US Open : la finale Sabalenka - Rybakina, scores et résultats en direct

Florian Gregoire

US Open : la finale Sabalenka - Rybakina, scores et résultats en direct La grande finale de l'US Open est au programme ce samedi entre Elena Rybakina et Aryna Sabalenka.

C'est l'heure des grandes finales aux Etats-Unis avec, pour débuter, la finale femmes de cet US Open entre les deux meilleures joueuses au classement WTA. Aryna Sabalenka, la numéro 1, affronte la Kazakh Elena Rybakina, future numéro 1 mondiale après cette finale. Les deux femmes se sont affrontées à 17 reprises depuis le début de leur carrière avec un avantage 10 à 7 pour la Biélorusse, un vrai classique sur le circuit. Aryna Sabalenka est la première joueuse de l'ère Open à disputer 8 finales consécutive sur le dur et est tenante du titre. Mais rappelons que lors du Masters de fin d'année, Elena Rybakina avait frustré Sabalenka en s'imposant. Pour la Kazakh, aucune pression, "comme c'est une finale, honnêtement, peu importe qui se trouve de l'autre côté du filet. Je veux juste faire de mon mieux et gagner."

Les scores des matchs de l'US Open en direct

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Les résultats du tableau masculin de l'US Open 

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Les résultats du tableau féminin de l'US Open

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Dernières mises à jour

- Sabalenka prévient que le duel de l'US Open s'annonce redoutable

Consciente des progrès réalisés par Elena Rybakina, Aryna Sabalenka a prévenu que la finale de l'US Open serait "un match très difficile" mentalement et physiquement. Elle a salué le service puissant de sa rivale ainsi que son jeu de fond de court nettement amélioré ces dernières années.

- À l'US Open, Rybakina évoque les coulisses de sa remontée

Interrogée sur son évolution dans les moments serrés en Grand Chelem, Elena Rybakina a expliqué à l'US Open qu'il s'était passé "beaucoup de choses en dehors du court" l'année dernière, et que toute son attention se concentre désormais sur le tennis grâce à une équipe solide autour d'elle. Elle a aussi reconnu que son corps de 27 ans réclame un travail constant pour continuer à performer.

- Sabalenka se dit prête à tout pour soulever le trophée de l'US Open

Après sa victoire expéditive contre Jessica Pegula, Aryna Sabalenka a confié avoir traversé un milieu de saison difficile et considérer l'US Open comme sa dernière grande chance de l'année. "Je suis prête à faire tout ce qu'il faudra pour gagner", a-t-elle assuré, évoquant aussi le fait qu'elle avait appris ces derniers mois à "couper le bruit extérieur".

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