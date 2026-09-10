US Open : Sabalenka - Pegula, Gauff - Rybakina scores et résultats des demi-finales femmes

Interrogée sur la présence de Ben Shelton et Frances Tiafoe en demi-finales de l'US Open, Coco Gauff s'est dite bouleversée par cette avancée historique. "Je n'aurais jamais pensé pouvoir avoir la chance de voir une demi-finale entièrement noire entre les hommes de mon vivant", a-t-elle confié. Elle a évoqué avec émotion le souvenir d'Arthur Ashe, vainqueur de l'US Open un 9 septembre 1968.

Future numéro 1 mondiale, Elena Rybakina assure ne pas trop penser à ce nouveau statut tant que l'US Open n'est pas terminé. "Il reste tellement de choses à faire, je veux encore gagner des tournois", a-t-elle déclaré, tout en se disant fière de représenter le Kazakhstan sur cette scène historique. Elle affirme qu'on ne mesure pleinement ce genre d'accomplissement qu'une fois la carrière achevée.

Après sa victoire en quart de l'US Open, Coco Gauff a expliqué avoir puisé dans l'exploit nocturne de Frances Tiafoe la force de revenir dans son match. "Parfois, on a juste besoin d'un peu d'inspiration, et Frances a été cette inspiration pour moi à ce moment-là", a-t-elle confié. Elle a salué la personnalité de son compatriote, qu'elle décrit comme une source de joie sur le circuit.

04:27 - Alexander Zverev sort Botic van de Zandschulp En quarts de finale de l'US Open, jeudi 10 septembre 2026, Alexander Zverev a validé son billet pour le dernier carré face à Botic van de Zandschulp (6-2, 7-5, 6-1). Si le premier et le troisième set ont tourné nettement à l'avantage de l'Allemand, le deuxième acte a été bien plus disputé. Van de Zandschulp a vendu chèrement sa peau et poussé son adversaire jusqu'à 7-5, sans parvenir à inquiéter davantage Zverev, qui n'a arraché la victoire dans cette manche qu'en fin de set avant de refermer la rencontre au troisième.

00:01 - Jessica Pegula se défait d'Emma Navarro En quarts de finale de l'US Open, jeudi 10 septembre 2026, Jessica Pegula a validé son billet pour le dernier carré aux dépens d'Emma Navarro (3-6, 6-4, 6-3). Bousculée d'entrée après avoir perdu la première manche, Pegula a dû batailler pour renverser la situation. Navarro a vendu chèrement sa peau dans un deuxième set disputé, avant de céder dans la troisième manche face à une adversaire plus solide dans les moments clés.

00:00 - Coco Gauff vient à bout de Mirra Andreeva En quarts de finale de l'US Open, ce jeudi 10 septembre 2026, Coco Gauff a validé son billet pour la suite du tournoi face à Mirra Andreeva (2-6, 7-6, 6-2). Menée après un premier set perdu nettement, l'Américaine a dû batailler dans une deuxième manche disputée jusqu'au tie-break, où elle a tremblé avant de conclure. Andreeva a vendu chèrement sa peau avant de céder dans un troisième set où Gauff a repris le contrôle pour s'imposer 6-2.

00:00 - Elena Rybakina écarte Qinwen Zheng En quarts de finale de l'US Open, disputés ce jeudi 10 septembre 2026, Elena Rybakina n'a arraché la victoire face à Qinwen Zheng qu'en fin de match (3-6, 6-1, 6-4). Bousculée d'entrée après avoir perdu la première manche, la Kazakhe a haussé son niveau pour égaliser dans le second set, avant de conclure au terme d'une troisième manche disputée. Zheng, malgré la défaite, a vendu chèrement sa peau et fait douter son adversaire jusqu'au bout de cette rencontre.

00:00 - Ben Shelton a raison de Carlos Alcaraz au terme d'un combat dantesque En quarts de finale de l'US Open, jeudi 10 septembre 2026, Ben Shelton s'est imposé face à Carlos Alcaraz au bout d'une lutte au long cours (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6). Cinq sets auront été nécessaires pour départager les deux joueurs, dans un affrontement disputé jusqu'à son dernier point. Les deux hommes se sont rendu coup pour coup, chaque manche apportant son lot de rebondissements, jusqu'à ce tie-break décisif du cinquième set qui a finalement souri à Ben Shelton.

