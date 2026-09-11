US Open : Sabalenka - Rybakina en finale, scores et résultats en direct

Florian Gregoire

US Open : Sabalenka - Rybakina en finale, scores et résultats en direct On connait l'affiche de la finale femmes à l'US Open entre les deux meilleures joueuses du monde.

C'est déjà l'heure du dernier carré de l'US Open, l'ultime Grand Chelem de la saison en tennis. Dans la nuit de jeudi à vendredi en France, les demi-finales femmes ont offert un beau spectacle avec une affiche attendue en finale entre Sabalenka et Rybakina. Les deux jeunes femmes ont brisé le rêve américain des fans en éliminant Pegula et Gauff pour disputer une nouvelle finale en Grand Chelem.

Vendredi soir, on suivra également les demi-finales hommes avec des affiches surprises entre Alexander Zverev et Karen Khachanov puis entre Frances Tiafoe et Ben Shelton qui offrira, à coup sur, un représentant américain en finale de l'US Open.

Les scores des matchs de l'US Open en direct

 

Les résultats du tableau masculin de l'US Open 

 

Les résultats du tableau féminin de l'US Open

 
Dernières mises à jour

- À l'US Open, Sabalenka retrouve sa meilleure version après un passage à vide

Après plusieurs mois compliqués, Aryna Sabalenka a livré ce que Jessica Pegula a qualifié de meilleur match de son année. Avec 29 coups gagnants contre seulement douze pour son adversaire, la Biélorusse a démontré une puissance retrouvée sur le court de l'US Open. "J'en avais désespérément besoin", a-t-elle confié après sa victoire.

- Elena Rybakina a raison de Coco Gauff

Coco Gauff n'a pas réussi à contenir Elena Rybakina sur la durée, cédant en demi-finale de l'US Open ce vendredi 11 septembre 2026 (3-6, 6-4, 6-4). L'Américaine avait pourtant fait douter la Kazakhe en s'adjugeant la première manche, mais Rybakina a resserré son jeu pour renverser la vapeur. Gauff a vendu chèrement sa peau dans un deuxième set accroché, avant que Rybakina n'arrache la victoire en fin de troisième manche pour s'offrir une place en finale.

- Aryna Sabalenka domine Jessica Pegula

Jessica Pegula n'a pas réussi à inquiéter Aryna Sabalenka au-delà du premier set, la Biélorusse s'imposant en demi-finale de l'US Open ce vendredi 11 septembre 2026 (7-5, 6-2). Pegula a longtemps tenu tête dans une première manche disputée, mais Sabalenka a fini par faire la différence pour la conclure 7-5. La seconde manche a ensuite tourné nettement en faveur de la Biélorusse, qui n'a rien lâché pour s'imposer 6-2 et rejoindre la finale du tournoi.

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