché, a fait douter Andreeva et a vendu chèrement sa peau jusqu'au bout du deuxième set, disputé au tie-break. Une résistance qui n'aura toutefois pas suffi à renverser la tendance. Andreeva confirme ainsi son bon parcours new-yorkais et poursuit son aventure dans ce tableau, avec la confiance d'une victoire arrachée face à une opposante qui n'a jamais rien cédé facilement.

19:38 - Qinwen Zheng écarte Madison Keys et file en 8e de finale Qinwen Zheng s'est qualifiée pour le tour suivant de l'US Open en dominant Madison Keys au 3e tour, samedi 5 septembre 2026 (1-6, 7-6, 6-5). Après un premier set nettement à l'avantage de la Chinoise, l'Américaine a résisté et fait douter dans la deuxième manche, poussée jusqu'au tie-break. Madison Keys n'a rien lâché et a maintenu la pression dans le set décisif, serré jusqu'au bout. Mais Qinwen Zheng a su conclure la rencontre, confirmant sa solidité dans les moments clés malgré une opposition qui a longtemps tenu tête. Une victoire nette au final, mais obtenue au prix d'un réel combat sur le court.

18:53 - Anastasia Potapova écarte Amanda Anisimova et file au 4e tour Anastasia Potapova s'est qualifiée pour le tour suivant de l'US Open ce samedi 5 septembre 2026, en dominant Amanda Anisimova au 3e tour (6-2, 7-5). Le premier set n'a laissé aucune place au doute, Potapova imposant rapidement son rythme. Mais Anisimova a fait douter Potapova dans la seconde manche, s'accrochant point après point et vendant chèrement sa peau face à une adversaire pourtant solide. Il a fallu attendre 7-5 pour que Potapova referme la partie et valide sa place au tour suivant. Une victoire nette au final, mais qui n'aura pas été de tout repos face à une Anisimova combative jusqu'au bout.

08:12 - Ben Shelton écarte Denis Shapovalov et file en huitièmes Au 3e tour de l'US Open, samedi 5 septembre 2026, Ben Shelton a validé son billet pour la suite du tournoi en dominant Denis Shapovalov au terme d'une rencontre relativement équilibrée (7-6, 6-7, 6-3, 6-4). Après un premier set accroché conclu au tie-break, Shapovalov a réussi à arracher un set pour recoller au score, prolongeant le suspense. Mais Shelton a haussé le ton dans la seconde partie du match, s'imposant dans les deux derniers sets pour finalement voir son adversaire craquer. Une victoire en quatre sets qui confirme la solidité de l'Américain sur la scène du Grand Chelem new-yorkais.

05:31 - Kalinskaya domine sans discussion Svitolina Anna Kalinskaya s'est imposée face à Elina Svitolina au 3e tour de l'US Open, disputé samedi 5 septembre 2026 (6-3, 2-6, 6-3). Après un premier set nettement maîtrisé, Kalinskaya a connu un passage à vide, laissant Svitolina égaliser en balayant la deuxième manche. Mais dans le troisième set, la Russe a repris le contrôle des opérations, écrasant à nouveau son adversaire pour valider sa qualification. Un succès obtenu avec des écarts francs dans chaque manche, symbole d'une partie sans réelle bavure sur l'ensemble du match. Kalinskaya poursuit ainsi son parcours dans le tournoi new-yorkais après cette victoire en trois sets face à Svitolina.

03:15 - Frances Tiafoe écarte Valentin Vacherot et file en 8es de finale Au 3e tour de l'US Open, samedi 5 septembre 2026, Frances Tiafoe s'est imposé face à Valentin Vacherot (6-4, 6-2, 6-4). Si le résultat final ne souffre d'aucune contestation, la physionomie du match a montré un Vacherot combatif, qui s'est accroché dans le premier set avant de céder. Tiafoe a su hausser le rythme pour creuser l'écart dans la deuxième manche, mais son adversaire n'a rien lâché et a fait douter par moments dans la dernière manche. Au final, la régularité et l'expérience de l'Américain ont fait la différence, lui permettant de valider sa qualification pour la suite du tournoi new-yorkais en trois sets.

