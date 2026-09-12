US Open : la finale Sabalenka - Rybakina, scores et résultats en direct

Consciente des progrès réalisés par Elena Rybakina, Aryna Sabalenka a prévenu que la finale de l'US Open serait "un match très difficile" mentalement et physiquement. Elle a salué le service puissant de sa rivale ainsi que son jeu de fond de court nettement amélioré ces dernières années.

Interrogée sur son évolution dans les moments serrés en Grand Chelem, Elena Rybakina a expliqué à l'US Open qu'il s'était passé "beaucoup de choses en dehors du court" l'année dernière, et que toute son attention se concentre désormais sur le tennis grâce à une équipe solide autour d'elle. Elle a aussi reconnu que son corps de 27 ans réclame un travail constant pour continuer à performer.

Après sa victoire expéditive contre Jessica Pegula, Aryna Sabalenka a confié avoir traversé un milieu de saison difficile et considérer l'US Open comme sa dernière grande chance de l'année. "Je suis prête à faire tout ce qu'il faudra pour gagner", a-t-elle assuré, évoquant aussi le fait qu'elle avait appris ces derniers mois à "couper le bruit extérieur".

22:15 - À l'US Open, Sabalenka vise un triplé inédit depuis Serena Williams En disputant sa quatrième finale consécutive à l'US Open, Aryna Sabalenka a l'occasion de devenir la première joueuse à enchaîner trois titres à Flushing Meadows depuis Serena Williams entre 2012 et 2014. La Bélarusse s'est qualifiée jeudi en dominant Jessica Pegula 7-5, 6-2, avec 29 coups gagnants et sept aces à la clé.

21:47 - L'US Open offre une finale entre les deux meilleures frappeuses du circuit Aryna Sabalenka et Elena Rybakina se retrouveront samedi en finale de l'US Open, reproduisant l'affiche de la dernière finale de l'Open d'Australie. Les deux joueuses dominent le circuit sur dur cette saison et se sont déjà affrontées dix-sept fois, avec des scores généralement très serrés. Sabalenka mène ce face-à-face dix victoires à sept.

05:12 - Ben Shelton bat Frances Tiafoe Ben Shelton s'impose au terme d'une rencontre relativement équilibrée face à Frances Tiafoe, en demi-finale de l'US Open ce samedi 12 septembre 2026 (4-6, 6-3, 6-3, 7-5), et poursuit son parcours en direction de la finale. Tiafoe avait pourtant frappé fort en empochant le premier set, mais Shelton a dû hausser son niveau de jeu pour repasser devant, enchaînant deux manches à 6-3. Le quatrième set a une nouvelle fois été serré, Shelton finissant par s'imposer 7-5.

00:05 - Elena Rybakina écarte Coco Gauff Elena Rybakina décroche sa place en finale de l'US Open en disposant de Coco Gauff, ce samedi 12 septembre 2026, en demi-finale du tournoi (3-6, 6-4, 6-4). L'Américaine a réagi fort en s'adjugeant le premier set, forçant la Kazakhe à revoir son approche. Rybakina a ensuite renversé la situation dans un deuxième acte disputé, où Gauff a résisté avant de céder 6-4. Le troisième set a suivi le même schéma, Rybakina ne s'imposant qu'en fin de match pour rejoindre la finale.

00:05 - Aryna Sabalenka élimine Jessica Pegula Deux manches ont suffi à Aryna Sabalenka pour composer sa qualification, la Biélorusse s'imposant face à Jessica Pegula en demi-finale de l'US Open ce samedi 12 septembre 2026 (7-5, 6-2). L'Américaine a résisté avec ténacité dans un premier set accroché, repoussant plusieurs assauts avant de céder sur le fil à 7-5. Sabalenka a ensuite pris le dessus dans la seconde manche, confirmant son parcours en battant Pegula 6-2 pour rejoindre la finale du tournoi.

22:10 - Zverev se méfie malgré son parcours impressionnant Malgré cette régularité au plus haut niveau, l'Allemand refuse de crier victoire trop tôt. "Je sais que tout peut basculer en un clin d'oeil au tennis. Je pense que la confiance est quelque chose d'incroyablement important, mais qui peut aussi disparaître très rapidement", a-t-il confié après son quart de finale.

21:24 - Quatre demies de Grand Chelem en une saison L'exploit est notable : Zverev atteint le dernier carré des quatre tournois majeurs cette année. Demi-finaliste à l'Open d'Australie en janvier, vainqueur de Roland-Garros en juin, finaliste à Wimbledon en juillet, il ajoute désormais l'US Open à sa collection de performances 2026. Il est aussi le seul vainqueur de Grand Chelem encore présent dans le tableau masculin new-yorkais.