22:46 - Coco Gauff élimine Mirra Andreeva En quarts de finale de l'US Open, ce mercredi 9 septembre 2026, Coco Gauff a rejoint le dernier carré en disposant de Mirra Andreeva (2-6, 7-6, 6-2). Bousculée d'entrée, Gauff a laissé filer la première manche face à une adversaire qui a fait douter. Andreeva a vendu chèrement sa peau dans un deuxième set disputé jusqu'au tie-break, mais Gauff a fini par faire la différence, s'imposant nettement dans la dernière manche pour valider sa qualification.

20:03 - Elena Rybakina écarte Qinwen Zheng et file en demi-finale En quarts de finale de l'US Open, ce mercredi 9 septembre 2026, Elena Rybakina a validé son billet pour le dernier carré face à Qinwen Zheng (3-6, 6-1, 6-4). Bousculée d'entrée, la Kazakhe a laissé filer le premier set avant de hausser le ton pour égaliser nettement. Qinwen Zheng a vendu chèrement sa peau dans une dernière manche disputée, forçant Rybakina à trembler avant de conclure sur le score de 6-4.

18:23 - Alcaraz heureux "Mon objectif était d'y aller, de jouer, de disputer ce genre de match, tout en étant en bonne santé. C'était très serré, vraiment très serré. Je suis un peu déçu de ne pas m'être imposé, mais je suis heureux et fier de la façon dont je me suis battu après le troisième set. Physiquement, j'étais vraiment fatigué, mais j'ai trouvé le moyen de me remobiliser et de donner encore davantage. Dans le cinquième set, j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux, mais j'affrontais quelqu'un qui est une véritable bête. Shelton est un joueur incroyable, très puissant. Il a simplement su très bien gérer chaque situation. Bravo à lui. Mais je quitte le court heureux, avec le sourire et en bonne santé, et c'est tout ce dont j'ai besoin" a expliqué Carlos Alcaraz après son élimination en quart de finale à l'US Open.

09:24 - Ben Shelton écarte Carlos Alcaraz au terme d'un marathon En quarts de finale de l'US Open, mercredi 9 septembre 2026, Ben Shelton s'est imposé face à Carlos Alcaraz au bout d'un scénario interminable (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6). Les deux joueurs se sont livrés à une bataille de tous les instants, chacun répondant coup pour coup sans jamais laisser l'autre prendre le dessus durablement. Menés par des retournements de situation d'un set à l'autre, les débats ont basculé à plusieurs reprises avant que Shelton ne parvienne à conclure ce marathon sur le score final de 7-6 dans la cinquième manche.

04:52 - Jessica Pegula écarte Emma Navarro Jessica Pegula s'est qualifiée pour les demi-finales de l'US Open ce mercredi 9 septembre 2026, en venant à bout d'Emma Navarro au terme d'un quart de finale disputé (3-6, 6-4, 6-3). Bousculée d'entrée après avoir cédé le premier set, Pegula n'a rien lâché et a repoussé les assauts de son adversaire pour recoller au score. Solide dans les moments clés des deuxième et troisième manches, elle a fini par faire la différence pour s'imposer en trois sets.

19:52 - Aryna Sabalenka vient à bout de Linda Noskova En quarts de finale de l'US Open, mardi 8 septembre 2026, Aryna Sabalenka a validé son billet pour la suite du tournoi face à Linda Noskova. Le premier set s'est joué au tie-break, où Sabalenka a repoussé les assauts de sa jeune adversaire. Noskova a résisté et remporté la deuxième manche, relançant totalement la rencontre. Mais Sabalenka a tremblé avant de conclure dans un troisième set serré, s'imposant finalement 7-6, 3-6, 7-6.

05:45 - Alexander Zverev vient à bout de Luciano Darderi Alexander Zverev s'est qualifié pour les quarts de finale de l'US Open ce mardi 8 septembre 2026, en huitièmes de finale face à Luciano Darderi (6-2, 6-2, 6-6). Solide dès l'entame, l'Allemand a rapidement pris le contrôle des deux premières manches. Mais l'Italien n'a rien lâché dans le troisième set, s'accrochant point après point pour pousser Zverev dans ses retranchements. Malgré cette résistance, le favori a su tenir bon jusqu'au bout pour valider sa qualification (6-2, 6-2, 6-6).

