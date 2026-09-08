US Open : suivez les quarts de finale, scores et résultats en direct

Florian Gregoire

US Open : suivez les quarts de finale, scores et résultats en direct Début des quarts de finale de l'US Open ce mardi avec notamment Carlos Alcaraz au programme.

Coup d'envoi des quarts de finale ce mardi avec Sabalenka face à Linda Noskova (11e), tombeuse de Marta Kostyuk à l'issue d'un huitième serré (7-5, 5-7, 6-4). Frances Tiafoe (12e) devra se défaire de son compatriote américain Alex Michelsen (46e), tombeur de Tomas Martin Etcheverry. Un autre duel 100 % états-unien est au programme de ces quarts, entre Jessica Pegula (3e) et Emma Navarro (26e). Enfin, le tenant du titre Carlos Alcaraz (2e) conclura la journée face au local Ben Shelton (8e).

Les scores des matchs de l'US Open en direct

 

Les résultats du tableau masculin de l'US Open 

 

Les résultats du tableau féminin de l'US Open

 
Dernières mises à jour

- Alexander Zverev vient à bout de Luciano Darderi

Alexander Zverev s'est qualifié pour les quarts de finale de l'US Open ce mardi 8 septembre 2026, en huitièmes de finale face à Luciano Darderi (6-2, 6-2, 6-6). Solide dès l'entame, l'Allemand a rapidement pris le contrôle des deux premières manches. Mais l'Italien n'a rien lâché dans le troisième set, s'accrochant point après point pour pousser Zverev dans ses retranchements. Malgré cette résistance, le favori a su tenir bon jusqu'au bout pour valider sa qualification (6-2, 6-2, 6-6).

- Coco Gauff écarte Iva Jovic et file en quarts

Coco Gauff s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'US Open ce mardi 8 septembre 2026, en huitièmes de finale, aux dépens d'Iva Jovic (6-1, 6-4). Dominante d'entrée, elle a rapidement pris le large dans la première manche avant de voir sa jeune adversaire se montrer plus résistante dans la seconde. Iva Jovic a fait douter Gauff, réduisant l'écart et obligeant la favorite à hausser son niveau de jeu pour finalement conclure la rencontre sur le score de 6-1, 6-4.

- Elena Rybakina vient à bout de Naomi Osaka

En huitièmes de finale de l'US Open, disputés ce lundi 7 septembre 2026, Elena Rybakina s'est imposée face à Naomi Osaka (6-1, 6-4). Si le premier set a rapidement tourné à l'avantage de la Kazakhe, la seconde manche a vu Naomi Osaka hausser le ton et repousser les assauts de son adversaire pendant plusieurs jeux. Elle n'a rien lâché avant de céder 6-4, laissant Elena Rybakina valider sa qualification pour la suite du tournoi new-yorkais.

LIRE PLUS
Autour du même sujet

Tennis