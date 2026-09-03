US Open : un choc pour Monfils face à Tien, scores et résultats
L'US Open 2026 comporte de nombreuses surprises depuis le début du tournoi.
Le Français Gaël Monfils est de retour sur les courts de l'US Open dans la nuit de jeudi à vendredi en France et devra certainement l'un des meilleurs matchs de ces dernières années pour surmonter l'obstacle Learner Tien, chez lui, et tête de série numéro 14 de ce dernier Grand Chelem. Il est toutefois quasiment certain que le public américain soutiendra également le Français, véritable showman et adoré. En cas de défaite, la Monf fera donc ses adieux en Grand Chelem à 40 ans.
Les scores des matchs de l'US Open en direct
Les résultats du tableau masculin de l'US Open
Les résultats du tableau féminin de l'US Open
17:30 - A quelle heure suivre Monfils ?
Gaël Monfils essayera de réitérer l'exploit ce jeudi face à l'Américain Learner Tien (15e mondial), lors de la cinquième journée de l'US Open. Le retour du Français sur le court Louis-Armstrong se fera à partir de 1 heure du matin en France.
10:30 - Jodar balayé
Finaliste à Washington puis demi-finaliste à Toronto, Rafael Jodar a été balayé dès le deuxième tour de l'US Open par le lucky-loser Yunchaokete Bu, mercredi (6-2, 6-1, 6-1).
10:00 - Van Assche éliminé
Luca Van Assche a été sorti au deuxième tour de l'US Open (6-0, 6-4, 7-6 [7]) face au Canadien Shapovalov qui retrouvera Shelton.
09:35 - Mannarino éliminé séchement
Adrian Mannarino n'a rien pu faire contre Alexander Bublik au deuxième tour de l'US Open (6-3, 6-1, 6-1).
Les deux semaines du dernier tour du Grand Chelem à l'US Open, seront à suivre sur les antennes d'Eurosport en exclusivité à partir de 17h tous les soirs jusqu'au petit matin en France.