US Open : Rybakina frustre Sabalenka en finale, scores et résultats en direct

Florian Gregoire

US Open : Rybakina frustre Sabalenka en finale, scores et résultats en direct La Kazakh Elena Rybakina s'est imposée en finale de l'US Open face à Aryna Sabalenka

Elena Rybakina a remporté ce samedi soir son premier titre à l'US Open en battant Aryna Sabalenka en finale (6-4, 5-7, 6-2). La Kazakhstanaise de 27 ans s'est imposée après 2h21 de jeu dans un match à rebondissements. Il s'agit de son troisième titre du Grand Chelem, après Wimbledon en 2022 et l'Open d'Australie plus tôt cette année, déjà aux dépens de Sabalenka. Au-delà du trophée, Elena Rybakina réalise un coup double à New York : elle ravira dès lundi la place de numéro 1 mondiale à Aryna Sabalenka. Une consécration pour la joueuse de 27 ans, qui confirme sa suprématie sur dur face à la Biélorusse, disputant là leur dix-huitième confrontation.

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- Ben Shelton sort Frances Tiafoe

Quatre sets ont suffi pour départager les deux Américains, ce dimanche 13 septembre 2026, en demi-finale de l'US Open : Ben Shelton assure sa qualification face à Frances Tiafoe (4-6, 6-3, 6-3, 7-5). Tiafoe a réussi à arracher la première manche avant de craquer, Shelton reprenant la main avec deux sets à 6-3. Le dernier acte a de nouveau été disputé, Tiafoe menant jusqu'à 5-5 avant que Shelton ne l'emporte 7-5, s'ouvrant les portes de la finale.

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