20:45 - Un début de tournoi poussif pour l'Allemand Zverev reconnaît lui-même avoir traversé une zone de turbulences lors des premiers tours du tournoi. Il avait dû batailler en cinq sets face à l'Italien Lorenzo Sonego puis au Français Quentin Halys pour se qualifier. "Dans d'autres tournois, j'aurais été éliminé dès le 1er tour, mais ici, je peux me battre et disputer des matches en cinq sets", a-t-il expliqué après sa victoire.

11:20 - À l'US Open, Sabalenka rêve d'un triplé inédit depuis Serena Williams En cas de victoire samedi, Aryna Sabalenka réaliserait un triplé à l'US Open, exploit que seule Serena Williams a accompli entre 2012 et 2014. La Biélorusse, qui n'a toujours pas remporté de titre du Grand Chelem cette année, voit là une occasion inespérée de marquer l'histoire du tournoi new-yorkais. "C'est la beauté du sport", a-t-elle commenté sereinement à propos de son changement de classement.

10:23 - Sabalenka et Rybakina, un remake de l'Open d'Australie en finale de l'US Open Samedi, Aryna Sabalenka affrontera Elena Rybakina en finale de l'US Open, une revanche de la finale de l'Open d'Australie remportée par la Kazakhstanaise plus tôt cette saison. Les deux joueuses échangeront également leurs positions au classement WTA, Rybakina devenant numéro 1 mondiale dès lundi. Un duel au sommet attend les spectateurs de Flushing Meadows.

09:30 - L'inspiration inattendue de Sabalenka avant sa finale à l'US Open Pour préparer sa demi-finale de l'US Open, Aryna Sabalenka a puisé sa motivation auprès de la patineuse de vitesse Jutta Leerdam, championne olympique présente dans son box. "Elle m'a beaucoup inspirée, je suis fan d'elle depuis un bon moment", a expliqué la joueuse. La présence de la patineuse néerlandaise dans ses tribunes l'a visiblement galvanisée.

08:41 - À l'US Open, Sabalenka retrouve sa meilleure version après un passage à vide Après plusieurs mois compliqués, Aryna Sabalenka a livré ce que Jessica Pegula a qualifié de meilleur match de son année. Avec 29 coups gagnants contre seulement douze pour son adversaire, la Biélorusse a démontré une puissance retrouvée sur le court de l'US Open. "J'en avais désespérément besoin", a-t-elle confié après sa victoire.

05:42 - Elena Rybakina a raison de Coco Gauff Coco Gauff n'a pas réussi à contenir Elena Rybakina sur la durée, cédant en demi-finale de l'US Open ce vendredi 11 septembre 2026 (3-6, 6-4, 6-4). L'Américaine avait pourtant fait douter la Kazakhe en s'adjugeant la première manche, mais Rybakina a resserré son jeu pour renverser la vapeur. Gauff a vendu chèrement sa peau dans un deuxième set accroché, avant que Rybakina n'arrache la victoire en fin de troisième manche pour s'offrir une place en finale.

02:41 - Aryna Sabalenka domine Jessica Pegula Jessica Pegula n'a pas réussi à inquiéter Aryna Sabalenka au-delà du premier set, la Biélorusse s'imposant en demi-finale de l'US Open ce vendredi 11 septembre 2026 (7-5, 6-2). Pegula a longtemps tenu tête dans une première manche disputée, mais Sabalenka a fini par faire la différence pour la conclure 7-5. La seconde manche a ensuite tourné nettement en faveur de la Biélorusse, qui n'a rien lâché pour s'imposer 6-2 et rejoindre la finale du tournoi.

00:04 - Alexander Zverev prend le meilleur sur Botic van de Zandschulp Victoire nette pour Alexander Zverev, qui rejoint le dernier carré en battant Botic van de Zandschulp en quarts de finale de l'US Open, ce vendredi 11 septembre 2026 (6-2, 7-5, 6-1). L'Allemand a rapidement pris l'ascendant dans le premier set, mais van de Zandschulp a repoussé ses assauts dans une deuxième manche beaucoup plus disputée, poussée jusqu'à 7-5. Zverev a fini par faire la différence avant de conclure sans trembler dans le troisième set.

23:50 - Prudent, Zverev sait que sa dynamique à l'US Open reste fragile Malgré son parcours solide, Alexander Zverev se méfie après sa qualification pour les demi-finales de l'US Open. "Je sais que tout peut basculer en un clin d'oeil au tennis", a-t-il averti, rappelant que la confiance peut disparaître aussi vite qu'elle est venue. Il avait pourtant connu un début de tournoi compliqué avec deux victoires laborieuses en cinq sets.

23:01 - Khachanov évoque un rêve d'enfance en retrouvant le dernier carré de l'US Open À 30 ans, Karen Khachanov porte un regard différent sur ses parcours en Grand Chelem. "C'est ce dont on rêve quand on est enfant : jouer dans les derniers tours de ces tournois", a-t-il confié après sa qualification pour les demi-finales de l'US Open. Il n'a encore jamais atteint de finale majeure, ayant été arrêté deux fois au stade des demies.

