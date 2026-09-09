US Open : un quart titanesque entre Shelton et Alcaraz, scores et résultats en direct

En quarts de finale de l'US Open, mercredi 9 septembre 2026, Ben Shelton s'est imposé face à Carlos Alcaraz au bout d'un scénario interminable (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6). Les deux joueurs se sont livrés à une bataille de tous les instants, chacun répondant coup pour coup sans jamais laisser l'autre prendre le dessus durablement. Menés par des retournements de situation d'un set à l'autre, les débats ont basculé à plusieurs reprises avant que Shelton ne parvienne à conclure ce marathon sur le score final de 7-6 dans la cinquième manche.

Jessica Pegula s'est qualifiée pour les demi-finales de l'US Open ce mercredi 9 septembre 2026, en venant à bout d'Emma Navarro au terme d'un quart de finale disputé (3-6, 6-4, 6-3). Bousculée d'entrée après avoir cédé le premier set, Pegula n'a rien lâché et a repoussé les assauts de son adversaire pour recoller au score. Solide dans les moments clés des deuxième et troisième manches, elle a fini par faire la différence pour s'imposer en trois sets.

En quarts de finale de l'US Open, mardi 8 septembre 2026, Aryna Sabalenka a validé son billet pour la suite du tournoi face à Linda Noskova. Le premier set s'est joué au tie-break, où Sabalenka a repoussé les assauts de sa jeune adversaire. Noskova a résisté et remporté la deuxième manche, relançant totalement la rencontre. Mais Sabalenka a tremblé avant de conclure dans un troisième set serré, s'imposant finalement 7-6, 3-6, 7-6.

05:45 - Alexander Zverev vient à bout de Luciano Darderi Alexander Zverev s'est qualifié pour les quarts de finale de l'US Open ce mardi 8 septembre 2026, en huitièmes de finale face à Luciano Darderi (6-2, 6-2, 6-6). Solide dès l'entame, l'Allemand a rapidement pris le contrôle des deux premières manches. Mais l'Italien n'a rien lâché dans le troisième set, s'accrochant point après point pour pousser Zverev dans ses retranchements. Malgré cette résistance, le favori a su tenir bon jusqu'au bout pour valider sa qualification (6-2, 6-2, 6-6).

02:53 - Coco Gauff écarte Iva Jovic et file en quarts Coco Gauff s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'US Open ce mardi 8 septembre 2026, en huitièmes de finale, aux dépens d'Iva Jovic (6-1, 6-4). Dominante d'entrée, elle a rapidement pris le large dans la première manche avant de voir sa jeune adversaire se montrer plus résistante dans la seconde. Iva Jovic a fait douter Gauff, réduisant l'écart et obligeant la favorite à hausser son niveau de jeu pour finalement conclure la rencontre sur le score de 6-1, 6-4.

23:27 - Elena Rybakina vient à bout de Naomi Osaka En huitièmes de finale de l'US Open, disputés ce lundi 7 septembre 2026, Elena Rybakina s'est imposée face à Naomi Osaka (6-1, 6-4). Si le premier set a rapidement tourné à l'avantage de la Kazakhe, la seconde manche a vu Naomi Osaka hausser le ton et repousser les assauts de son adversaire pendant plusieurs jeux. Elle n'a rien lâché avant de céder 6-4, laissant Elena Rybakina valider sa qualification pour la suite du tournoi new-yorkais.

23:26 - Alexander Blockx vient à bout de Francisco Cerundolo En huitièmes de finale de l'US Open, ce lundi 7 septembre 2026, Alexander Blockx a validé son billet pour le tour suivant face à Francisco Cerundolo (6-3, 4-6, 7-5, 6-5). L'Argentin a réussi à arracher un set en cours de match, égalisant après avoir concédé la première manche. Mais Blockx a dû hausser son niveau de jeu pour repasser devant, s'imposant dans un troisième set serré avant de conclure la rencontre au quatrième set.

