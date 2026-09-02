US Open : Monfils est éternel, scores et résultats

Pour son premier tour et son dernier Grand Chelem, Gaël Monfils a fait le show pour passer au second tour.

Gaël Monfils a fêté ses 40 ans ce mardi au 1er tour de l'US Open en offrant une énorme victoire au public américain face au Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo. Une victoire en quatre manches, 2-6, 6-1, 6-2, 6-0. "C'était important d'y arriver. Je m'entraînais avec les gars sur les tournois, mais avec peu de victoires, c'était un peu long, quand même. Mais je voulais vraiment gagner un match, bien jouer et être compétitif. À Montréal, ce n'était pas passé loin. À Cincinnati, non plus. Ici, je voulais vraiment gagner ce premier tour. C'est cool de l'avoir fait, mais aussi de se sentir beaucoup plus compétitif. C'était important. J'ai poussé les entraînements. Je ne joue pas à mon "prime", ça c'est sûr, mais je joue mieux et je sens que je suis un peu plus dur à manoeuvrer pour les jeunes."

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Dernières mises à jour

10:15 - Le gros coup de Géa Le Français Arthur Géa (87e) s'est qualifié mardi pour le deuxième tour de l'US Open en écartant l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (45e), 6-3, 2-6, 3-6, 6-3, 6-1 09:34 - Leolia Jeanjean passe Leolia Jeanjean (127e) s'est imposée dans le tableau féminin en sortant Arantxa Rus (204e) en deux sets (7-6, 6-2) pour le premier tour de l'US Open. 09:12 - Le coup stratosphérique de la Monf Gaël Monfils a offert le point de ce premier tour dans son match face à Vallejo, on vous laisse apprécier le spectacle.

Les deux semaines du dernier tour du Grand Chelem à l'US Open, seront à suivre sur les antennes d'Eurosport en exclusivité à partir de 17h tous les soirs jusqu'au petit matin en France.