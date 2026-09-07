US Open : le huitième de finale de Géa, scores et résultats en direct

Florian Gregoire

US Open : le huitième de finale de Géa, scores et résultats en direct Un Français va tenter de rêver de rejoindre les quarts de finale de l'US Open ce lundi soir.

La dernière semaine de l'US Open est lancée et les surprises, très nombreuses durant cette quinzaine, pourrait continuer, on l'espère, avec Arthur Géa. Le Français de 21 ans, lucky-loser, est pour la première fois de sa carrière en huitièmes de finale d'un Grand Chelem. Et il aura sa chance, puisqu'il fera face au Néerlandais Botic Van De Zandschulp (70e). Au programme également, le huitième de finale de la tête de série numéro 1, Alexander Zverev, opposé à Luciano Darderi ou encore le match entre Francisco Cerundolo, tombeur de Taylor Fritz, et Alexander Blockx, vainqueur de Flavio Cobolli. Chez les femmes, Elena Rybakina sera opposée à Naomi Osaka, et Coco Gauff, qui fera face à sa compatriote Iva Jovic. Iga Swiatek affrontera de son côté la miraculée Qinwen Zheng (121e).

Les scores des matchs de l'US Open en direct

 

Les résultats du tableau masculin de l'US Open 

 

Les résultats du tableau féminin de l'US Open

 
Dernières mises à jour

- Qinwen Zheng écarte Iga Swiatek

Lors des huitièmes de finale de l'US Open, ce lundi 7 septembre 2026, Qinwen Zheng a validé son billet pour le tour suivant en battant Iga Swiatek (7-5, 6-3). Le premier set a été particulièrement disputé : Swiatek s'est accrochée et a fait douter la Chinoise avant de céder 7-5. Dans la seconde manche, Zheng a repris le contrôle et conclu la rencontre 6-3, confirmant sa qualification pour la suite du tournoi new-yorkais.

- Mirra Andreeva vient à bout d'Anastasia Potapova

En huitièmes de finale de l'US Open, ce lundi 7 septembre 2026, Mirra Andreeva s'est imposée face à Anastasia Potapova (5-7, 6-4, 6-3). Potapova a résisté d'entrée en enlevant le premier set, obligeant Andreeva à hausser son niveau de jeu. La Russe s'est accrochée dans la deuxième manche, repoussant les assauts de son adversaire avant de céder 6-4. Dans le troisième set, Andreeva a fini par prendre le dessus 6-3, validant sa qualification pour le tour suivant du tournoi.

- Alcaraz heureux

"Je suis très heureux de voir où en est mon niveau en ce moment. Vous savez, battre Tommy Paul est toujours un excellent indicateur pour savoir où on en est. J'ai vraiment bien lu le jeu aujourd'hui (dimanche), ce que je devais faire à chaque instant, en utilisant les bonnes options à chaque moment" a lancé l'Espagnol, qualifié pour les quarts de finale.

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