US Open : le huitième de finale de Géa, scores et résultats en direct

Lors des huitièmes de finale de l'US Open, ce lundi 7 septembre 2026, Qinwen Zheng a validé son billet pour le tour suivant en battant Iga Swiatek (7-5, 6-3). Le premier set a été particulièrement disputé : Swiatek s'est accrochée et a fait douter la Chinoise avant de céder 7-5. Dans la seconde manche, Zheng a repris le contrôle et conclu la rencontre 6-3, confirmant sa qualification pour la suite du tournoi new-yorkais.

En huitièmes de finale de l'US Open, ce lundi 7 septembre 2026, Mirra Andreeva s'est imposée face à Anastasia Potapova (5-7, 6-4, 6-3). Potapova a résisté d'entrée en enlevant le premier set, obligeant Andreeva à hausser son niveau de jeu. La Russe s'est accrochée dans la deuxième manche, repoussant les assauts de son adversaire avant de céder 6-4. Dans le troisième set, Andreeva a fini par prendre le dessus 6-3, validant sa qualification pour le tour suivant du tournoi.

"Je suis très heureux de voir où en est mon niveau en ce moment. Vous savez, battre Tommy Paul est toujours un excellent indicateur pour savoir où on en est. J'ai vraiment bien lu le jeu aujourd'hui (dimanche), ce que je devais faire à chaque instant, en utilisant les bonnes options à chaque moment" a lancé l'Espagnol, qualifié pour les quarts de finale.

04:58 - Emma Navarro élimine Anna Kalinskaya et rejoint les quarts de l'US Open Lors des huitièmes de finale de l'US Open, disputés le lundi 7 septembre 2026, Emma Navarro a validé son billet pour la suite du tournoi en dominant Anna Kalinskaya (6-4, 6-2). Le premier set a été le théâtre d'une belle résistance de la part de Kalinskaya, qui n'a rien lâché face à une Navarro solide et appliquée. Mais l'écart s'est creusé dans la seconde manche, où la victorieuse a su faire la différence pour conclure la rencontre sans trembler. Une performance maîtrisée qui permet à Emma Navarro de poursuivre son parcours dans ce tournoi majeur.

03:12 - Ben Shelton écarte Stefanos Tsitsipas et file en quarts Lundi 7 septembre 2026, Ben Shelton s'est qualifié pour les quarts de finale de l'US Open en dominant Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale (6-2, 6-3, 6-4). Si les deux premiers sets ont vu l'Américain imposer clairement son rythme, le troisième a été plus disputé : Tsitsipas s'est accroché et n'a rien lâché, poussant Shelton à hausser encore son niveau pour conclure. Solide du début à la fin malgré la résistance grecque, Shelton confirme sa bonne forme sur le circuit et poursuit son parcours à New York avec cette victoire nette en trois manches face à un adversaire qui aura tout de même existé sur le court.

02:32 - Jessica Pegula écarte Sorana Cirstea et file en quarts Lors des huitièmes de finale de l'US Open, ce lundi 7 septembre 2026, Jessica Pegula s'est imposée face à Sorana Cirstea (6-3, 6-4). Si le premier set a rapidement tourné en faveur de l'Américaine, la Roumaine a résisté dans la seconde manche, faisant douter Pegula par moments avant de céder. Cirstea s'est accrochée sur plusieurs jeux serrés, mais n'a jamais réussi à inverser la tendance. Une victoire nette au tableau d'affichage, mais qui n'a pas été acquise sans une réelle opposition de l'adversaire. Pegula poursuit ainsi son parcours dans le tournoi new-yorkais avec une qualification méritée pour la suite de la compétition.

00:01 - Learner Tien écarte Jakub Mensik au terme d'un combat dantesque Au 3e tour de l'US Open, disputé ce lundi 7 septembre 2026, Learner Tien s'est imposé face à Jakub Mensik au terme d'un véritable marathon (6-3, 1-6, 6-7, 6-3, 6-4). Un match fleuve où les deux joueurs se sont rendu coup pour coup, chacun répondant aux assauts de l'autre set après set. Après un début à sens unique, la rencontre a basculé dans un troisième set serré, remporté au tie-break par Mensik, avant que Tien ne reprenne la main pour arracher la victoire au bout du cinquième set. Un affrontement disputé jusqu'au bout, à l'image de l'intensité qui règne à ce stade du tournoi.