02:53 - Coco Gauff écarte Iva Jovic et file en quarts Coco Gauff s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'US Open ce mardi 8 septembre 2026, en huitièmes de finale, aux dépens d'Iva Jovic (6-1, 6-4). Dominante d'entrée, elle a rapidement pris le large dans la première manche avant de voir sa jeune adversaire se montrer plus résistante dans la seconde. Iva Jovic a fait douter Gauff, réduisant l'écart et obligeant la favorite à hausser son niveau de jeu pour finalement conclure la rencontre sur le score de 6-1, 6-4.

23:27 - Elena Rybakina vient à bout de Naomi Osaka En huitièmes de finale de l'US Open, disputés ce lundi 7 septembre 2026, Elena Rybakina s'est imposée face à Naomi Osaka (6-1, 6-4). Si le premier set a rapidement tourné à l'avantage de la Kazakhe, la seconde manche a vu Naomi Osaka hausser le ton et repousser les assauts de son adversaire pendant plusieurs jeux. Elle n'a rien lâché avant de céder 6-4, laissant Elena Rybakina valider sa qualification pour la suite du tournoi new-yorkais.

23:26 - Alexander Blockx vient à bout de Francisco Cerundolo En huitièmes de finale de l'US Open, ce lundi 7 septembre 2026, Alexander Blockx a validé son billet pour le tour suivant face à Francisco Cerundolo (6-3, 4-6, 7-5, 6-5). L'Argentin a réussi à arracher un set en cours de match, égalisant après avoir concédé la première manche. Mais Blockx a dû hausser son niveau de jeu pour repasser devant, s'imposant dans un troisième set serré avant de conclure la rencontre au quatrième set.

19:45 - Qinwen Zheng écarte Iga Swiatek Lors des huitièmes de finale de l'US Open, ce lundi 7 septembre 2026, Qinwen Zheng a validé son billet pour le tour suivant en battant Iga Swiatek (7-5, 6-3). Le premier set a été particulièrement disputé : Swiatek s'est accrochée et a fait douter la Chinoise avant de céder 7-5. Dans la seconde manche, Zheng a repris le contrôle et conclu la rencontre 6-3, confirmant sa qualification pour la suite du tournoi new-yorkais.

19:39 - Mirra Andreeva vient à bout d'Anastasia Potapova En huitièmes de finale de l'US Open, ce lundi 7 septembre 2026, Mirra Andreeva s'est imposée face à Anastasia Potapova (5-7, 6-4, 6-3). Potapova a résisté d'entrée en enlevant le premier set, obligeant Andreeva à hausser son niveau de jeu. La Russe s'est accrochée dans la deuxième manche, repoussant les assauts de son adversaire avant de céder 6-4. Dans le troisième set, Andreeva a fini par prendre le dessus 6-3, validant sa qualification pour le tour suivant du tournoi.

18:40 - Alcaraz heureux "Je suis très heureux de voir où en est mon niveau en ce moment. Vous savez, battre Tommy Paul est toujours un excellent indicateur pour savoir où on en est. J'ai vraiment bien lu le jeu aujourd'hui (dimanche), ce que je devais faire à chaque instant, en utilisant les bonnes options à chaque moment" a lancé l'Espagnol, qualifié pour les quarts de finale.

04:58 - Emma Navarro élimine Anna Kalinskaya et rejoint les quarts de l'US Open Lors des huitièmes de finale de l'US Open, disputés le lundi 7 septembre 2026, Emma Navarro a validé son billet pour la suite du tournoi en dominant Anna Kalinskaya (6-4, 6-2). Le premier set a été le théâtre d'une belle résistance de la part de Kalinskaya, qui n'a rien lâché face à une Navarro solide et appliquée. Mais l'écart s'est creusé dans la seconde manche, où la victorieuse a su faire la différence pour conclure la rencontre sans trembler. Une performance maîtrisée qui permet à Emma Navarro de poursuivre son parcours dans ce tournoi majeur.

03:12 - Ben Shelton écarte Stefanos Tsitsipas et file en quarts Lundi 7 septembre 2026, Ben Shelton s'est qualifié pour les quarts de finale de l'US Open en dominant Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale (6-2, 6-3, 6-4). Si les deux premiers sets ont vu l'Américain imposer clairement son rythme, le troisième a été plus disputé : Tsitsipas s'est accroché et n'a rien lâché, poussant Shelton à hausser encore son niveau pour conclure. Solide du début à la fin malgré la résistance grecque, Shelton confirme sa bonne forme sur le circuit et poursuit son parcours à New York avec cette victoire nette en trois manches face à un adversaire qui aura tout de même existé sur le court.