19:45 - Qinwen Zheng écarte Iga Swiatek Lors des huitièmes de finale de l'US Open, ce lundi 7 septembre 2026, Qinwen Zheng a validé son billet pour le tour suivant en battant Iga Swiatek (7-5, 6-3). Le premier set a été particulièrement disputé : Swiatek s'est accrochée et a fait douter la Chinoise avant de céder 7-5. Dans la seconde manche, Zheng a repris le contrôle et conclu la rencontre 6-3, confirmant sa qualification pour la suite du tournoi new-yorkais.

19:39 - Mirra Andreeva vient à bout d'Anastasia Potapova En huitièmes de finale de l'US Open, ce lundi 7 septembre 2026, Mirra Andreeva s'est imposée face à Anastasia Potapova (5-7, 6-4, 6-3). Potapova a résisté d'entrée en enlevant le premier set, obligeant Andreeva à hausser son niveau de jeu. La Russe s'est accrochée dans la deuxième manche, repoussant les assauts de son adversaire avant de céder 6-4. Dans le troisième set, Andreeva a fini par prendre le dessus 6-3, validant sa qualification pour le tour suivant du tournoi.

18:40 - Alcaraz heureux "Je suis très heureux de voir où en est mon niveau en ce moment. Vous savez, battre Tommy Paul est toujours un excellent indicateur pour savoir où on en est. J'ai vraiment bien lu le jeu aujourd'hui (dimanche), ce que je devais faire à chaque instant, en utilisant les bonnes options à chaque moment" a lancé l'Espagnol, qualifié pour les quarts de finale.

04:58 - Emma Navarro élimine Anna Kalinskaya et rejoint les quarts de l'US Open Lors des huitièmes de finale de l'US Open, disputés le lundi 7 septembre 2026, Emma Navarro a validé son billet pour la suite du tournoi en dominant Anna Kalinskaya (6-4, 6-2). Le premier set a été le théâtre d'une belle résistance de la part de Kalinskaya, qui n'a rien lâché face à une Navarro solide et appliquée. Mais l'écart s'est creusé dans la seconde manche, où la victorieuse a su faire la différence pour conclure la rencontre sans trembler. Une performance maîtrisée qui permet à Emma Navarro de poursuivre son parcours dans ce tournoi majeur.

03:12 - Ben Shelton écarte Stefanos Tsitsipas et file en quarts Lundi 7 septembre 2026, Ben Shelton s'est qualifié pour les quarts de finale de l'US Open en dominant Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale (6-2, 6-3, 6-4). Si les deux premiers sets ont vu l'Américain imposer clairement son rythme, le troisième a été plus disputé : Tsitsipas s'est accroché et n'a rien lâché, poussant Shelton à hausser encore son niveau pour conclure. Solide du début à la fin malgré la résistance grecque, Shelton confirme sa bonne forme sur le circuit et poursuit son parcours à New York avec cette victoire nette en trois manches face à un adversaire qui aura tout de même existé sur le court.

02:32 - Jessica Pegula écarte Sorana Cirstea et file en quarts Lors des huitièmes de finale de l'US Open, ce lundi 7 septembre 2026, Jessica Pegula s'est imposée face à Sorana Cirstea (6-3, 6-4). Si le premier set a rapidement tourné en faveur de l'Américaine, la Roumaine a résisté dans la seconde manche, faisant douter Pegula par moments avant de céder. Cirstea s'est accrochée sur plusieurs jeux serrés, mais n'a jamais réussi à inverser la tendance. Une victoire nette au tableau d'affichage, mais qui n'a pas été acquise sans une réelle opposition de l'adversaire. Pegula poursuit ainsi son parcours dans le tournoi new-yorkais avec une qualification méritée pour la suite de la compétition.

