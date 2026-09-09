US Open : un quart titanesque entre Shelton et Alcaraz, scores et résultats en direct

Florian Gregoire

US Open : un quart titanesque entre Shelton et Alcaraz, scores et résultats en direct Suite des quarts de finale de l'US Open ce mercredi après des énormes chocs dans la nuit de mardi en France.

Une nuit de folie à l'US Open. Pour le coup d'envoi des quarts de finale, le dernier Grand Chelem de l'année a offert un match spectaculaire entre Ben Shelton et Carlos Alcaraz avec un match en cinq sets et jusqu'à plus de 3h du matin aux Etats-Unis.Mal embarqué dans son quart de finale cette nuit, Frances Tiafoe s'est finalement imposé face au surprenant Alex Michelsen (5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 [10-6]). Bousculée par Linda Noskova et menée dans le troisième set, Aryna Sabalenka a réussi à s'arracher pour renverser le match (7-6 [1], 3-6, 7-6 [7]) et se qualifier pour les demi-finales de l'US Open, pour la sixième fois de suite.

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Dernières mises à jour

- Ben Shelton écarte Carlos Alcaraz au terme d'un marathon

En quarts de finale de l'US Open, mercredi 9 septembre 2026, Ben Shelton s'est imposé face à Carlos Alcaraz au bout d'un scénario interminable (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6). Les deux joueurs se sont livrés à une bataille de tous les instants, chacun répondant coup pour coup sans jamais laisser l'autre prendre le dessus durablement. Menés par des retournements de situation d'un set à l'autre, les débats ont basculé à plusieurs reprises avant que Shelton ne parvienne à conclure ce marathon sur le score final de 7-6 dans la cinquième manche.

- Jessica Pegula écarte Emma Navarro

Jessica Pegula s'est qualifiée pour les demi-finales de l'US Open ce mercredi 9 septembre 2026, en venant à bout d'Emma Navarro au terme d'un quart de finale disputé (3-6, 6-4, 6-3). Bousculée d'entrée après avoir cédé le premier set, Pegula n'a rien lâché et a repoussé les assauts de son adversaire pour recoller au score. Solide dans les moments clés des deuxième et troisième manches, elle a fini par faire la différence pour s'imposer en trois sets.

- Aryna Sabalenka vient à bout de Linda Noskova

En quarts de finale de l'US Open, mardi 8 septembre 2026, Aryna Sabalenka a validé son billet pour la suite du tournoi face à Linda Noskova. Le premier set s'est joué au tie-break, où Sabalenka a repoussé les assauts de sa jeune adversaire. Noskova a résisté et remporté la deuxième manche, relançant totalement la rencontre. Mais Sabalenka a tremblé avant de conclure dans un troisième set serré, s'imposant finalement 7-6, 3-6, 7-6.

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