US Open : Sabalenka, Alcaraz, Rinderknech... Scores et résultats du 3e tour

Florian Gregoire

US Open : Sabalenka, Alcaraz, Rinderknech... Scores et résultats du 3e tour Début du 3e tour de l'US Open ce vendredi 4 septembre avec des chocs et des Français, découvrez tous les scores.

La troisième tour de l'US Open commence vendredi avec, dans le tableau féminin Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Karolina Muchova et dans le tableau masculin, Carlos Alcaraz, Arthur Rinderknech, opposé à Daniil Medvedev. À noter aussi l'entrée en lice de Venus et Serena Williams en double, grosse attraction de ce dernier Grand Chelem de l'année. Carlos Alcaraz, impeccable lors de ses deux premiers matches, fait face au Chinois Wu Yibing lors d'une journée où Ben Shelton sera opposé à Denis Shapovalov et Frances Tiafoe à Valentin Vacherot.

Les scores des matchs de l'US Open en direct

 

Les résultats du tableau masculin de l'US Open 

 

Les résultats du tableau féminin de l'US Open

 
Dernières mises à jour

- Medvedev écarte Rinderknech et file au 4e tour

Vendredi 4 septembre 2026, à l'occasion du 3e tour de l'US Open, Daniil Medvedev s'est imposé face à Arthur Rinderknech (6-4, 6-4, 6-4). Sur le papier, le score paraît sans appel, mais la physionomie de la rencontre a été plus disputée que ne le laisse penser cette victoire en trois sets. Le Français s'est accroché à chaque manche, faisant douter le Russe et vendant chèrement sa peau face à un adversaire pourtant solide. Medvedev a dû hausser le niveau pour conclure et valide ainsi sa qualification pour le tour suivant du tournoi new-yorkais.

- Jessica Pegula reconnaît malgré tout l'apport des influenceurs à l'expérience de l'US Open

Si elle critique les débordements observés en tribunes, Jessica Pegula admet que l'US Open a su tirer parti de la présence des influenceurs, notamment pour promouvoir la nourriture, les boissons, les activités et les boutiques du site. Selon elle, cela fait partie intégrante de l'expérience proposée aux fans et peut inciter davantage de spectateurs à venir découvrir le tournoi. Mais l'Américaine estime que cette année, certains comportements sont allés "un peu trop loin", au point de perturber directement le déroulement des matchs.

- Jessica Pegula écarte Leylah Fernandez et file en 8e de finale

Au 3e tour de l'US Open, ce vendredi 4 septembre 2026, Jessica Pegula a validé son billet pour la suite du tournoi en dominant Leylah Fernandez (1-6, 6-4, 6-3). Bousculée d'entrée, largement dominée dans la première manche, l'Américaine a dû hausser le ton pour renverser la vapeur. Fernandez a vendu chèrement sa peau dans un deuxième set disputé, s'accrochant point par point avant de céder. Pegula a ensuite fait la différence dans la dernière manche pour conclure une rencontre où son adversaire aura fait douter jusqu'au bout avant de s'incliner.

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