US Open : la fin des quarts de finale, scores et résultats en direct

Florian Gregoire

US Open : la fin des quarts de finale, scores et résultats en direct Fin des quarts de finale de l'US Open ce mercredi avec un enjeu majeur dans le tableau féminin.

Une nuit de folie à l'US Open. Pour le coup d'envoi des quarts de finale, le dernier Grand Chelem de l'année a offert un match spectaculaire entre Ben Shelton et Carlos Alcaraz avec un match en cinq sets et jusqu'à plus de 3h du matin aux Etats-Unis avec pour conclure, l'élimination de l'Espagnol. Mal embarqué dans son quart de finale cette nuit, Frances Tiafoe s'est finalement imposé face au surprenant Alex Michelsen (5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 [10-6]). Bousculée par Linda Noskova et menée dans le troisième set, Aryna Sabalenka a réussi à s'arracher pour renverser le match (7-6 [1], 3-6, 7-6 [7]) et se qualifier pour les demi-finales de l'US Open, pour la sixième fois de suite.

Dans la soirée de mercredi jusqu'à jeudi, fin des quarts de finale avec encore des matchs surprenants à ce stade de la compétition avec un Khachanov face au Belge Blockx avant le match du grand favori de cette fin de tournoi, Alexander Zverev contre le Néerlandais Botic Van De Zandschulp. Chez les femmes, Rybakina va tenter de rejoindre les demi-finales et obtenir la place de numéro 1 mondiale pour la première fois de sa carrière face à Zheng et on suivra le match entre Andreeva et Gauff.

Les scores des matchs de l'US Open en direct

 

Les résultats du tableau masculin de l'US Open 

 

Les résultats du tableau féminin de l'US Open

 
Dernières mises à jour

- Alcaraz heureux

"Mon objectif était d'y aller, de jouer, de disputer ce genre de match, tout en étant en bonne santé. C'était très serré, vraiment très serré. Je suis un peu déçu de ne pas m'être imposé, mais je suis heureux et fier de la façon dont je me suis battu après le troisième set. Physiquement, j'étais vraiment fatigué, mais j'ai trouvé le moyen de me remobiliser et de donner encore davantage. Dans le cinquième set, j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux, mais j'affrontais quelqu'un qui est une véritable bête. Shelton est un joueur incroyable, très puissant. Il a simplement su très bien gérer chaque situation. Bravo à lui. Mais je quitte le court heureux, avec le sourire et en bonne santé, et c'est tout ce dont j'ai besoin" a expliqué Carlos Alcaraz après son élimination en quart de finale à l'US Open.

- Ben Shelton écarte Carlos Alcaraz au terme d'un marathon

En quarts de finale de l'US Open, mercredi 9 septembre 2026, Ben Shelton s'est imposé face à Carlos Alcaraz au bout d'un scénario interminable (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6). Les deux joueurs se sont livrés à une bataille de tous les instants, chacun répondant coup pour coup sans jamais laisser l'autre prendre le dessus durablement. Menés par des retournements de situation d'un set à l'autre, les débats ont basculé à plusieurs reprises avant que Shelton ne parvienne à conclure ce marathon sur le score final de 7-6 dans la cinquième manche.

- Jessica Pegula écarte Emma Navarro

Jessica Pegula s'est qualifiée pour les demi-finales de l'US Open ce mercredi 9 septembre 2026, en venant à bout d'Emma Navarro au terme d'un quart de finale disputé (3-6, 6-4, 6-3). Bousculée d'entrée après avoir cédé le premier set, Pegula n'a rien lâché et a repoussé les assauts de son adversaire pour recoller au score. Solide dans les moments clés des deuxième et troisième manches, elle a fini par faire la différence pour s'imposer en trois sets.

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