US Open : Sabalenka - Pegula, Gauff - Rybakina scores et résultats des demi-finales femmes

Florian Gregoire

US Open : Sabalenka - Pegula, Gauff - Rybakina scores et résultats des demi-finales femmes L'heure du dernier carré à l'US Open avec, chez les femmes, des affiches alléchantes.

C'est déjà l'heure du dernier carré de l'US Open, l'ultime Grand Chelem de la saison en tennis. Dans la nuit de jeudi à vendredi en France, on suivra les deux demi-finales femmes avec de très belles affiches. Aryna Sabalenka, encore présente en demi-finale de l'US Open pour la 6e fois consécutive, va tenter de se débarrasser de Jessica Pegula qui espère une finale à domicile. De l'autre côté, certainement la plus belle affiche entre la Kazakh Rybakina, nouvelle numéro 1 mondiale du tennis féminin qui affrontera Coco Gauff.

Vendredi soir, on suivra également les demi-finales hommes avec des affiches surprises entre Alexander Zverev et Karen Khachanov puis entre Frances Tiafoe et Ben Shelton qui offrira, à coup sur, un représentant américain en finale de l'US Open.

Les scores des matchs de l'US Open en direct

 

Les résultats du tableau masculin de l'US Open 

 

Les résultats du tableau féminin de l'US Open

 
Dernières mises à jour

- Gauff salue une demi-finale historique entre joueurs noirs à l'US Open

Interrogée sur la présence de Ben Shelton et Frances Tiafoe en demi-finales de l'US Open, Coco Gauff s'est dite bouleversée par cette avancée historique. "Je n'aurais jamais pensé pouvoir avoir la chance de voir une demi-finale entièrement noire entre les hommes de mon vivant", a-t-elle confié. Elle a évoqué avec émotion le souvenir d'Arthur Ashe, vainqueur de l'US Open un 9 septembre 1968.

- Rybakina savoure son accession au sommet mais reste focalisée sur l'US Open

Future numéro 1 mondiale, Elena Rybakina assure ne pas trop penser à ce nouveau statut tant que l'US Open n'est pas terminé. "Il reste tellement de choses à faire, je veux encore gagner des tournois", a-t-elle déclaré, tout en se disant fière de représenter le Kazakhstan sur cette scène historique. Elle affirme qu'on ne mesure pleinement ce genre d'accomplissement qu'une fois la carrière achevée.

- Gauff révèle que Tiafoe l'a inspirée pendant son match de l'US Open

Après sa victoire en quart de l'US Open, Coco Gauff a expliqué avoir puisé dans l'exploit nocturne de Frances Tiafoe la force de revenir dans son match. "Parfois, on a juste besoin d'un peu d'inspiration, et Frances a été cette inspiration pour moi à ce moment-là", a-t-elle confié. Elle a salué la personnalité de son compatriote, qu'elle décrit comme une source de joie sur le circuit.

LIRE PLUS
Autour du même sujet

Tennis