US Open : la fin pour Monfils en Grand Chelem, Géa et Bonzi au 3e tour, scores et résultats

Gaël Monfils a tiré sa révérence en Grand Chelem après son élimination au 2e tour de l'US Open ce vendredi 4 septembre.

Le 201e match en Grand Chelem de Gaël Monfils sera le dernier. Le Français a été éliminé au 2e tour de l'US Open par l'Américain Learner Tien, le et tire sa révérence sur le Louis Armstrong Stadium en trois set 6-3, 6-4, 6-3 devant un public tout acquis à sa cause malgré la nationalité de son adversaire. "C'était mon dernier. Je savais que ça allait être très dur et ils m'ont aidé jusqu'au bout. Ils n'ont pas forcément voulu desservir Learner, mais ils voulaient plus célébrer un peu tout ça (...) Tout cet amour fait que vous êtes mon deuxième public préféré après Paris évidemment, mais vous êtes tout là-haut. J'espère vous avoir offert de bons shows. Merci à tous !" Notons dans cette soirée les qualifications au 3e tour des Français Benjamin Bonzi et Arthur Géa.

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Dernières mises à jour

09:31 - Rybakina a déroulé La numéro 2 mondiale Elena Rybakina n'a laissé aucun espoir à Jessica Bouzas Maneiro (105e) pour rallier le troisième tour de l'US Open avec sa sèche victoire 6-2, 6-4. 09:06 - Bonzi également au 3e tour Benjamin Bonzi (97e) a fait forte impression (6-2, 7-6, 6-0) jeudi en dominant le Péruvien Ignacio Buse (30e), tête de série n°32, pour s'offrir un troisième tour à l'US Open. 08:55 - Géa au 3e tour Arthur Géa (87e) a atteint jeudi, pour la première fois de sa jeune carrière, le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem à l'US Open grâce à sa victoire nette sur l'Américain Zachary Svajda (80e), 5-7, 6-3, 6-2, 6-2. 08:29 - Zverev s'en sort en 5 sets face à Halys Après avoir battu Lorenzo Sonego en cinq sets au premier tour de l'US Open, Alexander Zverev a encore eu besoin de cinq manches pour se qualifier face au Français Quentin Halys (6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3) en 4h33, il jouera face au Chilien Alejandro Tabilo au 3e tour. 08:24 - Aliassime éliminé Le 4e mondial canadien, Félix Auger-Aliassime, demi-finaliste à Flushing Meadows l'an passé, a pris la porte à l'US Open dès le deuxième tour, battu par le Russe, Karen Khachanov en quatre sets (6-7 [5], 6-3, 6-2, 6-2). LIRE PLUS

Les deux semaines du dernier tour du Grand Chelem à l'US Open, seront à suivre sur les antennes d'Eurosport en exclusivité à partir de 17h tous les soirs jusqu'au petit matin en France.