22:58 - Emma Navarro écarte Karolina Muchova et file en huitièmes Au 3e tour de l'US Open, vendredi 4 septembre 2026, Emma Navarro s'est imposée face à Karolina Muchova (6-3, 7-5). Le premier set n'a laissé que peu d'occasions à la Tchèque, mais la suite du match a pris une tournure bien plus disputée. Muchova n'a rien lâché, a fait douter son adversaire et a résisté avec caractère dans un second set beaucoup plus serré. Malgré cette résistance, Navarro a su conserver sa concentration jusqu'au bout pour valider sa qualification en deux manches. Une victoire nette au tableau, mais obtenue au terme d'un combat plus âpre qu'annoncé face à une Muchova combative jusqu'au dernier point.

22:48 - Carlos Alcaraz écarte Yibing Wu et file au 4e tour Ce vendredi, à l'occasion du 3e tour de l'US Open, Carlos Alcaraz a validé son billet pour la suite du tournoi en dominant Yibing Wu (6-3, 6-4, 6-1). Si le score final ne laisse guère de place au doute, la physionomie du match a montré un adversaire qui n'a rien lâché dans le deuxième set, resserrant l'écart et faisant douter l'Espagnol par moments. Wu a vendu chèrement sa peau avant de céder du terrain dans une troisième manche plus nettement maîtrisée par Alcaraz. Une victoire solide qui confirme la montée en puissance du numéro un espagnol dans ce tournoi new-yorkais.

22:18 - Tommy Paul écarte Alexander Bublik au terme d'un combat dantesque Au 3e tour de l'US Open, disputé ce vendredi 4 septembre 2026, Tommy Paul est venu à bout d'Alexander Bublik au terme d'un véritable marathon en cinq sets (6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-3). Une rencontre très serrée, faite de retournements constants, où chaque protagoniste a tour à tour semblé prendre l'ascendant sans jamais parvenir à se détacher durablement. Après avoir laissé filer le troisième set au tie-break, Paul a su hausser son niveau de jeu pour dominer nettement la quatrième manche, avant de conclure ce combat exigeant lors d'un cinquième set décisif. Une victoire méritée qui envoie Tommy Paul au tour suivant du tournoi new-yorkais.

22:02 - Taylor Townsend écarte Diana Shnaider et file au 4e tour Au 3e tour de l'US Open, ce vendredi 4 septembre 2026, Taylor Townsend a validé son billet pour la suite du tournoi en disposant de Diana Shnaider (6-2, 6-7, 6-3). Solide d'entrée, l'Américaine a rapidement pris le contrôle de la rencontre avant que sa rivale ne se ressaisisse et ne vende chèrement sa peau dans une deuxième manche disputée jusqu'au tie-break. Shnaider a fait douter Townsend, mais celle-ci a su hausser son niveau au moment décisif pour reprendre l'ascendant dans l'ultime set et conclure logiquement cette confrontation en trois manches accrochées.

20:56 - Medvedev écarte Rinderknech et file au 4e tour Vendredi 4 septembre 2026, à l'occasion du 3e tour de l'US Open, Daniil Medvedev s'est imposé face à Arthur Rinderknech (6-4, 6-4, 6-4). Sur le papier, le score paraît sans appel, mais la physionomie de la rencontre a été plus disputée que ne le laisse penser cette victoire en trois sets. Le Français s'est accroché à chaque manche, faisant douter le Russe et vendant chèrement sa peau face à un adversaire pourtant solide. Medvedev a dû hausser le niveau pour conclure et valide ainsi sa qualification pour le tour suivant du tournoi new-yorkais.