00:01 - Learner Tien écarte Jakub Mensik au terme d'un combat dantesque Au 3e tour de l'US Open, disputé ce lundi 7 septembre 2026, Learner Tien s'est imposé face à Jakub Mensik au terme d'un véritable marathon (6-3, 1-6, 6-7, 6-3, 6-4). Un match fleuve où les deux joueurs se sont rendu coup pour coup, chacun répondant aux assauts de l'autre set après set. Après un début à sens unique, la rencontre a basculé dans un troisième set serré, remporté au tie-break par Mensik, avant que Tien ne reprenne la main pour arracher la victoire au bout du cinquième set. Un affrontement disputé jusqu'au bout, à l'image de l'intensité qui règne à ce stade du tournoi.

00:00 - Alexander Zverev élimine Alejandro Tabilo et file en 8es de finale Lors du 3e tour de l'US Open, disputé le lundi 7 septembre 2026, Alexander Zverev s'est imposé face à Alejandro Tabilo (6-2, 7-6, 6-2). Une victoire nette au tableau des sets, mais loin d'être une simple formalité : le deuxième set a fait douter, Tabilo s'est accroché jusqu'au tie-break avant de céder. L'Allemand a su hausser le ton dans les moments clés pour reprendre le contrôle et refermer la rencontre en trois manches. Une performance solide qui confirme la constance de Zverev à ce stade du tournoi, malgré la résistance affichée par son adversaire tout au long du match.

00:00 - Carlos Alcaraz écarte Tommy Paul et file en quarts En huitièmes de finale de l'US Open, ce lundi 7 septembre 2026, Carlos Alcaraz s'est imposé face à Tommy Paul (6-4, 6-3, 6-4). Une victoire nette au terme de trois sets, mais l'Américain a fait douter par moments, notamment lors d'un premier set où il a vendu chèrement sa peau avant de céder. Alcaraz a ensuite su hausser le rythme pour creuser l'écart et refermer la rencontre en trois manches, sans jamais laisser Paul revenir totalement dans le match. Une prestation solide qui confirme la montée en puissance du champion espagnol dans ce tournoi, alors qu'il poursuit son parcours vers les quarts de finale de l'US Open.

22:39 - Alcaraz écarte Paul et file en quarts à l'US Open Dimanche 6 septembre 2026, Carlos Alcaraz a validé son billet pour les quarts de finale de l'US Open en dominant Tommy Paul au terme des huitièmes de finale (6-4, 6-3, 6-4). Si le score final semble sans appel, l'Américain a longtemps résisté et n'a rien lâché, notamment lors du premier set où l'écart est resté réduit jusqu'au bout. Paul a vendu chèrement sa peau face à un Alcaraz solide, qui a su hausser le rythme dans les moments clés pour refermer chaque manche sans trembler. Une victoire nette dans les chiffres, mais disputée dans les faits, qui confirme la montée en puissance de l'Espagnol sur le dur new-yorkais.

21:18 - Linda Noskova élimine Marta Kostyuk et file en quarts Linda Noskova s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'US Open ce dimanche 6 septembre 2026, en écartant Marta Kostyuk au terme d'un huitième de finale disputé (7-5, 5-7, 6-4). Menant après un premier set âprement négocié, Noskova a vu Kostyuk s'accrocher et égaliser dans la deuxième manche, faisant douter la favorite. Mais dans le troisième set, Noskova a repris le contrôle et a fini par imposer sa loi, validant une victoire nette malgré la résistance de son adversaire. Une qualification méritée qui confirme la solidité de Noskova sur la durée face à une Kostyuk qui n'a jamais rien lâché.

19:02 - Sabalenka poursuit sa route à l'US Open en écartant Townsend Ce dimanche 6 septembre 2026, à l'occasion des huitièmes de finale de l'US Open, Aryna Sabalenka a validé son billet pour le tour suivant en dominant Taylor Townsend (6-4, 6-3). Si le score final ne souffre d'aucune contestation, la physionomie du match a montré une opposition plus disputée qu'il n'y paraît. Dans le premier set, Townsend a résisté avec ténacité, vendant chèrement sa peau avant de céder 6-4. Sabalenka a ensuite resserré son jeu pour conclure plus nettement 6-3 et composter, sans trembler davantage, son ticket pour la suite du tournoi new-yorkais.

