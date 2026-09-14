US Open : le rêve américain pour Zverev, scores et résultats complets

Florian Gregoire

US Open : le rêve américain pour Zverev, scores et résultats complets Alexander Zverev a remporté son deuxième titre du Grand Chelem à l'US Open ce dimanche 13 septembre.

Et de deux ! Après Roland Garros, Alexander Zverev a remporté son second titre en Grand Chelem à l'US Open en battant l'Américain Ben Shelton qui disputait sa toute première finale en Grand Chelem (6-3, 7-6 [2], 5-7, 6-2). Face à un Ben Shelton visiblement tendu et fébrile pour sa première finale de Grand Chelem, Zverev a fait forte impression d'entrée. L'Allemand a été impeccable au service, remportant 94 % de ses points sur sa première balle dans le premier set. Deux doubles fautes de l'Américain ont suffi à Zverev pour empocher la première manche sans forcer. Après avoir concédé les deux premières manches, Ben Shelton a haussé son niveau de jeu et pris l'ascendant dans le troisième set, remporté 7-5. Un relâchement fatal alors qu'il menait 30-0 sur son service en début de quatrième manche a permis à Zverev de reprendre l'avantage. L'Américain a ensuite multiplié les fautes directes, onze contre seulement deux pour son adversaire dans cette manche décisive.

Elena Rybakina a remporté ce samedi soir son premier titre à l'US Open en battant Aryna Sabalenka en finale (6-4, 5-7, 6-2). La Kazakhstanaise de 27 ans s'est imposée après 2h21 de jeu dans un match à rebondissements. Il s'agit de son troisième titre du Grand Chelem, après Wimbledon en 2022 et l'Open d'Australie plus tôt cette année, déjà aux dépens de Sabalenka. Au-delà du trophée, Elena Rybakina réalise un coup double à New York : elle ravira dès lundi la place de numéro 1 mondiale à Aryna Sabalenka. Une consécration pour la joueuse de 27 ans, qui confirme sa suprématie sur dur face à la Biélorusse, disputant là leur dix-huitième confrontation.

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Dernières mises à jour

- A l'US Open, Zverev livre un discours bouleversant en hommage à sa mère

Après son sacre à l'US Open, Alexander Zverev a consacré une grande partie de son discours à sa mère, qu'il a décrite comme la personne la plus forte qu'il connaisse. Il a raconté que lorsqu'il avait quatre ans, un diagnostic de diabète avait conduit des médecins à limiter fortement ses perspectives sportives. Sa mère avait alors refusé que la maladie définisse l'avenir de son fils, une détermination que Zverev a tenu à saluer publiquement à New York.

- Ben Shelton, adversaire coriace mais dépassé lors de la finale de l'US Open

Ben Shelton a offert une belle résistance à Alexander Zverev en finale de l'US Open, notamment en s'imposant dans le troisième set 7-5. Mais l'Américain a rapidement été débordé dans le quatrième et dernier acte, concédant le titre 6-2. Shelton a d'ailleurs reconnu la performance de son adversaire, lui déclarant qu'il était peut-être le meilleur joueur de l'année.

- Zverev efface enfin le traumatisme de la finale perdue en 2020

Six ans après sa défaite en finale de l'US Open 2020, Alexander Zverev tenait enfin sa revanche à New York. Le joueur allemand a globalement dominé les débats face à Ben Shelton, remportant les deux premiers sets avant de résister au retour de l'Américain dans la troisième manche. Le compte officiel de l'US Open a d'ailleurs salué l'événement en évoquant six années d'attente depuis ce déchirement en finale.

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