22:35 - Gauff et Rybakina se retrouveront en demi-finales de l'US Open Coco Gauff affrontera Elena Rybakina en demi-finales de l'US Open, un défi relevé selon l'Américaine puisque leur dernière confrontation à Toronto ne s'était pas bien passée pour elle. "Je sais que je vais prendre des aces et des coups gagnants, mais je vais continuer à me battre", a promis Gauff. Rybakina, elle, félicite sa rivale et se dit concentrée sur ce nouveau rendez-vous à Flushing Meadows.

22:03 - Gauff salue une demi-finale historique entre joueurs noirs à l'US Open Interrogée sur la présence de Ben Shelton et Frances Tiafoe en demi-finales de l'US Open, Coco Gauff s'est dite bouleversée par cette avancée historique. "Je n'aurais jamais pensé pouvoir avoir la chance de voir une demi-finale entièrement noire entre les hommes de mon vivant", a-t-elle confié. Elle a évoqué avec émotion le souvenir d'Arthur Ashe, vainqueur de l'US Open un 9 septembre 1968.

21:30 - Rybakina savoure son accession au sommet mais reste focalisée sur l'US Open Future numéro 1 mondiale, Elena Rybakina assure ne pas trop penser à ce nouveau statut tant que l'US Open n'est pas terminé. "Il reste tellement de choses à faire, je veux encore gagner des tournois", a-t-elle déclaré, tout en se disant fière de représenter le Kazakhstan sur cette scène historique. Elle affirme qu'on ne mesure pleinement ce genre d'accomplissement qu'une fois la carrière achevée.

20:40 - Gauff révèle que Tiafoe l'a inspirée pendant son match de l'US Open Après sa victoire en quart de l'US Open, Coco Gauff a expliqué avoir puisé dans l'exploit nocturne de Frances Tiafoe la force de revenir dans son match. "Parfois, on a juste besoin d'un peu d'inspiration, et Frances a été cette inspiration pour moi à ce moment-là", a-t-elle confié. Elle a salué la personnalité de son compatriote, qu'elle décrit comme une source de joie sur le circuit.

04:27 - Alexander Zverev sort Botic van de Zandschulp En quarts de finale de l'US Open, jeudi 10 septembre 2026, Alexander Zverev a validé son billet pour le dernier carré face à Botic van de Zandschulp (6-2, 7-5, 6-1). Si le premier et le troisième set ont tourné nettement à l'avantage de l'Allemand, le deuxième acte a été bien plus disputé. Van de Zandschulp a vendu chèrement sa peau et poussé son adversaire jusqu'à 7-5, sans parvenir à inquiéter davantage Zverev, qui n'a arraché la victoire dans cette manche qu'en fin de set avant de refermer la rencontre au troisième.

00:01 - Jessica Pegula se défait d'Emma Navarro En quarts de finale de l'US Open, jeudi 10 septembre 2026, Jessica Pegula a validé son billet pour le dernier carré aux dépens d'Emma Navarro (3-6, 6-4, 6-3). Bousculée d'entrée après avoir perdu la première manche, Pegula a dû batailler pour renverser la situation. Navarro a vendu chèrement sa peau dans un deuxième set disputé, avant de céder dans la troisième manche face à une adversaire plus solide dans les moments clés.

00:00 - Coco Gauff vient à bout de Mirra Andreeva En quarts de finale de l'US Open, ce jeudi 10 septembre 2026, Coco Gauff a validé son billet pour la suite du tournoi face à Mirra Andreeva (2-6, 7-6, 6-2). Menée après un premier set perdu nettement, l'Américaine a dû batailler dans une deuxième manche disputée jusqu'au tie-break, où elle a tremblé avant de conclure. Andreeva a vendu chèrement sa peau avant de céder dans un troisième set où Gauff a repris le contrôle pour s'imposer 6-2.

00:00 - Elena Rybakina écarte Qinwen Zheng En quarts de finale de l'US Open, disputés ce jeudi 10 septembre 2026, Elena Rybakina n'a arraché la victoire face à Qinwen Zheng qu'en fin de match (3-6, 6-1, 6-4). Bousculée d'entrée après avoir perdu la première manche, la Kazakhe a haussé son niveau pour égaliser dans le second set, avant de conclure au terme d'une troisième manche disputée. Zheng, malgré la défaite, a vendu chèrement sa peau et fait douter son adversaire jusqu'au bout de cette rencontre.

00:00 - Ben Shelton a raison de Carlos Alcaraz au terme d'un combat dantesque En quarts de finale de l'US Open, jeudi 10 septembre 2026, Ben Shelton s'est imposé face à Carlos Alcaraz au bout d'une lutte au long cours (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6). Cinq sets auront été nécessaires pour départager les deux joueurs, dans un affrontement disputé jusqu'à son dernier point. Les deux hommes se sont rendu coup pour coup, chaque manche apportant son lot de rebondissements, jusqu'à ce tie-break décisif du cinquième set qui a finalement souri à Ben Shelton.