00:00 - Alexander Zverev élimine Alejandro Tabilo et file en 8es de finale Lors du 3e tour de l'US Open, disputé le lundi 7 septembre 2026, Alexander Zverev s'est imposé face à Alejandro Tabilo (6-2, 7-6, 6-2). Une victoire nette au tableau des sets, mais loin d'être une simple formalité : le deuxième set a fait douter, Tabilo s'est accroché jusqu'au tie-break avant de céder. L'Allemand a su hausser le ton dans les moments clés pour reprendre le contrôle et refermer la rencontre en trois manches. Une performance solide qui confirme la constance de Zverev à ce stade du tournoi, malgré la résistance affichée par son adversaire tout au long du match.

00:00 - Carlos Alcaraz écarte Tommy Paul et file en quarts En huitièmes de finale de l'US Open, ce lundi 7 septembre 2026, Carlos Alcaraz s'est imposé face à Tommy Paul (6-4, 6-3, 6-4). Une victoire nette au terme de trois sets, mais l'Américain a fait douter par moments, notamment lors d'un premier set où il a vendu chèrement sa peau avant de céder. Alcaraz a ensuite su hausser le rythme pour creuser l'écart et refermer la rencontre en trois manches, sans jamais laisser Paul revenir totalement dans le match. Une prestation solide qui confirme la montée en puissance du champion espagnol dans ce tournoi, alors qu'il poursuit son parcours vers les quarts de finale de l'US Open.

22:39 - Alcaraz écarte Paul et file en quarts à l'US Open Dimanche 6 septembre 2026, Carlos Alcaraz a validé son billet pour les quarts de finale de l'US Open en dominant Tommy Paul au terme des huitièmes de finale (6-4, 6-3, 6-4). Si le score final semble sans appel, l'Américain a longtemps résisté et n'a rien lâché, notamment lors du premier set où l'écart est resté réduit jusqu'au bout. Paul a vendu chèrement sa peau face à un Alcaraz solide, qui a su hausser le rythme dans les moments clés pour refermer chaque manche sans trembler. Une victoire nette dans les chiffres, mais disputée dans les faits, qui confirme la montée en puissance de l'Espagnol sur le dur new-yorkais.

21:18 - Linda Noskova élimine Marta Kostyuk et file en quarts Linda Noskova s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'US Open ce dimanche 6 septembre 2026, en écartant Marta Kostyuk au terme d'un huitième de finale disputé (7-5, 5-7, 6-4). Menant après un premier set âprement négocié, Noskova a vu Kostyuk s'accrocher et égaliser dans la deuxième manche, faisant douter la favorite. Mais dans le troisième set, Noskova a repris le contrôle et a fini par imposer sa loi, validant une victoire nette malgré la résistance de son adversaire. Une qualification méritée qui confirme la solidité de Noskova sur la durée face à une Kostyuk qui n'a jamais rien lâché.

19:02 - Sabalenka poursuit sa route à l'US Open en écartant Townsend Ce dimanche 6 septembre 2026, à l'occasion des huitièmes de finale de l'US Open, Aryna Sabalenka a validé son billet pour le tour suivant en dominant Taylor Townsend (6-4, 6-3). Si le score final ne souffre d'aucune contestation, la physionomie du match a montré une opposition plus disputée qu'il n'y paraît. Dans le premier set, Townsend a résisté avec ténacité, vendant chèrement sa peau avant de céder 6-4. Sabalenka a ensuite resserré son jeu pour conclure plus nettement 6-3 et composter, sans trembler davantage, son ticket pour la suite du tournoi new-yorkais.

07:40 - Learner Tien renverse Jakub Mensik au terme d'un combat dantesque Au 3e tour de l'US Open, dimanche 6 septembre 2026, Learner Tien a dominé Jakub Mensik au bout d'un véritable marathon (6-3, 1-6, 6-7, 6-3, 6-4). Cinq sets d'une intensité rare, où chaque joueur a répondu coup pour coup sans jamais lâcher prise. Après un début favorable à Tien, Mensik a renversé la vapeur avant de s'accrocher dans un troisième set disputé jusqu'au tie-break. Mais Learner Tien a su hausser son niveau dans les moments décisifs, s'imposant finalement au terme d'un long combat qui restera comme l'un des chocs marquants de ce tour à Flushing Meadows.