20:22 - Jessica Pegula reconnaît malgré tout l'apport des influenceurs à l'expérience de l'US Open Si elle critique les débordements observés en tribunes, Jessica Pegula admet que l'US Open a su tirer parti de la présence des influenceurs, notamment pour promouvoir la nourriture, les boissons, les activités et les boutiques du site. Selon elle, cela fait partie intégrante de l'expérience proposée aux fans et peut inciter davantage de spectateurs à venir découvrir le tournoi. Mais l'Américaine estime que cette année, certains comportements sont allés "un peu trop loin", au point de perturber directement le déroulement des matchs.

20:00 - Jessica Pegula écarte Leylah Fernandez et file en 8e de finale Au 3e tour de l'US Open, ce vendredi 4 septembre 2026, Jessica Pegula a validé son billet pour la suite du tournoi en dominant Leylah Fernandez (1-6, 6-4, 6-3). Bousculée d'entrée, largement dominée dans la première manche, l'Américaine a dû hausser le ton pour renverser la vapeur. Fernandez a vendu chèrement sa peau dans un deuxième set disputé, s'accrochant point par point avant de céder. Pegula a ensuite fait la différence dans la dernière manche pour conclure une rencontre où son adversaire aura fait douter jusqu'au bout avant de s'incliner.

19:39 - Jessica Pegula dénonce à son tour le comportement des influenceurs à l'US Open Victorieuse de Sofia Kenin 6-3, 6-1 au deuxième tour de l'US Open, Jessica Pegula s'est montrée très critique envers les influenceurs présents dans les tribunes new-yorkaises. Pour l'Américaine, qui affronte Leylah Fernandez ce vendredi pour une place en huitièmes, ces créateurs de contenu ont perturbé plusieurs rencontres depuis le début du tournoi. Elle juge que voir des joueuses filmées ou photographiées avec des lampes pour selfies pendant qu'elles tentent de gagner leur match relève d'un "manque de respect".

18:44 - Aryna Sabalenka écarte Kamilla Rakhimova et file en huitièmes Au 3e tour de l'US Open, ce vendredi 4 septembre 2026, Aryna Sabalenka a validé son billet pour la suite du tournoi en dominant Kamilla Rakhimova (6-3, 6-4). Si le score final ne trompe pas sur la hiérarchie, la rencontre n'a pas été qu'une simple formalité : Rakhimova n'a rien lâché et a fait douter sa rivale à plusieurs reprises, notamment dans le second set où l'écart est resté longtemps réduit. Mais Sabalenka a su hausser son niveau aux moments clés pour refermer la porte et confirmer sa solidité sur cette surface, malgré une opposition qui a résisté plus que prévu avant de céder en deux manches.

18:40 - Osaka raconte les nuisances sonores subies lors de son premier tour à l'US Open Naomi Osaka est revenue sur les perturbations vécues lors de son entrée en lice à l'US Open, évoquant des cris du public si forts qu'ils étaient "clairement audibles" pendant l'échange. Selon elle, ce chahut a aussi dérangé son adversaire, et l'arbitre a dû demander le silence bien plus souvent que d'habitude. La joueuse japonaise précise que ce sont surtout les bruits, plus que les lumières évoquées par certains, qui ont nui à la concentration des joueuses.

18:34 - Sorana Cirstea écarte Jasmine Paolini Sorana Cirstea s'est qualifiée pour le 4e tour de l'US Open ce vendredi 4 septembre 2026 en dominant sans discussion Jasmine Paolini au 3e tour (6-3, 6-3). La Roumaine n'a fait qu'une bouchée de son adversaire, expédiant l'affaire en deux manches sans jamais laisser de doute sur l'issue de la rencontre. Chaque set a suivi le même scénario, avec un écart constant et net qui n'a laissé aucune ouverture à Paolini. Une prestation solide et maîtrisée de bout en bout, qui permet à Cirstea de poursuivre sereinement son parcours dans ce tournoi new-yorkais et de confirmer sa bonne forme du moment sur le circuit.