US Open : l'heure des huitièmes de finale, les scores et résultats en direct

Florian Gregoire

US Open : l'heure des huitièmes de finale, les scores et résultats en direct Début de la deuxième et dernière semaine de l'US Open avec le coup d'envoi des huitièmes de finale.

La partie de tableau de ce dimanche ne verra plus aucun français. Mais on suivra Carlos Alcaraz, opposé à Tommy Paul. Et deux autres belles affiches : Ben Shelton face à Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev contre Frances Tiafoe. Chez les femmes, Aryna Sabalenka et Jessica Pegula vont tenter de rejoindre les quarts de finale et on suivra l'un des chocs, Marta Kostyuk contre Linda Noskova, la lauréate sortante de Wimbledon.

Les scores des matchs de l'US Open en direct

 

Les résultats du tableau masculin de l'US Open 

 

Les résultats du tableau féminin de l'US Open

 
Dernières mises à jour

- Sabalenka poursuit sa route à l'US Open en écartant Townsend

Ce dimanche 6 septembre 2026, à l'occasion des huitièmes de finale de l'US Open, Aryna Sabalenka a validé son billet pour le tour suivant en dominant Taylor Townsend (6-4, 6-3). Si le score final ne souffre d'aucune contestation, la physionomie du match a montré une opposition plus disputée qu'il n'y paraît. Dans le premier set, Townsend a résisté avec ténacité, vendant chèrement sa peau avant de céder 6-4. Sabalenka a ensuite resserré son jeu pour conclure plus nettement 6-3 et composter, sans trembler davantage, son ticket pour la suite du tournoi new-yorkais.

- Learner Tien renverse Jakub Mensik au terme d'un combat dantesque

Au 3e tour de l'US Open, dimanche 6 septembre 2026, Learner Tien a dominé Jakub Mensik au bout d'un véritable marathon (6-3, 1-6, 6-7, 6-3, 6-4). Cinq sets d'une intensité rare, où chaque joueur a répondu coup pour coup sans jamais lâcher prise. Après un début favorable à Tien, Mensik a renversé la vapeur avant de s'accrocher dans un troisième set disputé jusqu'au tie-break. Mais Learner Tien a su hausser son niveau dans les moments décisifs, s'imposant finalement au terme d'un long combat qui restera comme l'un des chocs marquants de ce tour à Flushing Meadows.

- Zverev écarte Tabilo et file en huitièmes

Alexander Zverev s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'US Open ce dimanche 6 septembre 2026, en dominant Alejandro Tabilo au 3e tour (6-2, 7-6, 6-2). Si les premier et troisième sets ont vu l'Allemand imposer facilement son jeu, la deuxième manche a offert un tout autre scénario. Tabilo n'a rien lâché, poussant Zverev jusqu'au tie-break et le faisant douter à plusieurs reprises. Le Chilien a vendu chèrement sa peau, mais n'a finalement pas réussi à inquiéter davantage son adversaire, qui a repris ses esprits pour conclure sans trembler dans le dernier set. Une victoire nette au tableau, mais qui n'a pas été acquise sans résistance face à un Tabilo accrocheur.

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