02:32 - Jessica Pegula écarte Sorana Cirstea et file en quarts Lors des huitièmes de finale de l'US Open, ce lundi 7 septembre 2026, Jessica Pegula s'est imposée face à Sorana Cirstea (6-3, 6-4). Si le premier set a rapidement tourné en faveur de l'Américaine, la Roumaine a résisté dans la seconde manche, faisant douter Pegula par moments avant de céder. Cirstea s'est accrochée sur plusieurs jeux serrés, mais n'a jamais réussi à inverser la tendance. Une victoire nette au tableau d'affichage, mais qui n'a pas été acquise sans une réelle opposition de l'adversaire. Pegula poursuit ainsi son parcours dans le tournoi new-yorkais avec une qualification méritée pour la suite de la compétition.

00:01 - Learner Tien écarte Jakub Mensik au terme d'un combat dantesque Au 3e tour de l'US Open, disputé ce lundi 7 septembre 2026, Learner Tien s'est imposé face à Jakub Mensik au terme d'un véritable marathon (6-3, 1-6, 6-7, 6-3, 6-4). Un match fleuve où les deux joueurs se sont rendu coup pour coup, chacun répondant aux assauts de l'autre set après set. Après un début à sens unique, la rencontre a basculé dans un troisième set serré, remporté au tie-break par Mensik, avant que Tien ne reprenne la main pour arracher la victoire au bout du cinquième set. Un affrontement disputé jusqu'au bout, à l'image de l'intensité qui règne à ce stade du tournoi.

00:00 - Alexander Zverev élimine Alejandro Tabilo et file en 8es de finale Lors du 3e tour de l'US Open, disputé le lundi 7 septembre 2026, Alexander Zverev s'est imposé face à Alejandro Tabilo (6-2, 7-6, 6-2). Une victoire nette au tableau des sets, mais loin d'être une simple formalité : le deuxième set a fait douter, Tabilo s'est accroché jusqu'au tie-break avant de céder. L'Allemand a su hausser le ton dans les moments clés pour reprendre le contrôle et refermer la rencontre en trois manches. Une performance solide qui confirme la constance de Zverev à ce stade du tournoi, malgré la résistance affichée par son adversaire tout au long du match.

00:00 - Carlos Alcaraz écarte Tommy Paul et file en quarts En huitièmes de finale de l'US Open, ce lundi 7 septembre 2026, Carlos Alcaraz s'est imposé face à Tommy Paul (6-4, 6-3, 6-4). Une victoire nette au terme de trois sets, mais l'Américain a fait douter par moments, notamment lors d'un premier set où il a vendu chèrement sa peau avant de céder. Alcaraz a ensuite su hausser le rythme pour creuser l'écart et refermer la rencontre en trois manches, sans jamais laisser Paul revenir totalement dans le match. Une prestation solide qui confirme la montée en puissance du champion espagnol dans ce tournoi, alors qu'il poursuit son parcours vers les quarts de finale de l'US Open.

22:39 - Alcaraz écarte Paul et file en quarts à l'US Open Dimanche 6 septembre 2026, Carlos Alcaraz a validé son billet pour les quarts de finale de l'US Open en dominant Tommy Paul au terme des huitièmes de finale (6-4, 6-3, 6-4). Si le score final semble sans appel, l'Américain a longtemps résisté et n'a rien lâché, notamment lors du premier set où l'écart est resté réduit jusqu'au bout. Paul a vendu chèrement sa peau face à un Alcaraz solide, qui a su hausser le rythme dans les moments clés pour refermer chaque manche sans trembler. Une victoire nette dans les chiffres, mais disputée dans les faits, qui confirme la montée en puissance de l'Espagnol sur le dur new-yorkais.

21:18 - Linda Noskova élimine Marta Kostyuk et file en quarts Linda Noskova s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'US Open ce dimanche 6 septembre 2026, en écartant Marta Kostyuk au terme d'un huitième de finale disputé (7-5, 5-7, 6-4). Menant après un premier set âprement négocié, Noskova a vu Kostyuk s'accrocher et égaliser dans la deuxième manche, faisant douter la favorite. Mais dans le troisième set, Noskova a repris le contrôle et a fini par imposer sa loi, validant une victoire nette malgré la résistance de son adversaire. Une qualification méritée qui confirme la solidité de Noskova sur la durée face à une Kostyuk qui n'a jamais rien lâché.