07:15 - Zverev écarte Tabilo et file en huitièmes Alexander Zverev s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'US Open ce dimanche 6 septembre 2026, en dominant Alejandro Tabilo au 3e tour (6-2, 7-6, 6-2). Si les premier et troisième sets ont vu l'Allemand imposer facilement son jeu, la deuxième manche a offert un tout autre scénario. Tabilo n'a rien lâché, poussant Zverev jusqu'au tie-break et le faisant douter à plusieurs reprises. Le Chilien a vendu chèrement sa peau, mais n'a finalement pas réussi à inquiéter davantage son adversaire, qui a repris ses esprits pour conclure sans trembler dans le dernier set. Une victoire nette au tableau, mais qui n'a pas été acquise sans résistance face à un Tabilo accrocheur.

05:04 - Elena Rybakina écarte Yulia Starodubtseva et file au 4e tour À l'occasion du 3e tour de l'US Open, ce dimanche 6 septembre 2026, Elena Rybakina a validé son billet pour le tour suivant face à Yulia Starodubtseva (7-6, 6-3). Le premier set a été particulièrement disputé, tranché au tie-break après que Starodubtseva s'est accrochée face à une Rybakina d'abord poussée dans ses retranchements. La joueuse kazakhe a ensuite haussé son niveau de jeu pour breaker et sécuriser la seconde manche 6-3, malgré une adversaire qui a vendu chèrement sa peau jusqu'au bout. Une victoire nette au final, mais qui n'aura pas été acquise sans résistance. Elena Rybakina poursuit ainsi son parcours dans ce tournoi.

04:18 - Iva Jovic écarte Alexandra Eala et file en huitièmes Au 3e tour de l'US Open, disputé ce dimanche 6 septembre 2026, Iva Jovic a validé son billet pour la suite du tournoi face à Alexandra Eala (7-5, 3-6, 6-5). Le premier set a vu Eala s'accrocher jusqu'au bout avant de céder. Dans la deuxième manche, la Philippine a fait douter Jovic en renversant la tendance. Mais dans le troisième set, Jovic a repris la main et a fini par s'imposer, malgré une résistance certaine de son adversaire. Une victoire nette au final, mais obtenue au terme d'un match disputé où Eala a existé jusqu'au bout.

03:42 - Naomi Osaka écarte Elise Mertens et file en huitièmes Au 3e tour de l'US Open, ce dimanche 6 septembre 2026, Naomi Osaka a validé son billet pour la suite du tournoi en dominant Elise Mertens (6-3, 3-6, 6-5). Solide d'entrée, la Japonaise a remporté la première manche avant de voir la Belge revenir fort et égaliser à une manche partout. Mertens a résisté avec crânerie dans l'ultime set, vendant chèrement sa peau et faisant douter son adversaire jusqu'au bout. Mais Osaka a su hausser son niveau au moment décisif pour conclure 6-5 et arracher une victoire nette, quoique disputée, qui lui ouvre les portes du tour suivant.

23:25 - Luciano Darderi élimine Dane Sweeny et file en huitièmes Au 3e tour de l'US Open, samedi 5 septembre 2026, Luciano Darderi s'est imposé face à Dane Sweeny (6-4, 6-3, 6-3). Le premier set a été le plus disputé de la rencontre : Sweeny n'a rien lâché et s'est accroché face à un Darderi solide, avant de céder sur le fil. Une fois cette manche initiale conclue, l'Italien a su hausser le ton pour creuser l'écart et refuser à son adversaire la moindre occasion de revenir dans le match. Sweeny a résisté par séquences, mais Darderi a maîtrisé l'ensemble des débats pour valider sa qualification en trois sets et poursuivre son parcours dans le tournoi new-yorkais.