07:40 - Learner Tien renverse Jakub Mensik au terme d'un combat dantesque Au 3e tour de l'US Open, dimanche 6 septembre 2026, Learner Tien a dominé Jakub Mensik au bout d'un véritable marathon (6-3, 1-6, 6-7, 6-3, 6-4). Cinq sets d'une intensité rare, où chaque joueur a répondu coup pour coup sans jamais lâcher prise. Après un début favorable à Tien, Mensik a renversé la vapeur avant de s'accrocher dans un troisième set disputé jusqu'au tie-break. Mais Learner Tien a su hausser son niveau dans les moments décisifs, s'imposant finalement au terme d'un long combat qui restera comme l'un des chocs marquants de ce tour à Flushing Meadows.

07:15 - Zverev écarte Tabilo et file en huitièmes Alexander Zverev s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'US Open ce dimanche 6 septembre 2026, en dominant Alejandro Tabilo au 3e tour (6-2, 7-6, 6-2). Si les premier et troisième sets ont vu l'Allemand imposer facilement son jeu, la deuxième manche a offert un tout autre scénario. Tabilo n'a rien lâché, poussant Zverev jusqu'au tie-break et le faisant douter à plusieurs reprises. Le Chilien a vendu chèrement sa peau, mais n'a finalement pas réussi à inquiéter davantage son adversaire, qui a repris ses esprits pour conclure sans trembler dans le dernier set. Une victoire nette au tableau, mais qui n'a pas été acquise sans résistance face à un Tabilo accrocheur.

05:04 - Elena Rybakina écarte Yulia Starodubtseva et file au 4e tour À l'occasion du 3e tour de l'US Open, ce dimanche 6 septembre 2026, Elena Rybakina a validé son billet pour le tour suivant face à Yulia Starodubtseva (7-6, 6-3). Le premier set a été particulièrement disputé, tranché au tie-break après que Starodubtseva s'est accrochée face à une Rybakina d'abord poussée dans ses retranchements. La joueuse kazakhe a ensuite haussé son niveau de jeu pour breaker et sécuriser la seconde manche 6-3, malgré une adversaire qui a vendu chèrement sa peau jusqu'au bout. Une victoire nette au final, mais qui n'aura pas été acquise sans résistance. Elena Rybakina poursuit ainsi son parcours dans ce tournoi.

04:18 - Iva Jovic écarte Alexandra Eala et file en huitièmes Au 3e tour de l'US Open, disputé ce dimanche 6 septembre 2026, Iva Jovic a validé son billet pour la suite du tournoi face à Alexandra Eala (7-5, 3-6, 6-5). Le premier set a vu Eala s'accrocher jusqu'au bout avant de céder. Dans la deuxième manche, la Philippine a fait douter Jovic en renversant la tendance. Mais dans le troisième set, Jovic a repris la main et a fini par s'imposer, malgré une résistance certaine de son adversaire. Une victoire nette au final, mais obtenue au terme d'un match disputé où Eala a existé jusqu'au bout.

03:42 - Naomi Osaka écarte Elise Mertens et file en huitièmes Au 3e tour de l'US Open, ce dimanche 6 septembre 2026, Naomi Osaka a validé son billet pour la suite du tournoi en dominant Elise Mertens (6-3, 3-6, 6-5). Solide d'entrée, la Japonaise a remporté la première manche avant de voir la Belge revenir fort et égaliser à une manche partout. Mertens a résisté avec crânerie dans l'ultime set, vendant chèrement sa peau et faisant douter son adversaire jusqu'au bout. Mais Osaka a su hausser son niveau au moment décisif pour conclure 6-5 et arracher une victoire nette, quoique disputée, qui lui ouvre les portes du tour suivant.

