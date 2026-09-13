US Open : la finale inédite et indécise Zverev - Shelton, scores et résultats en direct

Florian Gregoire

US Open : la finale inédite et indécise Zverev - Shelton, scores et résultats en direct Place à la grande finale de l'US Open ce dimanche avec le duel inédit entre Ben Shelton et Alexander Zverev.

Alexander Zverev affronte Ben Shelton, tête de série numéro 8, ce dimanche 13 septembre pour la finale de l'US Open. L’Allemand dispute sa troisième finale de Grand Chelem de l’année, alors que l’Américain a l’occasion de décrocher, à 23 ans, le premier Majeur de sa carrière. La finale débute à 20h en France.

Elena Rybakina a remporté ce samedi soir son premier titre à l'US Open en battant Aryna Sabalenka en finale (6-4, 5-7, 6-2). La Kazakhstanaise de 27 ans s'est imposée après 2h21 de jeu dans un match à rebondissements. Il s'agit de son troisième titre du Grand Chelem, après Wimbledon en 2022 et l'Open d'Australie plus tôt cette année, déjà aux dépens de Sabalenka. Au-delà du trophée, Elena Rybakina réalise un coup double à New York : elle ravira dès lundi la place de numéro 1 mondiale à Aryna Sabalenka. Une consécration pour la joueuse de 27 ans, qui confirme sa suprématie sur dur face à la Biélorusse, disputant là leur dix-huitième confrontation.

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Dernières mises à jour

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Avant de connaître le nom de son adversaire en finale de l'US Open, Alexander Zverev avait livré son sentiment sur les deux finalistes potentiels. Il a salué la polyvalence de Frances Tiafoe, capable selon lui de tout faire avec une balle de tennis, ainsi que la puissance de Ben Shelton, dont il dit que "tout ce qu'il fait est énorme".

- Zverev savoure sa progression fulgurante à l'US Open

Alexander Zverev a reconnu avoir traversé un début de tournoi compliqué avant de monter en puissance à l'US Open. "J'ai vraiment commencé le tournoi en me disant que ça ne servait à rien parce que je ne ferais rien ici. Et me voilà assis à préparer une finale dimanche", a-t-il confié après sa victoire contre Khachanov. L'Allemand assure vouloir tout donner pour se préparer au mieux avant le dernier acte.

- L'US Open s'apprête à écrire une nouvelle page d'histoire avec Shelton

La finale de dimanche à l'US Open est chargée de symboles pour Ben Shelton. Une victoire mettrait fin à une attente de 23 ans, et l'Américain deviendrait le premier homme noir à remporter le tournoi new-yorkais depuis 1968, après avoir été le premier à atteindre la finale depuis 1972. Shelton affirme toutefois vouloir minimiser l'importance de l'enjeu pour rester concentré sur son tennis.

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