23:20 - Coco Gauff se hisse en huitièmes de finale de l'US Open aux dépens de Cristina Bucsa Coco Gauff a validé son billet pour le prochain tour de l'US Open en s'imposant face à Cristina Bucsa au 3e tour, ce samedi 5 septembre 2026 (6-3, 6-4). Une victoire en deux sets, mais pas sans résistance : l'Espagnole s'est accrochée dans la seconde manche, n'a rien lâché face aux offensives de l'Américaine et a longtemps fait douter avant de céder 6-4. Un scénario qui illustre la solidité de Gauff, capable de conclure sans trembler malgré l'opposition rencontrée. La favorite poursuit ainsi son parcours dans le tournoi et se rapproche un peu plus des tours suivants du tableau final.

23:20 - Karen Khachanov écarte Benjamin Bonzi et file en 8e de finale Au 3e tour de l'US Open, samedi 5 septembre 2026, Karen Khachanov s'est imposé face à Benjamin Bonzi (6-3, 6-2, 6-4). Le Russe a rapidement pris les commandes de la rencontre, s'appuyant sur sa puissance pour dominer les débats. Mais Bonzi n'a pas rendu les armes facilement : dans le troisième set, le Français s'est accroché et a vendu chèrement sa peau, réduisant l'écart avant de céder. Une victoire nette dans les chiffres, mais qui n'a pas été acquise sans résistance de la part du Nîmois. Khachanov poursuit ainsi son parcours dans le tableau new-yorkais.

22:29 - Iga Swiatek élimine Marie Bouzkova et file en huitièmes Au troisième tour de l'US Open, samedi 5 septembre 2026, Iga Swiatek s'est qualifiée pour le tour suivant en dominant Marie Bouzkova (7-6, 7-6). Un score qui, à première vue, semble sans appel, mais qui cache une opposition bien plus disputée que prévu. Bouzkova a vendu chèrement sa peau dans les deux manches, poussant sa rivale jusqu'au tie-break à chaque fois. Elle n'a rien lâché face à une Swiatek pourtant solide, obligeant la Polonaise à hausser son niveau de jeu dans les moments clés pour finalement s'imposer en deux sets serrés et valider sa place au tour suivant du tournoi new-yorkais.

22:04 - Alexander Blockx écarte Flavio Cobolli et file au 4e tour Au 3e tour de l'US Open, samedi 5 septembre 2026, Alexander Blockx s'est imposé face à Flavio Cobolli au terme d'un match disputé (6-7, 6-3, 6-0, 6-3). L'Italien avait pourtant bien démarré, remportant la première manche et laissant entrevoir une belle résistance. Mais Blockx a su hausser son niveau de jeu, renversant la tendance dans le deuxième set avant de dérouler totalement dans le troisième, complètement à sens unique. Cobolli, malgré quelques sursauts dans la quatrième manche, n'a pu empêcher son adversaire de conclure. Une victoire solide qui permet à Alexander Blockx de poursuivre son parcours à New York, tandis que Flavio Cobolli quitte le tournoi après avoir réussi à arracher un set avant de craquer.

21:34 - Cerundolo écarte Fritz au terme d'un combat dantesque Au terme d'un long combat disputé au 3e tour de l'US Open ce samedi 5 septembre 2026, Francisco Cerundolo a fini par avoir raison de Taylor Fritz dans un véritable match fleuve (3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4). Dominé sur les deux premières manches, l'Argentin a puisé dans ses ressources pour renverser la vapeur et faire basculer la rencontre en sa faveur. Set après set, l'intensité n'a jamais faibli, chaque joueur repoussant l'échéance jusqu'aux ultimes échanges. Un affrontement à cinq sets qui restera comme l'un des plus disputés de ce tour, et qui voit Cerundolo poursuivre son parcours à New York au détriment de Fritz.

20:44 - Mirra Andreeva poursuit sa route à l'US Open en dominant Nikola Bartunkova En ce samedi 5 septembre 2026, Mirra Andreeva a validé son ticket pour le tour suivant de l'US Open en s'imposant face à Nikola Bartunkova au 3e tour du tournoi (6-2, 7-6). Si le premier set n'a laissé que peu d'espoir à son adversaire, la suite du match a pris une tout autre tournure. Bartunkova n'a rien lâché, a fait douter Andreeva et a vendu chèrement sa peau jusqu'au bout du deuxième set, disputé au tie-break. Une résistance qui n'aura toutefois pas suffi à renverser la tendance. Andreeva confirme ainsi son bon parcours new-yorkais et poursuit son aventure dans ce tableau, avec la confiance d'une victoire arrachée face à une opposante qui n'a jamais rien cédé facilement.