23:25 - Luciano Darderi élimine Dane Sweeny et file en huitièmes Au 3e tour de l'US Open, samedi 5 septembre 2026, Luciano Darderi s'est imposé face à Dane Sweeny (6-4, 6-3, 6-3). Le premier set a été le plus disputé de la rencontre : Sweeny n'a rien lâché et s'est accroché face à un Darderi solide, avant de céder sur le fil. Une fois cette manche initiale conclue, l'Italien a su hausser le ton pour creuser l'écart et refuser à son adversaire la moindre occasion de revenir dans le match. Sweeny a résisté par séquences, mais Darderi a maîtrisé l'ensemble des débats pour valider sa qualification en trois sets et poursuivre son parcours dans le tournoi new-yorkais.

23:20 - Coco Gauff se hisse en huitièmes de finale de l'US Open aux dépens de Cristina Bucsa Coco Gauff a validé son billet pour le prochain tour de l'US Open en s'imposant face à Cristina Bucsa au 3e tour, ce samedi 5 septembre 2026 (6-3, 6-4). Une victoire en deux sets, mais pas sans résistance : l'Espagnole s'est accrochée dans la seconde manche, n'a rien lâché face aux offensives de l'Américaine et a longtemps fait douter avant de céder 6-4. Un scénario qui illustre la solidité de Gauff, capable de conclure sans trembler malgré l'opposition rencontrée. La favorite poursuit ainsi son parcours dans le tournoi et se rapproche un peu plus des tours suivants du tableau final.

23:20 - Karen Khachanov écarte Benjamin Bonzi et file en 8e de finale Au 3e tour de l'US Open, samedi 5 septembre 2026, Karen Khachanov s'est imposé face à Benjamin Bonzi (6-3, 6-2, 6-4). Le Russe a rapidement pris les commandes de la rencontre, s'appuyant sur sa puissance pour dominer les débats. Mais Bonzi n'a pas rendu les armes facilement : dans le troisième set, le Français s'est accroché et a vendu chèrement sa peau, réduisant l'écart avant de céder. Une victoire nette dans les chiffres, mais qui n'a pas été acquise sans résistance de la part du Nîmois. Khachanov poursuit ainsi son parcours dans le tableau new-yorkais.

22:29 - Iga Swiatek élimine Marie Bouzkova et file en huitièmes Au troisième tour de l'US Open, samedi 5 septembre 2026, Iga Swiatek s'est qualifiée pour le tour suivant en dominant Marie Bouzkova (7-6, 7-6). Un score qui, à première vue, semble sans appel, mais qui cache une opposition bien plus disputée que prévu. Bouzkova a vendu chèrement sa peau dans les deux manches, poussant sa rivale jusqu'au tie-break à chaque fois. Elle n'a rien lâché face à une Swiatek pourtant solide, obligeant la Polonaise à hausser son niveau de jeu dans les moments clés pour finalement s'imposer en deux sets serrés et valider sa place au tour suivant du tournoi new-yorkais.

22:04 - Alexander Blockx écarte Flavio Cobolli et file au 4e tour Au 3e tour de l'US Open, samedi 5 septembre 2026, Alexander Blockx s'est imposé face à Flavio Cobolli au terme d'un match disputé (6-7, 6-3, 6-0, 6-3). L'Italien avait pourtant bien démarré, remportant la première manche et laissant entrevoir une belle résistance. Mais Blockx a su hausser son niveau de jeu, renversant la tendance dans le deuxième set avant de dérouler totalement dans le troisième, complètement à sens unique. Cobolli, malgré quelques sursauts dans la quatrième manche, n'a pu empêcher son adversaire de conclure. Une victoire solide qui permet à Alexander Blockx de poursuivre son parcours à New York, tandis que Flavio Cobolli quitte le tournoi après avoir réussi à arracher un set avant de craquer.