19:38 - Qinwen Zheng écarte Madison Keys et file en 8e de finale Qinwen Zheng s'est qualifiée pour le tour suivant de l'US Open en dominant Madison Keys au 3e tour, samedi 5 septembre 2026 (1-6, 7-6, 6-5). Après un premier set nettement à l'avantage de la Chinoise, l'Américaine a résisté et fait douter dans la deuxième manche, poussée jusqu'au tie-break. Madison Keys n'a rien lâché et a maintenu la pression dans le set décisif, serré jusqu'au bout. Mais Qinwen Zheng a su conclure la rencontre, confirmant sa solidité dans les moments clés malgré une opposition qui a longtemps tenu tête. Une victoire nette au final, mais obtenue au prix d'un réel combat sur le court.

18:53 - Anastasia Potapova écarte Amanda Anisimova et file au 4e tour Anastasia Potapova s'est qualifiée pour le tour suivant de l'US Open ce samedi 5 septembre 2026, en dominant Amanda Anisimova au 3e tour (6-2, 7-5). Le premier set n'a laissé aucune place au doute, Potapova imposant rapidement son rythme. Mais Anisimova a fait douter Potapova dans la seconde manche, s'accrochant point après point et vendant chèrement sa peau face à une adversaire pourtant solide. Il a fallu attendre 7-5 pour que Potapova referme la partie et valide sa place au tour suivant. Une victoire nette au final, mais qui n'aura pas été de tout repos face à une Anisimova combative jusqu'au bout.

08:12 - Ben Shelton écarte Denis Shapovalov et file en huitièmes Au 3e tour de l'US Open, samedi 5 septembre 2026, Ben Shelton a validé son billet pour la suite du tournoi en dominant Denis Shapovalov au terme d'une rencontre relativement équilibrée (7-6, 6-7, 6-3, 6-4). Après un premier set accroché conclu au tie-break, Shapovalov a réussi à arracher un set pour recoller au score, prolongeant le suspense. Mais Shelton a haussé le ton dans la seconde partie du match, s'imposant dans les deux derniers sets pour finalement voir son adversaire craquer. Une victoire en quatre sets qui confirme la solidité de l'Américain sur la scène du Grand Chelem new-yorkais.

05:31 - Kalinskaya domine sans discussion Svitolina Anna Kalinskaya s'est imposée face à Elina Svitolina au 3e tour de l'US Open, disputé samedi 5 septembre 2026 (6-3, 2-6, 6-3). Après un premier set nettement maîtrisé, Kalinskaya a connu un passage à vide, laissant Svitolina égaliser en balayant la deuxième manche. Mais dans le troisième set, la Russe a repris le contrôle des opérations, écrasant à nouveau son adversaire pour valider sa qualification. Un succès obtenu avec des écarts francs dans chaque manche, symbole d'une partie sans réelle bavure sur l'ensemble du match. Kalinskaya poursuit ainsi son parcours dans le tournoi new-yorkais après cette victoire en trois sets face à Svitolina.

03:15 - Frances Tiafoe écarte Valentin Vacherot et file en 8es de finale Au 3e tour de l'US Open, samedi 5 septembre 2026, Frances Tiafoe s'est imposé face à Valentin Vacherot (6-4, 6-2, 6-4). Si le résultat final ne souffre d'aucune contestation, la physionomie du match a montré un Vacherot combatif, qui s'est accroché dans le premier set avant de céder. Tiafoe a su hausser le rythme pour creuser l'écart dans la deuxième manche, mais son adversaire n'a rien lâché et a fait douter par moments dans la dernière manche. Au final, la régularité et l'expérience de l'Américain ont fait la différence, lui permettant de valider sa qualification pour la suite du tournoi new-yorkais en trois sets.